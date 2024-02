Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. . Ecco le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 5° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 55 annunci, relativi a 129 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità e delle Pulizie e servizi alla persona, nonché le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CONTABILE Rif.20/2024 – Rif. Offerta 1093/2024

La risorsa si occuperà della contabilità fornitori, pagamenti vari, preventivi interfacciandosi con studio di consulenza. Si ricerca personale con diploma di ragioneria o commerciale o formazione specifica nel settore come contabile, esperienza di almeno 2 anni nella medesima mansione, buona conoscenza della lingua inglese, in possesso della patente B, età dai 25 ai 40 anni e residenza possibilmente ad Alberobello o zone limitrofe. Alberobello (BA)

RESPONSABILE DI RECEPTION Rif.17/2024 – Rif. Offerta 964/2024

Il candidato dovrà svolgere mansioni di reception, gestione degli appartamenti. e gestione del cliente, check in/out. Lazienda richiede Diploma o laurea in settore turistico, almeno la conoscenza ottima dell’inglese, 2 anni di esperienza in hotel o simili.Si offre un contratto a tempo determinato da febbraio a novembre, full time su 5 giorni a settimana. Alberobello (BA)

SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO – Rif. Offerta 1228/2024

Azienda audioprotesica, ricerca n. 1 addetto/a alla Segreteria Amministrativa, con mansioni da esplicare nell’area del front-office, della segreteria e dell’amministrazione. Taranto (TA)

PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. Offerta 1087/2024

Si ricerca un programmatore informatico che sappia gestire, progettare, programmare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, prestare assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, conoscere i sistemi operativi. Martina Franca (TA)

ESPERTO PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif.10/2024 – Rif. Offerta 332/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito dI LAUREATO IN INFORMATICA. In

particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif. 09/2024 – Rif. Offerta 331/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito del diploma di scuola superiore in perito informatico. In particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

IMPIEGATA COMMERCIALE Rif. 28/2024 – Rif. offerta 1329/2024

Si ricerca impiegata commerciale, addetta assistenza clienti pre e post vendita, elaborazione preventivi e fatture. L’azienda offre la possibilità di un contratto iniziale a tempo determinato part-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE Rif.31/2024 – Rif. offerta 1579/2024

Il candidato dopo un periodo di training presso gli uffici deve essere in grado di gestire

principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le aziende del territorio di competenza assegnate. Coordinarsi con il responsabile commerciale partendo da analisi e proiezioni di sviluppo a livello territoriale, pianificare l’attività commerciale quotidiana dei clienti attraverso contatti proattivi, telefonici e in vista. Redigerà, presenterà e discuterà offerte commerciali. Capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

MACELLAIO Rif. 30/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 1407/2024

Si cerca una risorsa già formata nel settore, che sappia utilizzare coltelli e affettatrici. Martina Franca (TA)

MANUTENTORE Rif.18/2024 – Rif. Offerta 973/2024

Il candidato ricercato dovrà occuparsi dell’ordinaria manutenzione delle strutture e del

giardinaggio, essere preferibilmente in possesso di diploma di scuola tecnica agraria o avere formazione specifica o esperienza consolidata in agraria o edilizia, preferibilmente conoscenza base informatica ed essere in possesso dei patentini per l’uso del trattore o tagliaerba. Residenza ad Alberobello o zone limitrofe. Alberobello (BA)

VIVAISTA Rif.19/2024 – Rif. Offerta 991/2024

La risorsa ricercata si occuperà del movimento piante, preparazione ordini tramite imballaggi. Si cerca una risorsa con la predisposizione a lavorare in gruppo. L’azienda ricerca PREFERIBILMENTE con licenza media o Diploma nel settore agrario, esperienza di lavoro come vivaista, patente di guida B, età richiesta 18/30 anni, residenti nei comuni limitrofi a Locorotondo. Locorotondo (BA)

Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

ADDETTO ELETTRICO / ELETTRONICO / MECCATRONICO LAUREATO Rif. 34/2024 – Rif. offerta 1517/2024

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma di scuola superiore con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico o elettronico o meccatronico, capacità di Problem solving. I requisiti richiesti sono il possesso del titolo di laurea ad indirizzo tecnico, elettrico, elettromeccanico elettrotecnico, patente B, fascia di età maggiorenne, residente nei paesi limitrofi. Martina Franca (TA)

ADDETTO ELETTRICO / ELETTRONICO / MECCATRONICO Rif. 33/2024 – Rif. offerta

1516/2024

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma di scuola superiore con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico o elettronico o meccatronico, capacità di Problem solving. I requisiti richiesti sono il possesso del titolo di studio ad indirizzo tecnico, elettrico, elettromeccanico elettrotecnico, patente B, fascia di età maggiorenne, residente nei paesi limitrofi. Martina Franca (TA)

OPERAIO MANOVALE EDILE Rif. 24/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif.

Offerta 1177/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

PAVIMENTISTA Rif. 25/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1182/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

INTONACATORE Rif. 26/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta

1184/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

MURATORI REFRATTARI – Rif. Offerta 1170/2024

Si ricercano muratori refrattari, disponibili a trasferta su vari cantieri presenti in tutta Italia, che sappiano svolgere la manutenzione di rivestimenti refrattari di forni industriali. L’azienda rimborsa le spese di viaggio sostenute per gli spostamenti sui cantieri, oltre al vitto e alloggio, per il tempo necessario all’ultimazione del lavoro. Italia (UE)

OPERAIO ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCATRONICO – Rif. Offerta 1086/2024

Si ricerca un operaio con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali, per il settore elettrico, elettronico e meccanico. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 1121/2024

Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 5 CARPENTIERI EDILI, con le seguenti mansioni: realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e al consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali. Taranto (TA)

MURATORI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 965/2024

Società operante nel settore edile, ricerca n. 3 Muratori e Formatori calcestruzzo, con le

seguenti competenze: utilizzo di strumenti tecnici, quali betoniere, carriole, cazzuole,

ecc…Taranto (TA)

ELETTRICISTA – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 972/2024

Si ricercano 2 elettricisti per la pesa in opera linee elettriche. Taranto (TA)

ELETTRICISTA Rif. 04/2024 DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) –

Rif. Offerta 293/2024

Il candidato deve essere in possesso della qualifica professionale di elettricista, conoscenze parlate e scritte di inglese, conoscenza informatiche alto livello, in possesso della patente C, disponibile alle trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Assunzione a tempo indeterminato full time. Gravina In Puglia (BA)

Offerte per settore Ristorazione e turismo

ADDETTO ALLE PULIZIE PER CAMERE DI ALBERGO – Rif. Offerta 1105/2024

Società di servizi, ricerca n. 30 addetti alle pulizie delle camere di una struttura ricettiva

(albergo), per la pulizia e sanificazione delle stanze e dei bagni. Cambio lenzuola e

asciugamani. Riordino della camera e sistemazione del letto. Rifornimento di prodotti di cortesia e minibar. Taranto (TA)

BANCONISTA DI BAR Rif. 21/2024 – Rif. Offerta 1164/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione di bevande, cappuccini, caffè e servizio

alcolici. Inoltre si occuperà della somministrazione di gelati artigianali e sistemazione e pulizia del banco. I requisiti richiesti sono un buon inglese parlato, diploma preferibilmente settore alberghiero, preferibilmente esperienza lavorativa presso strutture analoghe, patente B- automunito, una fascia di età dai 18 ai 45 anni e residente ad Alberobello o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato con possibile trasformazione e contratto stagionale. Alberobello (BA)

CAMERIERE AI TAVOLI BAR Rif. 22/2024 – Rif. Offerta 1167/2024

La risorsa ricercata si occuperà del servizio ai tavoli e ordinazioni, sistemazione e pulizia dei tavolini. I requisiti richiesti sono un buon inglese parlato, diploma preferibilmente settore alberghiero, preferibilmente esperienza lavorativa presso strutture analoghe, patente B- automunito, una fascia di età dai 18 ai 45 anni e residente ad Alberobello o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato con possibile trasformazione e contratto stagionale. Alberobello (BA)

CAMERIERI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 996/2024

Ristorante sito a Taranto, ricerca n. 2 CAMERIERI di ristorante, addetti al catering, per la

preparazione ed allestimento di buffet in eventi e fiere. Taranto (TA)

N. 30 ADDETTI ALLA PULIZIA CAMERE A CASTELLANETA MARINA – Rif. Offerta 1059/2024

Società consortile di servizi cerca n. 30 addetti alla pulizia camere di albergo a Castellaneta Marina. Si offre contratto di lavoro part time orizzontale a tempo determinato e inquadramento secondo CCNL Multiservizi – Unicoop. Castellaneta (TA)

OPERATORI PULIZIA SPIAGGIA A CASTELLANETA MARINA- DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 947/2024

Stabilimento balneare sito in Castellaneta Marina cerca n.3 operatori per attività di pulizia

spiaggia. Si offre contratto di lavoro part-time da 25 ore settimanali a tempo determinato della durata di 12 mesi con data di inserimento prevista 1/05/2024. Castellaneta (TA)

AIUTANTI DI CUCINA A CASTELLANETA MARINA- DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 950/2024

Stabilimento balneare sito in Castellaneta Marina cerca n. 3 aiutanti di cucina. Si offre contratto di lavoro part- time da 25 ore settimanali a tempo determinato della durata di 12 mesi con data di inserimento prevista 01/05/2024. Castellaneta (TA)

LAVAPIATTI Rif. 12/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 635/2024

L’azienda ricerca una lavapiatti che si occupi della pulizia della cucina, lavaggio stoviglie.

Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI BAR Rif. 13/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 633/2024

L’azienda ricerca cameriere di Bar che si occupi del servizio ai tavoli, si offre assunzione di 6 mesi full time. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A SPIAGGIA – Rif. offerta 1314/2024

Stabilimento balneare, per la stagione estiva 2024, ricerca n. 3 ADDETTI SPIAGGIA, per le seguenti mansioni: montaggio e allestimento cabine e strutture accessorie dello stabilimento balneare al via della stagione estiva; pulizia e manutenzione della spiaggia e delle strutture; rimozione dei rifiuti previo rastrellamento della sabbia; pulizia dei camminamenti; apertura e chiusura degli ombrelloni. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 1313/2024

Stabilimento balneare, per la stagione estiva 2024, ricerca, n. 2 AIUTO CUOCO con le seguenti mansioni: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino. Taranto (TA)

BARISTA – Rif. Offerta 1311/2024

Stabilimento balneare, per la stagione estiva 2024, ricerca n. 2 BARISTI con mansioni di servizio ai tavoli, caffetteria, preparazione aperitivi, gestione del banco (dolci e salati), pulizia e riordino del bancone e dei locali. Taranto (TA)

ADDETTA AL RICEVIMENTO Rif. 35/2024 – Rif. offerta 1497/2024

La risorsa svolgerà tutte le usuali funzioni di gestione di un B&B con 18 posti letto: accoglienza e relative registrazioni, preparazione colazioni ed aperitivi, coordinamento riassetto camere, check out e fatturazione del soggiorno. I requisiti richiesti sono una buona conoscenza della lingua inglese, esperienza di 2/3 anni nel settore dell’accoglienza turistica, con un’età dai 20 ai 45 anni. Ostuni (BR)

Offerte per settore Sanità

FARMACISTA ADDETTO AL BANCO Rif. 29/2024 – Rif. offerta 1327/2024

La risorsa si occuperà principalmente di vendere farmaci, parafarmaci, prodotti naturali e

omeopatici, cosmetici, prodotti per la salute e la bellezza. Oltre alla vendita, offrire assistenza e consulenza al pubblico relativamente a posologia e indicazioni terapeutiche dei farmaci, segnalando le eventuali controindicazioni e i possibili effetti collaterali. Potrà anche effettuare diversi screening per la prevenzione e la tutela della salute dei pazienti (misurazione di pressione, test del colesterolo, analisi delle intolleranza alimentari ecc.), somministrare vaccini e fornire consigli su uno stile di vita sano. Deve gestire gli ordini dei farmaci, controlla le scorte e l’approvvigionamento dei medicinali, sistema ed espone la merce all’interno del punto vendita. Martina Franca (TA)

Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif. 34/2024 – Rif. offerta 1510/2024

La risorsa sarà responsabile della pulizia, dell’igiene e dell’ordine delle camere in un B&B con 18 posti letto. Si occuperà di svolgere le pulizie delle camere, di riassettare e mettere in ordine le stanze nel rispetto degli spazi e degli oggetti del cliente, in particolare al momento del cambio degli ospiti nella struttura. Garantisce l’igiene delle camere e dei bagni. I requisiti richiesti oltre a possedere un titolo di studio, deve avere esperienza nel settore di almeno 2/3 anni, conoscenza base della lingua inglese almeno da poter dialogare con la clientela straniera e essere disponibile a lavorare con contratto part/time per 7 mesi 3 ore al giorno su 6 giorni. Ostuni (BR)

ASSISTENTE FAMILIARE Rif. 27/2024 – Rif. offerta 1285/2024

La risorsa (colf-baby sitter) si occuperà di assistenza e cura di due bambini di 6 e 8 anni

comprensivo di supporto e monitoraggio compiti, cura igiene, preparazione pasti, prelievo e accompagnamento scuola e attività sportiva extrascolastiche. Secondariamente si occuperà di supporto per le faccende domestiche. I requisiti richiesti sono DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE, ESPERIENZA NELLA CURA E ASSISTENZA BAMBINI, IN POSSESSO DI PATENTE B, si offre un contratto a tempo indeterminato part-time circa 24 ore settimanali prevalentemente nel pomeriggio. Si richiede disponibilità anche in arco mattinale in caso di malattia dei bambini e per l’uscita da scuola. Disponibilità dal lunedi al venerdi, sabato mattina su base eccezionale. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA PERSONALE A CASTELLANETA – DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1040/2024

Privato cerca n.1 addetto/a all’assistenza personale per supporto a persone non autosufficienti con mansioni di preparazione vitto e pulizia casa. Si offre contratto di lavoro indeterminato a tempo parziale da 20 ore settimanali. Castellaneta (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1151/2024

Si ricerca una figura di giovane di età per assistere una persona invalidata, anche nelle modalità di convivenza, non autosufficiente. Taranto (TA)

BADANTE Rif. 23/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1171/2024

La persona ricercata si occuperà di assistenza domestica e personale per invalida. Si cerca personale con esperienza nella mansione e che sia in grado di utilizzare macchinari medici e defibrillatori. Martina Franca (TA)

PARRUCCHIERA/E – Rif. Offerta 1052/2024

Salone di parrucchiere e centro estetico, sito in Grottaglie (TA), ricerca n. 1 parrucchiera/e in possesso di qualifica conseguita attraverso i corsi professionali. La figura, inserita mediante contratto di apprendistato, si occuperà dei servizi di cura e trattamento del cuoio capelluto. E’ richiesta predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità, cordialità e cortesia verso la clientela. Grottaglie (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 05/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 298/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 08/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 320/2024

Le attività richieste riguardano l’assistenza diretta alla persona, sono altresì richieste forza fisica per sollevare l’assistito, la conoscenza della lingua italiana e inglese nonché conoscenza informatica per mantenere e recuperare il benessere psico fisico per ridurre i rischi di isolamento. E’ prevista la convivenza con l’assistita. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMEST. Rif. 06/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 301/2024

Si occuperà della cura della casa, conoscenza della lingua del Bangladesh e Inglese ottimo livello, automunito e in possesso della patente B. Martina Franca (TA)

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1323/2024

Si ricerca un lavapiatti per attività di ristorazione che si occupi di lavare le stoviglie, caricare la lavastoviglie e svolgere, ove necessario, preparazioni di base. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1358/2024

Si ricerca un/a badante per assistenza a persona non autosufficiente, compresi servizi di

preparazione, riordino e pulizia della casa dell’assistito. Taranto (TA)

Offerte da pubbliche amministrazioni (art.16 L. 56/87)

OPERATORE (RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Art. 16 L. 56/87 – Avviamento a selezione nelle PP.AA., ai sensi dell’art.16 L. n.56/87, per

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 12 unità lavorative a livello

regionale con qualifica di “Operatore” (Ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco) presso il Ministero dell’Interno. I candidati, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’Impiego del territorio regionale alla data del 12/11/2023, data antecedente la richiesta del presente avviamento a selezione, potranno presentare la domanda di partecipazione al predetto avviso di selezione, pena l’inammissibilità dell’istanza prodotta, dal 19.02.2024 al 23.02.2024 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERR. DI TARANTO – ADDETTO ALLA RECEPTION E

CONTROLLO ACCESSI – Rif. Offerta 1261/2024

Azienda operante nel settore dei servizi di reception e controllo accessi ricerca un portiere di azienda da adibire presso i propri clienti, iscritto nell’elenco delle persone disabili ex art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato dell’ambito territoriale di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di ricevimento, controllo degli accessi e ad ogni altra mansione riconducibile al profilo. Sono richieste capacità di utilizzo del computer e dei sistemi operativi standard, necessari per l’uso del gestionale aziendale; conoscenza dei principali strumenti informatici (gestione della posta elettronica; ricerca di dati/informazioni sul web). Da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time. Prevista formazione iniziale. Non è richiesta precedente esperienza nella mansione. Faggiano (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – ADDETTO/A VENDITE – Rif. Offerta 1428/2024

Azienda con attività di COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI (SUPERMARKET) ricerca n° 1

ADDETTO/A VENDITE. Tipologia contrattuale: tempo parziale e determinato (possibilità di

contratto di apprendistato). Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella

mansione. Preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Statte (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – OPERAIO VERNICIATORE – Rif. Offerta 1421/2024

Azienda con attività di PRODUZIONE SERRAMENTI ricerca n° 1 OPERAIO VERNICIATORE.

La figura si occuperà della carteggiatura e/o della movimentazione e del montaggio dei

serramenti. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (12 mesi). INDISPENSABILE aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Previsto percorso formativo. Mottola (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

AUTOTRASPORTATORE – Rif. Offerta 1334/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di Autotrasportatore. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: autotrasportatore, casaro, commesso di banco, pulitore di locali. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

COMMESSO DI BANCO – Rif. Offerta 1271/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di commesso di banco. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: commesso di banco, casaro, pulitore di locali, autotrasportatore. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CASARO – Rif. Offerta 1270/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di casaro L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: Casaro, Pulitore di Locali, Commesso di banco, Autotrasportatore. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO PULITORE DI LOCALI – Rif. Offerta 1188/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di pulitore di locali. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: pulitore di locali, casaro,commesso di banco, autotrasportatore. Martina Franca (TA)

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CAT. PROTETTE ART. 18 L.68/99 – AMB. TERR. TARANTO – OPERATORI SOCIO SANITARI – Rif. Offerta 1106/2024

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nel territorio di Manduria ricerca n.1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A. Previsto contratto a tempo determinato (in sede di colloquio verrà definito se part-time o full-time). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Manduria (TA)