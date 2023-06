Lavoro in Provincia di Taranto: ecco le figure richieste

Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1JwHQxQV12pitt5ZGe0VbKrU2ztiOHcF1/view

Offerte di lavoro in Provincia di Taranto per settore

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – AIUTO COMMESSO

Azienda con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento cerca n°1 aiuto commesso 6° livello tempo determinato mesi 6 Part. time 21 ore settimanali. Taranto (TA)

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATO ADDETTO PAGHE

Si ricerca un impiegato addetto contabilità salari con esperienza nell’elaborazione delle buste paga, gestione comunicazioni obbligatorie online (COB), gestione rapporti con istituzioni/assicurazioni. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Siamo alla ricerca di un impiegato/a da inserire nell’ufficio segreteria-amministrazione di un’azienda con sede a Carosino (TA). Il candidato si dovrà occupare di attività di segreteria, contabilità, disbrigo e archiviazione di pratiche. Carosino (TA)

ESPERTO NELLA GESTIONE DI CASH E SUPERMERCATI

Si ricerca una figura competente nella gestione di cash e supermercati, nella corretta gestione del PC e del registratore di cassa. Grottaglie (TA)

IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA’

Si ricercano addetti alla contabilità presso studio professionale con esperienza nel settore dell’elaborazione dati di almeno sei mesi. Carosino (TA)

ADDETTA/O ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI Rif. 158/2023

Studio professionale di Martina Franca ricerca personale con esperienza nella elaborazione delle buste paghe. Martina Franca (TA)

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O RIF. 156/2023

Gestione degli ordini, fatturazione, prima nota, rapporti con gli enti preposti, contabilità di cantiere. Martina Franca (TA)

TIROCINANTE IMPIEGATA

Per azienda locale operante nel settore assicurativo, siamo alla ricerca di personale interessato a svolgere la mansione di impiegato amministrativo. In particolare la risorsa si occuperà di attività di distribuzione assicurativa. Mottola (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

AGENTE CONSULENTE DI VENDITA Rif. 166/2023

La risorsa dovrà occuparsi della creazione di un portafoglio clienti per la consulenza

professionale in materia di energia elettrica, gas e fibra. La sede di lavoro sarà in Puglia e Basilicata. Martina Franca (TA)

COMMESSO/A

Per nota attività commerciale del settore elettronico, si ricerca la figura professionale di commesso/a, che si occupi sia della vendita ed assistenza al cliente che della gestione del magazzino. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Massafra (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

ADDETTI AL PARCHEGGIO

Azienda operante nel settore della gestione di parcheggi ricerca n. 5 ADDETTI AL SERVIZIO PARCHEGGIO E RILASCIO TICKET DI SOSTA per attività in Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con retribuzione di 1100/1200 euro. Castellaneta (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

SALDATORE

Si ricercano 5 saldatori per saldature su ponti per cavalcavia, per azienda operante nel campo delle opere civili ed industriali, fondazioni speciali e di consolidamento, acquedotti e fognature, manutenzione industriale. Tito (PZ)

PAVIMENTATORE

Azienda edile ricerca operai addetti alla pavimentazione di strade e marciapiedi. Taranto (TA)

ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore civile ed industriale ricerca operai specializzati nella manutenzione elettrica sugli impianti di pertinenza, per assemblaggio di componenti e cablaggio elettrico di quadri con un medio – basso grado di complessità. Taranto (TA)

TERMOIDRAULICO

Installazione di impianti termoidraulici, igienico sanitari e di condizionamento, installazione tubature, raccordi e valvole, collegamento sistema idraulico ai sanitari e agli elettrodomestici ad uso civile, risoluzione di problematiche inerenti al malfunzionamento degli impianti. Pulsano (TA)

CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Si ricercano 3 conduttori macchine movimento terra che si occupino dell’esecuzione di scavi a sezione ristretta anche in presenza di sottoservizi, taglia asfalto, fresatrice, rullo compattatore, ecc…Taranto (TA)

AUTISTA (PATENTI B-C-BE-CE)

Si ricercano 2 autisti in possesso delle patenti B-C-BE-CE per il trasporto di materiali edili e macchini operatrici. Taranto (TA)

AUTISTA DI MEZZI PESANTI

Si ricerca un autista di mezzi pesanti in possesso di patente CE-CQC e tessera cronotachigrafa. Carosino (TA)

MAGAZZINIERE

Si ricerca una figura addetta alla gestione e alla logistica del magazzino. Grottaglie (TA)

ESCAVATORISTA

Si ricerca n. 1 profilo di ESCAVATORISTA con esperienza da impiegare nelle seguenti attività: Verifiche preliminari per la realizzazione dello scavo (terreno e macchine), esecuzione scavi, movimentazione del terreno, movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta. La risorsa sarà impiegate per commesse da eseguire su tutto il territorio nazionale. Carosino (TA)

AUTISTA – CONSEGNATARIO TRASPORTO MERCI

Si ricerca autista con patente C e CQC per trasporto merci e consegnatario. Grottaglie (TA)

AUTISTA

Azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti e d’igiene pubblica e privata, ricerca un Autista munito di patente C e CQC. Salice Salentino (LE)ù

Ristorazione e Turismo

BANCONISTA DI GASTRONOMIA/CASSIERE RIF. 46/2023

La/il candidata/o si occuperà del banco della gastronomia, deve controllare che non manchi la merce, deve gestire gli ordini, servire i clienti, preparare la vetrina del banco. Deve saper usare l’affettatrice, deve consigliare i clienti e si deve occupare della preparazione di piatti da vendere al banco, nonchè della sistemazione del banco e gestione della cassa. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO RIF. 45/2023

L’Aiuto cuoco ricercato sarà una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti. Le sue attività sarà quella della preparare degli alimenti, la cura, la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera. Martina Franca (TA)

MAITRE DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Maitre da inserire nel proprio staff. La figura ricercata verrà adibita alle seguenti mansioni: controllo della mise en place, cura dell’aspetto estetico della sala, accoglienza dei clienti, presentazione del menu e della carta dei vini, direzione e controllo del lavoro dei camerieri. Il candidato ideale, oltre a buone doti di coordinazione e gestione del personale, deve avere eccellenti capacità comunicative e di mediazione, ma anche gentilezza, cortesia e pazienza per la gestione e risoluzione di imprevisti o richieste da parte della clientela. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Manduria (TA)

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DI VARIE PIETANZE CALDE E FREDDE

Si ricerca un addetto alla preparazione di varie specialità calde e/o fredde presso una società che si occupa di catering e somministrazione/ristorazione ambulante. San Giorgio Ionico (TA)

RECEPTIONIST

Si ricerca impiegato amministrativo / addetto all’accoglienza per un’azienda operante nel settore metalmeccanico. Monteiasi (TA)

CAMERIERE

Si ricercano camerieri anche con un minimo di esperienza per un ristorante. Leporano (TA)

N. 2 CAMERIERI

Si ricercano n. 2 figure di cameriere addetti a: preparazione e riordino della sala, servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, collaborare e comunicare con il reparto cucina, ricevere le ordinazioni, consigliare i clienti sui cibi e sui vini da abbinare, accogliere i clienti, redigere e presentare il conto, pulire gli ambienti o i locali, effettuare o riscuotere pagamenti. Pulsano (TA)

2 COMMIS DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca, per ampliamento del proprio organico, n. 2 Commis di sala. Le figure ricercate si occuperanno della cura della mise en place, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei clienti al tavolo loro riservato, della presentazione del menu e della carta dei vini, dei piatti e del relativo servizio, riassetto della sala. Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Preferibile esperienza nella mansione. Manduria (TA)

Sanità

FISIOTERAPISTA Rif. 164/2023

La risorsa qualificata si occuperà di trattamenti riabilitativi attivi e passivi in favore degli ospiti, utilizzo attrezzatura già in rotazione presso la struttura, trascrizione documentazione individuale ospite e diario di consegna, somministrazione test e relazioni per PAI, colloqui con parenti e ospiti. Partecipazione a riunioni di equipe. Monopoli (BA)

OPERATORE SOCIO SANITARIO Rif.162/2023

La risorsa si occuperà del supporto agli assistiti: Igiene e vestizione; somministrazione pasti, supporto nella deambulazione, affiancamento educatore, trascrizione documentazione individuale ospite, e diario di consegna. Somministrazione test e relazione per il PAI. Colloqui con i parenti e ospiti: Partecipazione riunione equipe. Monopoli (BA)

AUSILIARE Rif.163/2023

La risorsa si occuperà della igienizzazione e sanificazione degli ambienti e utensili, aiuto nella preparazione dei pasti, gestione della lavanderia, preparazione carrelli ed eventuale affiancamento OSS e dovrà partecipare ad eventuali riunioni di equipe. Monopoli (BA)

Istruzione

INSEGNANTE SCUOLA DELL\’INFANZIA

Per Scuola dell’Infanzia con sede a San Giorgio Ionico, ricerchiamo insegnante laureato/a in

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA o in possesso di DIPLOMA MAGISTRALE

conseguito entro l’anno 2000-2001. San Giorgio Ionico (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ESTETISTA APPRENDISTA Rif. 165/2023

La persona ricercata si occuperà di trattamenti estetici, cosmetici e make-up, ceretta ed epilazione, maschere e trattamenti viso e corpo, massaggi relax, trattamenti anti-age, manicure ricostruzione unghie e applicazione di unghie finte (onicotecnica), o di servizi di make up professionale: allungamento ciglia, make up permanente o semi-permanente, trucco sposa e per altre occasioni speciali. Cisternino (BR)

ADDETTI ALLE PULIZIE Rif. 159

Agenzia di Bari per importante evento nelle zone di ALBEROBELLO/ FASANO / OSTUNI / SAVELLETRI ricerca addetti alle pulizie con assunzione di 2 settimane dal 01/07/2023 al 16/07/2023. Martina Franca (TA)

PARRUCCHIERA RIF.160/2023

La risorsa ricercata con la mansione di parrucchiere, detto anche acconciatore, hair stylist deve navere conoscenza nel taglio e piega, nell’acconciatura e nel trattamento dei capelli. deve saper interpretare i desideri del cliente per consigliare lo styling e la colorazione più adatti e offrire una consulenza qualificata per la salute e la bellezza dei capello. Martina Franca (TA)

PARRUCCHIERA APPRENDISTA Rif.161/2023

La risorsa ricercata di apprendista parrucchiere deve essere una persona che deve completare la sua formazione professionale facendo un’esperienza pratica nell’ambito dell’acconciatura e taglio dei capelli. Le mansioni della risorsa come apprendista parrucchiere si evolvono man mano che si acquisisce esperienza e capacità specifiche del mestiere. Durante i mesi iniziali all’apprendista potrebbe essere richiesto di svolgere attività non necessariamente inerenti all’acconciatura e taglio in quanto non ritenuto ancora in grado di poterle svolgere. In questa fase le attività principali che un apprendista parrucchiere effettuerà sono: prenotazione degli appuntamenti; attenzione ai clienti; pulizia del salone, lavaggio capelli. Martina Franca (TA)