Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 16° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 90 annunci, relativi a 263 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita con 2 posizioni aperte. Nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 7 posizioni. Si trovano inoltre 27 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, e 1 posizione nel settore della Sanità.

Ventinove posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 197 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

San Giorgio Ionico (TA) – AUTOFFICINA CERCA MECCANICO – Rif. offerta

6194/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA –

Rif. offerta 6024/2025

Azienda con attività di commercio arredo bagno cerca n° 1 addetto a funzioni di

segreteria iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi o

indeterminato

● Orario di lavoro: tempo parziale o pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA).

Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI WEB – Rif. offerta 6032/2025

Azienda con attività di installazione e manutenzione di impianti di produzione di

energia elettrica cerca n° 1 tecnico web iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L.

68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Fragagnano (TA) – SUPERMERCATO CERCA ADDETTI ALLA CASSA – Rif. offerta

6040/2025

Supermercato cerca un addetto alla cassa iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L.

68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Fragagnano (TA).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA DISEGNATORI TECNICI – Rif. offerta

6048/2025

Azienda con attività di consulenza imprenditoriale cerca 1 disegnatore tecnico

iscritto nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto.

Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.05.2025

Taranto (TA) – ASSOCIAZIONE CERCA TECNICO DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE –

Rif. offerta 5949/2025

Associazione impegnata in servizi assistenziali cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, L. 68/99 (persone con disabilità) da inserire in organico

con la mansione di “tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale”.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA CUCITORI A MACCHINA PER

PRODUZIONE IN SERIE – Rif. offerta 6003/2025

Azienda con attività di confezione in serie di abbigliamento cerca n° 1 cucitore a

macchina per produzione in serie di abbigliamento iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 12 mesi o

indeterminato

● Orario di lavoro: tempo parziale o pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA)

Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

PROVINCIA DI LECCE

Zollino (LE) – COOPERATIVA CERCA PERSONALE DI SALA – Rif. offerta

6056/2025

Cooperativa cerca due risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di cameriere di sala e banconista di bar.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Zollino.

Per la mansione di cameriere di sala la risorsa si occuperà di: servizio ai tavoli;

per la mansione di banconista di bar la risorsa si occuperà di: somministrare

alimenti e bevande. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Zollino (LE) – COOPERATIVA CERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta 6047/2025

Cooperativa cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di aiuto cuoco.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Zollino.

La risorsa si occuperà di supporto in cucina per la preparazione dei pasti.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Galatina (LE) – AZIENDA DI SERVIZI LOGISTICI CERCA MAGAZZINIERE

CARRELLISTA – Rif. offerta 6050/2025

Azienda di servizi logistici cerca due risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 da inserire in organico con la mansione di magazziniere carrellista.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di: gestione scarichi con l’ausilio di carrelli elettrici,

picking della merce, controllo e spunta merce in arrivo, sistemazione merce su

pallet, stoccaggio merce con carrelli retrattili. Indispensabile aver adempiuto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B e il possesso del patentino di

carrellista. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: flessibilità e capacità

organizzative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Ugento(LE) – SUPERMERCATO CERCA RISORSA – Rif. offerta 5262/2025

Azienda di commercio all’ingrosso di materiale elettrico cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

esperto di creazione di video pubblicitari.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Ugento.

Indispensabile il possesso del diploma in grafica e l’aver maturato esperienza

pregressa nella mansione; preferibile il possesso della patente B e la conoscenza

della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo della posta elettronica,

di internet e dei seguenti programmi: software per montaggio di video

pubblicitari per prodotti di illuminazione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 08.05.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – SUPERMERCATO CERCA UN AUSILIARIO DI VENDITA – Rif. offerta

5967/2025

Supermercato cerca un ausiliario di vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 01.05.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE,

MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRO STRUMENTALI E

MECCANICI INDUSTRIALI CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di progettazione, installazione, montaggio e manutenzione

di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca le seguenti figure

professionali iscritte alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18,

comma 2, L. 68/99:

● TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Rif. offerta 5768/2025

● ELETTRICISTI IMPIANTISTI

Rif. offerta 5776/2025

● SALDATORI ELETTRICI

Rif. offerta 5803/2025

● CARPENTIERI IN FERRO

Rif. offerta 5810/2025

● CARPENTIERI TUBISTI

Rif. offerta 5816/2025

● STRUMENTISTI

Rif. offerta 5838/2025

● PROGETTISTI DI BASI DATI

Rif. offerta 5844/2025

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato (possibilità di

contratto di apprendistato)

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taranto

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI ESPERTI IN APPLICAZIONI – Rif. offerta

5883/2025

Azienda impegnata in “Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie

dell’informatica” ricerca 1 tecnico esperto in applicazioni.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta 5901/2025

Azienda con attività di commercio all’ingrosso di articoli per il giardino cerca 1

magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo parziale

● Località di impiego: Martina Franca (TA)

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

Castellaneta (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE,

INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI MECCANICI

CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di progettazione, installazione, montaggio e manutenzione

di impianti meccanici ricerca le seguenti figure professionali iscritte alle liste

speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99:

● CARPENTIERI

Rif. offerta 5930/2025

● SALDATORI

Rif. offerta 5934/2025

● MAGAZZINIERI

Rif. offerta 5935/2025

● IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Rif. offerta 5938/2025

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Castellaneta (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 30.04.2025

PROVINCIA DI LECCE

Taurisano (LE) – PER AZIENDA DI RIPARAZIONE SI CERCA RISORSA

– Rif. offerta 5809/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.05.2025

Collepasso (LE) – PER CASA DI CURA SI CERCA INFERMIERE O OSS

– Rif. offerta 4604/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.05.2025

Lecce (LE) – PER COOP. VA SOCIALE SI CERCA OPERATORE SOCIALE

– Rif. offerta 6249/2025

Per coop.va sociale, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

operatore sociale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6/9 mesi, tempo

indeterminato.

● Orario di lavoro: pieno o part time, su turni

● Località di impiego: sedi operative in prov. di Lecce

La risorsa si occuperà di prendere in carico i beneficiari accolti dal SAI in tutte le

fasi e attività del progetto, indirizzare i beneficiari nella tutela sociale, legale,

sanitaria, psicologica ed economica fornendo tutte le informazioni necessarie.

Indispensabile il possesso del diploma, della patente B ed essere automuniti. E’

preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

delle lingue inglese e francese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet

e della posta elettronica. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 08.05.2025

Nardò (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CERCA PERSONALE

– Rif. offerta 6031/2025

Azienda di commercio al dettaglio di materiale edile cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico in una delle seguenti

mansioni: grafico, operatore servizio clienti o addetto ufficio acquisti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi o

apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Nardò

Per la mansione di grafico la risorsa si occuperà di: sviluppo manuali e

post-produzione render; per la mansione di operatore servizio clienti la risorsa si

occuperà di: gestione del centralino inbound e delle attività di informazione e

assistenza; per la mansione di addetto ufficio acquisti la risorsa si occuperà di:

attività di collaborazione su gestione del traffico merci, di importazione merci

internazionali e della procedura di sdoganamento merci. Indispensabile il

possesso della laurea in Economia/Lingue/Graphic Design, la conoscenza della

lingua inglese (livello B2), il possesso della patente B. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione. E’ altresì richiesta capacità di

utilizzo di internet, della posta elettronica e dei seguenti programmi: pacchetto

Office e Pacchetto Adobe (Grafico).

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: ordine, buona dialettica, ottime

capacità organizzative e proattività. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 01.05.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI LOGISTICI SI CERCA MAGAZZINIERE

CARRELLISTA – Rif. offerta 6057/2025

Per azienda di servizi logistici, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di magazziniere carrellista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di: gestione scarichi con l’ausilio di carrelli elettrici,

picking della merce, controllo e spunta merce in arrivo, sistemazione merce su

pallet, stoccaggio merce con carrelli retrattili. Indispensabile aver adempiuto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B e il possesso del patentino di

carrellista. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: flessibilità e capacità

organizzative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 01.05.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 4772/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

amministrativo contabile.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi, apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Matino

La risorsa si occuperà di inserimento prima nota (data entry) e mansioni di

segreteria e front office. Indispensabile il possesso del diploma, il possesso della

patente B; preferibile aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.05.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Artigianato – Commercio – Vendita

Monteiasi (TA) – AUTOFFICINA CERCA MECCANICO – Rif. offerta 6194/2025

Autofficina cerca meccanico con esperienza nel settore.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – PANIFICIO RICERCA FATTORINO – Rif. offerta 5474/2025

Panificio ricerca un fattorino, la risorsa si occuperà di impacchettamento e

distribuzione dei prodotti da forno. Si offre contratto a tempo determinato, part

time di 30 ore.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Faggiano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE INDUSTRIALE CERCA MECCANICI CON

ESPERIENZA – Rif. offerta 6176/2025

Azienda nel settore industriale cerca tre meccanici con esperienza da inserire in

organico.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AUTOFFICINA CERCA MECCANICO – Rif. offerta

6194/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

CERCA MONTATORI E FACCHINI – Rif. offerta 5950/2025

Azienda operante nel settore dell’organizzazione di eventi, per la stagione estiva

2025, cerca cinque addetti al montaggio di strutture quali palco, impianti

elettrici e fonici, strumentazione in genere.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Massafra (TA) – BAR CERCA DUE BANCONISTI – Rif. offerta 4701/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 banconisti.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – BAR CERCA DUE BARISTI – Rif. offerta 4211/2025

Noto esercizio commerciale sito in Massafra cerca n. 2 baristi adibiti alla vendita

da banco con competenze nella preparazione della caffetteria e della gelateria.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA AIUTO PIZZAIOLO – Rif. offerta

6229/2025

Attività ristorativa ,con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna , ricerca n. 1

aiuto pizzaiolo da inserire nel proprio staff. Si offre contratto full time, tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta

6230/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca due

aiuto cuoco da inserire nel proprio staff. Si offre contratto full time, tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA BANCONISTA – Rif. offerta 6231/2025

Pizzeria con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca n. 1 banconista

per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta 5952/2025

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca, per la stagione estiva, n.1 receptionist da inserire nel proprio staff. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato di 5 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 3 BAGNINI CON

BREVETTO – Rif. offerta 5194/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca 3 bagnini con brevetto. Si

offre contratto a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA CUOCO – Rif. offerta

5212/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca cuoco. Si offre contratto a

tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 3 BARISTI – Rif.

offerta 5216/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca 3 baristi. Si offre contratto

a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RECEPTIONIST –

Rif. offerta 5218/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca receptionist. Si offre

contratto a tempo determinato, full time, articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Marina di Ginosa (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA RESPONSABILI DI

SALA – Rif. offerta 5222/2025

Stabilimento balneare a Marina di Ginosa (TA) ricerca due responsabili di sala. Si

offre contratto a tempo determinato articolato su turni.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

6041/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 6042/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30 ore in base

alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – VINERIA CERCA CUOCO – Rif. offerta 5792/2025

Vineria cerca cuoco. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi

full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – VINERIA CERCA CAMERIERE – Rif. offerta 5801/2025

Vineria cerca cameriere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 4

mesi full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Corsica – Francia (UE) – VILLAGGIO TURISTICO CERCA CAMERIERE DI SALA –

Rif. offerta 5783/2025

Villaggio turistico cerca cameriere di sala nelle stanze del villaggio turistico in

Corsica. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Lizzano (TA) – SI CERCA OPERATORE SOCIO SANITARIO – Rif. offerta 6153/2025

Comunità educativa per minori, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca un

operatore/operatrice Socio Sanitario in possesso della qualifica regionale. . Si

offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it