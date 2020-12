Un bellissimo gesto di solidarietà arriva dal personale della Stazione Aeromobili “MARISTAER” della Marina Militare di Grottaglie.

Da qualche tempo la Parrocchia Maria Ss. Del Rosario di Grottaglie, da sempre vicina alle famiglie in difficoltà, aveva lanciato una richiesta d’aiuto in quanto nel proprio magazzino Caritas iniziavano a scarseggiare beni di prima necessità.

Questa richiesta non è passata inosservata agli uomini della Base Militare che guidati dal Comandante Capitano di Vascello e dal Cappellano Militare hanno iniziato da subito una raccolta di alimenti e generi di prima necessità.

Il tutto è stato consegnato martedì mattina dal Capitano di Fregata all’ Amministratore Parrocchiale che a margine della cerimonia di consegna ha voluto ringraziare il personale per il grande impegno profuso, sottolineando come ancora una volta la nostra Marina Militare non ha perso l’occasione di correre in aiuto delle famiglie in difficoltà.

E in particolar modo ha espresso un sentimento di gratitudine verso MARISTAER che in questa occasione si è contraddistinta per il suo alto senso di generosità.

In fine ha voluto porgere gli Auguri personali e di tutta la Comunità parrocchiale per un sereno e felice Natale a tutto il personale della base e alle loro famiglie.