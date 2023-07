Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui:https://drive.google.com/file/d/1PGpa7Snamtv8j1EBY2eJFCRAOPuqo1Lx/view

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA

Azienda sita in San Marzano di San Giuseppe (TA ), attiva nei servizi di disinfestazione,

derattizzazione, sanificazione, deblattizzazione, disinfezione, pulizia, cura del verde e

giardinaggio, ricerca n. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Previsto contratto

part-time a tempo determinato (12 MESI) previo, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, tirocinio. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO DI TA SPECIALISTA IN RETI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE

Azienda con attività economica di Servizi e Tecnologie ricerca n°1 Specialista in reti e

comunicazioni informatiche. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 8 tempo pieno. E’ preferita l’esperienza pregressa e la disponibilità al tirocinio. E’ gradita la laurea in discipline scientifiche. E’ indispensabile il diploma in discipline tecniche. Taranto (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – TECNICO PROGRAMMATORE

Azienda con attività economica di servizi e tecnologie N.C.A. ricerca n° 1 Tecnico

Programmatore – Contratto a tempo determinato mesi 8 – Tempo pieno. E’ gradita l’esperienza pregressa e la disponibilità al tirocinio di mesi 12. E’ gradita la laurea in discipline scientifiche. E’ indispensabile il diploma di perito informatico. Taranto (TA)

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – TECNICO PROGRAMMATORE

Azienda con attività economica di Servizi e Tecnologie ricerca n° 1 Tecnico Programmatore.

Tipologia contrattuale tempo determinato pieno mesi 8. E’ preferita l’esperienza pregressa e la disponibilità al tirocinio. E’ gradita la laurea in discipline scientifiche. E’ indispensabile il diploma di Perito Informatico. Taranto (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – MURATORE

Azienda con attività di natura metalmeccanica, impiantistica ed edile ricerca n°1 muratore.

Tipologia contrattuale tempo indeterminato pieno. E’ indispensabile l’esperienza pregressa.

Taranto (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CARPENTIERE

Azienda con attività economica di natura metalmeccanica impiantistica ed edile ricerca n°1

carpentiere. Tipologia contrattuale tempo indeterminato pieno,. E’ indispensabile l’esperienza pregressa. Taranto (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – IMP. CONTABILE D’ORDINE

Azienda con attività di servizi di pulizia industriale – multiservizi ricerca n°1 impiegato Contabile D’Ordine. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 12. E’ preferita l’esperienza pregressa e la disponibilità al tirocinio. Taranto (TA)

PERSONALE NON QUALIFICATO ADD. ALL’IMBALLAGGIO DI MAGAZZINO

Azienda con attività di commercio on line di strumenti musicali ricerca la figura professionale di personale non qualificato addetto all’imballaggio di magazzino. L’offerta è riservata agli iscritti nelle liste di cui all’art.18 L.68/99 nell’ambito territoriale di Taranto. E’ gradita la disponibilità al tirocinio. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

AGENTE CONSULENTE DI VENDITA Rif. 166/2023

La risorsa dovrà occuparsi della creazione di un portafoglio clienti per la consulenza

professionale in materia di energia elettrica, gas e fibra. La sede di lavoro sarà in Puglia e

Basilicata. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

PIASTRELLISTA

Azienda operante nell’edilizia, ricerca n. 1 Piastrellista in gradi di effettuare la messa in posa di rivestimenti a muro e a pavimento, all’interno e all’esterno degli edifici, sia in costruzioni nuove che in fase di ristrutturazione. Taranto (TA)

MANOVALE DI CAVA

Addetto carico e scarico di conci e fette di tufo. Mottola (TA)

AUTISTA PAT. C – CE/CQC Rif.170/2023

L’azienda con sede a Locorotondo ricerca autisti con patente C o CE in possesso della carta di qualificazione del conducente CQC MERCI con inquadramento 3 o 3S. Locorotondo (BA)

MANOVALI EDILI Rif. 171/2023

La risorsa dovrà supportare gli operai specializzati nel lavoro da svolgere. Martina Franca (TA)

MURATORI Rif. 172/2023

La risorsa dovrà occuparsi della realizzazione di opere di edilizia civile. Martina Franca (TA)

AUTISTA ESCAVATORISTA Rif. 173/2023

La risorsa dovrà occuparsi della conduzioni di mezzi pesanti e l’uso di escavatoristi e deve

essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente CQC. Martina Franca (TA)

PIASTRELLISTA Rif. 174/2023

La risorsa dovrà occuparsi della posa in opera di piastrelle. Martina Franca (TA)

INTONACHISTI Rif. 175/2023

La risorsa dovrà occuparsi della posa in opera di intonaco. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE Rif. 176/2023

La risorsa dovrà occuparsi di lavori di carpenteria. Martina Franca (TA)

INTONACHISTA O CARPENTIERE Rif.167/2023

Il candidato ideale deve svolgere mansioni manuali di cantiere con almeno un anno di

esperienza tale da essere autonomi nelle diverse fasi di lavorazione. Martina Franca (TA)

PIASTRELLISTA Rif.168/2023

Il candidato ideale deve svolgere mansioni manuali di cantiere con almeno un anno di

esperienza tale da essere autonomi nelle diverse fasi di lavorazione. Martina Franca (TA)

CONDUTTORE DI CALDAIE Rif. 169/2023

I caldaisti per lo più si occuperà del montaggio, installazione e collaudo delle caldaie. Non si

occuperà soltanto del corpo principale della caldaia, ma anche di tubature, canalizzazioni e

apparecchiature collegate, come pompe idrauliche, valvole, turbine, raccordi, indicatori di livello, addolcitori d’acqua, manometri, termometri, termostati e altri sensori. I caldaisti inoltre possono operare anche su altri impianti, come scambiatori di calore o impianti di climatizzazione. Martina Franca (TA)

SALDATORE

Si ricercano 5 saldatori per saldature su ponti per cavalcavia, per azienda operante nel campo delle opere civili ed industriali, fondazioni speciali e di consolidamento, acquedotti e fognature, manutenzione industriale. Tito (PZ)

PAVIMENTATORE

Azienda edile ricerca operai addetti alla pavimentazione di strade e marciapiedi. Taranto (TA)

ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore civile ed industriale ricerca operai specializzati nella manutenzione elettrica sugli impianti di pertinenza, per assemblaggio di componenti e cablaggio elettrico di quadri con un medio – basso grado di complessità. Taranto (TA)

TERMOIDRAULICO

Installazione di impianti termoidraulici, igienico sanitari e di condizionamento, installazione

tubature, raccordi e valvole, collegamento sistema idraulico ai sanitari e agli elettrodomestici ad uso civile, risoluzione di problematiche inerenti al malfunzionamento degli impianti. Pulsano (TA)

CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Si ricercano 3 conduttori macchine movimento terra che si occupino dell’esecuzione di scavi a sezione ristretta anche in presenza di sottoservizi, taglia asfalto, fresatrice, rullo compattatore, ecc… Taranto (TA)

AUTISTA (PATENTI B-C-BE-CE)

Si ricercano 2 autisti in possesso delle patenti B-C-BE-CE per il trasporto di materiali edili e

macchini operatrici. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

N. 2 CAMERIERI

Si ricercano n. 2 figure di cameriere addetti a: preparazione e riordino della sala, servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, collaborare e comunicare con il reparto cucina, ricevere le ordinazioni, consigliare i clienti sui cibi e sui vini da abbinare, accogliere i clienti, redigere e presentare il conto, pulire gli ambienti o i locali, effettuare o riscuotere pagamenti. Pulsano (TA)

Sanità

FISIOTERAPISTA Rif. 164/2023

La risorsa qualificata si occuperà di trattamenti riabilitativi attivi e passivi in favore degli ospiti, utilizzo attrezzatura già in rotazione presso la struttura, trascrizione documentazione individuale ospite e diario di consegna, somministrazione test e relazioni per PAI, colloqui con parenti e ospiti. Partecipazione a riunioni di equipe. Monopoli (BA)

AUSILIARE Rif.163/2023

La risorsa si occuperà della igienizzazione e sanificazione degli ambienti e utensili, aiuto nella preparazione dei pasti, gestione della lavanderia, preparazione carrelli ed eventuale

affiancamento OSS e dovrà partecipare ad eventuali riunioni di equipe. Monopoli (BA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO Rif.162/2023

La risorsa si occuperà del supporto agli assistiti: Igiene e vestizione; somministrazione pasti, supporto nella deambulazione, affiancamento educatore, trascrizione documentazione individuale ospite, e diario di consegna. Somministrazione test e relazione per il PAI. Colloqui con i parenti e ospiti: Partecipazione riunione equipe. Monopoli (BA)

Pulizie e Servizi alla persona

ESTETISTA APPRENDISTA Rif. 165/2023

La persona ricercata si occuperà di trattamenti estetici, cosmetici e make-up, ceretta ed

epilazione, maschere e trattamenti viso e corpo, massaggi relax, trattamenti anti-age, manicure ricostruzione unghie e applicazione di unghie finte (onicotecnica), o di servizi di make up professionale: allungamento ciglia, make up permanente o semi-permanente, trucco sposa e per altre occasioni speciali. Cisternino (BR)