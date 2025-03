Lavoro a Taranto e Provincia. 308 posti disponibili

Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 11° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 111 annunci, relativi a 308 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 17 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita è presente 13 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 19 posizioni. Si trovano inoltre 61 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore della Sanità e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Ventiquattro posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed

a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 170 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offertedi Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA TIROCINANTE OPERAIO

GENERICO – Rif. offerta 4489/2025

Azienda specializzata nelle verniciature industriali, offre un’opportunità di

tirocinio per candidati interessati a sviluppare competenze nel settore

produttivo.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – OTTICO CERCA TIROCINANTE ADDETTI ALLE VENDITE –

Rif. offerta 4281/2025

Ottico cerca tirocinante addetti alle vendite. Si offre un contratto di tirocinio con

possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA METALMECCANICA FORMA TIROCINANTE

OPERAIO GENERICO – Rif. offerta 4484/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.0

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Manduria (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI CERCA ELETTRICISTI E INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI – Rif.

offerta 3992/2025

Azienda con attività di installazione di impianti elettrici cerca 1

elettricista/installatore di impianti elettrici iscritto nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Manduria (TA)

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONI STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri in appalto.

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le casseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 03.04.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – CAF CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

4241/2025

Centro di Assistenza Fiscale ricerca un impiegato amministrativo da inserire

nell’organico, iscritto nelle liste speciali di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99 (persone

con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Brindisi.

La risorsa si dovrà occupare dell’accoglienza e disbrigo pratiche di assistenza

fiscale.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831/544117.

SCADENZA: 25.03.2025

Ostuni (BR) – FARMACIA CERCA ADDETTO AL MAGAZZINO – Rif. offerta

4243/2025

Farmacia ricerca un ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO da inserire nel

proprio organico, iscritto nelle liste speciali di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99

(persone con disabilità).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Ostuni.

La risorsa si dovrà occupare della gestione del magazzino, emissione fatture e

preparazione ordini.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831/544117.

SCADENZA: 25.03.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA IMPEGNATA IN LAVORI DI MECCANICA GENERALE

CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda impegnata in lavori di meccanica generale cerca le seguenti figure

professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie protette ex art.

18, comma 2, L. 68/99.:

● SALDATORE A FUSIONE

Rif. offerta 4110/2025

● MECCANICO MOTORISTA

Rif. offerta 4114/2025

● ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI

Rif. offerta 4116/2025

● PONTEGGIATORE

Rif. offerta 4118/2025

● CARPENTIERE TUBISTA

Rif. offerta 4122/2025

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 29.03.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PORTE E

FINESTRE CERCA UN ASSEMBLATORE IN SERIE – Rif. offerta 4107/2025

Azienda con attività di fabbricazione di porte e finestre cerca 1 assemblatore in

serie di articoli in metallo, gomma, plastica. La risorsa deve essere iscritta alle

liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 29.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI EOLICI CERCA UN INSTALLATORE E RIPARATORE DI APPARATI DI

PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA – Rif. offerta

4057/2025

Azienda con attività di produzione e manutenzione di impianti eolici cerca 1

installatore e riparatore di apparati di produzione e conservazione dell’energia

elettrica. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12

mesi/indeterminato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto.

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI COMMERCIO

ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI CERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE –

Rif. offerta 4061/2025

Azienda con attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari cerca 1

addetto alla vendita. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 11 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: San Giorgio Ionico (TA).

Costituisce requisito preferibile l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA DI CUSTOMER CARE CERCA UN ADDETTO

ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif. offerta 4066/2025

Azienda con attività di customer care cerca 1 addetto all’informazione nei call

center. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi.

● Orario di lavoro: tempo parziale.

● Località di impiego: Taranto.

Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CON ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E BONIFICA

INDUSTRIALE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda con attività di manutenzione e bonifica industriale cerca le seguenti

figure professionali iscritte nelle liste speciali riservate alle categorie protette ex

art. 18, comma 2, L. 68/99.:

● ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA

Rif. offerta 4070/2025

● CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI

Rif. offerta 4072/2025

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taranto (TA).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA SANITARIA SI CERCA OSS – Rif. offerta 3384/2025

Per azienda sanitaria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di oss.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

di 6 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno (su turni)

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà svolgere attività assistenziale a pazienti, occuparsi di cure

igieniche, mobilizzazione e deambulazione, pulizie ambienti, gestione servizio

lavanderia. Requisito indispensabile la qualifica di oss; requisiti preferibili,

essere in possesso del diploma, patente B e aver acquisito esperienza per la

mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI PRODUZIONE SI CERCA RISORSA – Rif. offerta

4006/2025

Per azienda di produzione e installazione di impianti illuminotecnici, si cerca una

persona da impiegare in una delle seguenti mansioni: addetto all’assemblaggio

di componenti o verniciatore o elettricista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Galatina.

Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico, il possesso della patente per

brevi trasferte; preferibile la conoscenza base della lingua inglese, aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI BONIFICHE INDUSTRIALI SI CERCA

IMPIEGATO AREA TECNICO-COMMERCIALE – Rif. offerta 4000/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di impiegato area tecnico-commerciale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi.

La risorsa si occuperà di elaborazione di proposte tecnico-economiche,

contabilità industriale, preventivazione tecnica e stima dei costi in fase di gara,

interfaccia con i clienti/committenti e pratiche affini che si presenteranno.

Si richiede competenza nel pacchetto office.

Indispensabile il possesso del diploma commerciale o industriale, conoscenza

della lingua inglese; preferibile il possesso della laurea in economia o

ingegneria, il possesso della patente B e aver maturato esperienza pregressa

per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Trepuzzi (LE) – PER AZIENDA DI BONIFICHE INDUSTRIALI SI CERCA

INGEGNERE AMBIENTALE – Rif. offerta 4001/2025

Per azienda di manutenzioni e bonifiche industriali, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di impiegato area tecnico-commerciale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Trepuzzi.

La risorsa si occuperà di attività di supporto alla progettazione, al controllo e

alla valutazione di impatto ambientale delle attività e dei processi, redazione di

formulari, supporto agli uffici tecnici sugli aspetti di sicurezza e ambiente. Si

richiede competenza nel pacchetto office. Indispensabile il possesso della laurea

in ingegneria, conoscenza della lingua inglese e il possesso della patente B;

preferibile aver maturato esperienza pregressa per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Nardò (LE) – PER AZIENDA DI RICAMI SI CERCA PROTOTIPISTA CAPI ALTA

SARTORIA E ALTA MODA – Rif. offerta 3610/2025

Per azienda di fabbricazione ricami, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di prototipista alta sartoria e alta moda.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Nardò

La risorsa si occuperà di realizzazione di prototipi di capi di alta sartoria e alta

moda. Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma di scuola della

moda, conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B. Disponibilità a

trasferte anche all’estero; conoscenza del programma Cad.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 03.04.2025

Poggiardo (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO ALLA VENDITA

– Rif. offerta 4007/2025

Per supermercato, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

alla vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Poggiardo

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione richiesta, conoscenza del

pacchetto office e della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.03.2025

Miggiano (LE) – PER PANIFICIO INDUSTRIALE SI CERCA RISORSA

– Rif. offerta 4226/2025

Per panificio industriale, si cerca una persona da impiegare in una delle seguenti

mansioni: addetto alle pulizie, operaio addetto al confezionamento o panettiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Miggiano

La risorsa si occuperà di utilizzo di macchine confezionatrici o di pulizia dello

stabile e locali di produzione oppure di produzione di prodotti da forno con

utilizzo di attrezzature (macchina impastatrici, forni). Preferibile aver assolto

l’obbligo scolastico; indispensabile il possesso della patente B. Non è necessario

aver maturato esperienza nel settore.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ORLATORE DI CALZATURE

– Rif. offerta 3417/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di orlatore

di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, tempo determinato

o apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Surano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA PIZZAIOLO – Rif. offerta 3465/2025

Per pizzeria, si cerca una persona da impiegare nella mansione di pizzaiolo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taurisano

Indispensabile esperienza pregressa, possesso del diploma alberghiero e della

patente B; preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.04.2025

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

ITALIA

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA IN ITALIA RICERCA PERSONALE

La rete EURES ricerca diversi profili professionali per hotel 4 stelle situato in

provincia di Cosenza. Numerose sono le unità di personale ricercate. Le posizioni

da ricoprire sono le seguenti:

• Staff di cucina: Capo Partita; Commis di Cucina; Pasticcere o Commis di

pasticceria (linea colazione e dessert)

• Staff di sala: Responsabile/Maître di Sala; Chef de Rang; Commis de Rang

(camerieri semplici); Barman

• Ricevimento: Capo Ricevimento; Addetto/a Ricevimento; Portiere Notturno

(con esperienza nel ricevimento)

• Staff ai Piani: Cameriere ai piani (rassetto e pulizia camere, pulizia ambienti

comuni)

• Bagnini: Assistenti Bagnanti con brevetto MIP

• Animazione: Capo Animazione/Piano Bar; Animatrice miniclub, fitness e

balli; Animatrice miniclub.

LUOGO DI LAVORO: provincia di Cosenza, Italia.

TIPO DI CONTRATTO: assunzione a tempo determinato full time. Vitto e alloggio

a carico del datore di lavoro.

REQUISITI: è gradita, ma non obbligatoria, provenienza scuola alberghiera.Per i

candidati al settore ricevimento e responsabili di sala è gradita la conoscenza

della lingua inglese. Per gli assistenti bagnanti obbligatorio il brevetto.

Per candidarsi inviare e una email con allegato un CV a

curriculum@seapalacehotel.it e per conoscenza a

eurescalabria@regione.calabria.it ed eures.puglia@regione.puglia.it specificando

nell’oggetto il nome del profilo per il quale si invia candidatura (esempio:

“Profilo Capo Partita Sea Palace Hotel”).

SCADENZA: 30.09.2025

MECCANICI/MANUTENTORI DI AEREI DI LINEA

Zephiro Aircraft Service srl, azienda specializzata nel settore della manutenzione

degli aeromobili, è alla ricerca di n. 20 unità con profilo di Meccanico

manutentore di aerei di linea.

LUOGO DI LAVORO: Via Don Minzoni, 36 – Cosenza – Italy

TIPO DI CONTRATTO: assunzione a tempo indeterminato full time.

REQUISITI: è richiesta la licenza di meccanico di manutenzione aeronautica

(AMEL), rilasciata da enti normativi per l’aviazione come FAA (per gli Stati Uniti)

o EASA (per l’Europa).

SCADENZA: 31.03.2025

AUSTRIA

EL GAUCHO GRAZ È ALLA RICERCA DI UN HEAD CHEF, GRILL CHEF E SOUS CHEF

La rete EURES ricerca diversi profili professionali per una nota steakhouse con

sede a Graz, Austria. Le figure ricercate sono le seguenti

• Head Chef (m/f/d)

• Grill Chef (m/f/d)

• Sous Chef (m/f/d)

LUOGO DI LAVORO: Graz – Austria

TIPO DI CONTRATTO: Tempo pieno per 40 ore settimanali con inizio immediato.

Disponibilità di alloggio, retribuzione sopra la media, ambiente di lavoro

dinamico in una città con un eccellente trasporto pubblico.

REQUISITI: per tutti i profili ricercati si richiede conoscenza della lingua tedesca

o inglese. È gradita esperienza pregressa nel settore.

Per candidarsi inviare il proprio CV e una lettera di presentazione (entrambi in

lingua inglese) tramite mail all’indirizzo eures.steiermark@ams.at e in cc a

eurespuglia@regione.puglia.it indicando il nome del profilo per il quale ci si

candida.

SCADENZA: 31.05.2025

AUSTRIA/GERMANIA

SI RICERCA PERSONALE PER GELATERIE ITALIANE

La rete EURES, in collaborazione con la Regione Autonoma FVG ed il comune di

Udine, ricerca 20 unità di personale da inserire in gelaterie italiane in Austria

Germania.

Le figure professionali ricercate sono: gelatieri addetti alla produzione di gelato

in laboratorio, banconieri e camerieri.

LUOGO DI LAVORO: Austria e Germania

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time a tempo determinato da

marzo/aprile fino a settembre/ottobre 2025.

REQUISITI: si richiede una minima esperienza nel settore della ristorazione

(camerieri/e, barman, commis) o, in alternativa, la conoscenza base della lingua

tedesca.

SCADENZA: 23.03.2025

CROAZIA

LOVE CARPE DIEM RICERCA 40 ANIMATORI TURISTICI

Love Carpe Diem, azienda che fornisce servizi nel settore turistico per i migliori

resort alberghieri e villaggi campeggio in Croazia, UE e Sud-est asiatico, ricerca

40 animatori turistici.

LUOGO DI LAVORO: Croazia

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro stagionale.

REQUISITI: è richiesta conoscenza della lingua inglese (livello B2), buone

capacità comunicative.

SCADENZA: 30.04.2025

ASSISTENTI ALLE VENDITE

La rete EURES ricerca 5 assistenti alle vendite per agenzia di viaggi.

LUOGO DI LAVORO: Dubrovnik, Croazia

TIPO DI CONTRATTO: non specificato.

REQUISITI: precedente esperienza, Rescue 3 Certification, IRF guide

certification, ottima conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum in lingua inglese a

klaudia@dagalifjellpark.no e cc a eures.puglia@regione.puglia.it.

SCADENZA: 01.04.2025

DANIMARCA

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL SETTORE DELL’INGEGNERIA

FARMACEUTICA

La rete EURES, per società danese operante nel settore della produzione

farmaceutica, ricerca DCS Process Automation Engineer.

LUOGO DI LAVORO: Kalundborg, Danimarca

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: laurea in ingegneria ed esperienza lavorativa pregressa nel settore.

SCADENZA: 31.12.2025

FRANCIA

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER CAMERIERI IN FRANCIA

La rete EURES, in collaborazione con la Regione Autonoma FVG, ricerca

cameriere/a per pizzeria.

LUOGO DI LAVORO: Velizy (Parigi).

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.

REQUISITI: è richiesta una pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità al

lavoro su turni e al lavoro festivo.

Per agevolare il trasferimento in Francia si offre accompagnamento nella ricerca

di alloggio e corso di lingua francese (gratuito).

SCADENZA: 04.05.2025

ADDETTI OPERAZIONI COLTURALI PRE-VENDEMMIA

Parte un progetto a cura di EURES Francia ed Italia, per il reclutamento di

candidati in una prestigiosa azienda francese, nella regione vitivinicola della

Nuova Aquitania.

I candidati svolgeranno le attività agricole legate alla vendemmia, normalmente

raggruppate nelle varie operazioni colturali di “potatura verde”, presso una

rinomata azienda vitivinicola.

LUOGO DI LAVORO: regione del Médoc

TIPO DI CONTRATTO: contratto stagionale della durata di 3 mesi circa con inizio

nella prima metà di maggio, alloggio fornito dal datore di lavoro a condizioni

favorevoli.

REQUISITI: precedente esperienza in viticoltura costituisce un vantaggio,

resistenza fisica per svolgere lavoro all’aperto, capacità di lavorare in team,

puntualità e serietà.

Per candidarsi inviare email con allegato CV formato EUROPASS in inglese o

francese a eurespuglia@regione.puglia.it e eures@regione.marche.it con

oggetto: Vendemmia FRANCIA.

SCADENZA: 14.04.2025

GERMANIA

SI RICERCANO SALDATORI

Azienda tedesca fornitrice di servizi per il personale industriale ricerca saldatori.

LUOGO DI LAVORO: Berlino

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: conoscenza della lingua inglese e tedesca (livello A1).

Per candidarsi inviare email con allegato un CV a karriere@imsberlin.com e per

conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

PERSONALE PER GELATERIE

EURES ricerca personale per gelaterie italiane in Germania per la stagione 2025.

Il numero di posizioni aperte è di circa 200 persone a stagione. Il periodo di

avvio del contratto va dai mesi di marzo/aprile ai mesi di settembre/ottobre.

I profili ricercati sono:

• camerieri/e;

• banconieri/e;

• aiuto gelatieri per laboratorio.

LUOGO DI LAVORO: Circoscrizione amministrativa del Reno-Neuss, Germania

TIPO DI CONTRATTO: contratto stagionale da marzo/aprile 2025 a ottobre 2025,

40 ore settimanali con possibilità di straordinari, un giorno di riposo settimanale.

REQUISITI: disponibilità al lavoro stagionale, preferibilmente, conoscenza della

lingua tedesca (A1) o inglese, capacità comunicative, flessibilità, attitudine al

lavoro in team, orientamento al cliente.

L’IMPRESA EDILE TELL BAU GMBH RICERCA DIVERSE FIGURE

L’impresa edile Tell Bau GmbH ricerca le seguenti figure:

● 1 meccanico

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1);

● 1 disegnatori impianti civili

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

interesse per il disegno tecnico e l’immaginazione spaziale, precisione;

● 1 conduttore macchine movimento terra

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

perfetta padronanza di tutti i lavori di sterro e della realizzazione della più

giusta sottostruttura stradale. È essenziale una conoscenza precisa dei

materiali;

● 1 responsabile ufficio amministrativo

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

buona conoscenza dei numeri, dell’ortografia, della grammatica e del

computer;

● 1 muratore

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

esperienza nella cementificazione dei soffitti, nell’installazione di materiali

isolanti e nella regolazione dei camini.

● 1 idraulico

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1);

LUOGO DI LAVORO: 26506 Norden, Ostfriesland, Aurich – Germania

TIPO DI CONTRATTO: apprendistato.

Per candidarsi, inviare il curriculum (in inglese o in in tedesco) via email a

ausbildung@tellbau.de e, in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando

reference number e posizione nell’oggetto dell’e-mail. Il cv può essere anche

inviato per posta al seguente indirizzo: Tell Bau GmbH

Gewerbestraße 23 26506 Norden.

SCADENZA 01.08.2025

IRLANDA

EDUCATORI PROFESSIONALI PER ASILI / SCUOLE MATERNE

La rete EURES ricerca educatori professionali per asili/scuole materne

dell’Irlanda (differenti sedi).

Si offre contratto a tempo indeterminato, possibilità di sviluppo professionale.

LUOGO DI LAVORO: Irlanda.

TIPO DI CONTRATTO: indeterminato.

REQUISITI: richiesto il titolo di educatore (soggetto comunque al

riconoscimento) e un buona conoscenza della lingua inglese, non inferiore al

livello B2.

Per candidarsi inviare email con allegato un CV in inglese a

eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 30.06.2025

NOTA CATENA DI QUICK SERVICE RESTAURANT SELEZIONA

ASSISTANT MANAGERS

LUOGO DI LAVORO: Contea di Cork, Irlanda.

MANSIONI: Supervisionare le diverse attività del ristorante, gestione del team di

crew, garantire la qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti, verificare che

siano mantenuti gli standard di igiene e salubrità dell’ambiente di lavoro e degli

alimenti.

TIPO DI CONTRATTO: Salario di 35.000 Euro annui per 39 ore settimanali,

possibilità di alloggio ed opportunità di crescita.

REQUISITI: minimo cinque anni di esperienza in ruolo manageriale all’interno di

ristoranti con servizio veloce e Drive-Thru. Si richiedono inoltre orientamento al

lavoro di squadra, doti di leadership ed ottime doti relazionali.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

saran@beaconrecruitment.ie e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 01.04.2025

GOLF & LEISURE RESORT SELEZIONA HEAD GREENKEEPER

LUOGO DI LAVORO: Contea di Tipperary, Irlanda.

MANSIONI: Supervisionare la manutenzione giornaliera dei campi da golf e delle

relative attrezzature garantendo i più alti standard di qualità. Assicurare che lo

staff completi i propri compiti in modo efficiente e nei tempi assegnati.

TIPO DI CONTRATTO: Salario di 16 euro per ora, 39 ore settimanali, possibilità

di alloggio.

REQUISITI: minimo cinque anni di esperienza nello stesso settore. Si

richiedono inoltre orientamento al lavoro di squadra, doti di leadership ed ottime

doti relazionali.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

saran@beaconrecruitment.ie e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 02.04.2025

GOLF & LEISURE RESORT SELEZIONA GREENKEEPER

LUOGO DI LAVORO: Contea di Tipperary, Irlanda.

MANSIONI: Curare la manutenzione dei campi da golf e delle relative

attrezzature assicurando i più alti standard di qualità.

TIPO DI CONTRATTO: Salario di 14-15 euro per ora, 39 ore settimanali,

possibilità di alloggio.

REQUISITI: minimo tre anni di esperienza nello stessa mansione.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

saran@beaconrecruitment.ie e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 02.04.2025

HOTEL NELLA CONTEA DI CLARE È ALLA RICERCA DI UN ACCOMMODATION

SUPERVISOR

LUOGO DI LAVORO: Contea di Clare, Irlanda.

MANSIONI: Pulire e preparare le camere seguendo le procedure dell’hotel,

mantenere le aree di lavoro e di deposito pulite e ben organizzate.

TIPO DI CONTRATTO: Salario di 15 euro l’ora per 39 ore settimanali, supporto

nella ricerca dell’alloggio e pick up dall’aeroporto al momento dell’arrivo.

Opportunità di svolgere un’esperienza professionale all’interno di un top-class

hotel.

REQUISITI: esperienza di un anno nella stessa mansione.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

Gavin.Caird@welfair.ie e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta #JOB-2380614 e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA: 31.03.2025

HOTEL NELLA CONTEA DI CLARE È ALLA RICERCA DI HOTEL RECEPTIONIST

LUOGO DI LAVORO: Contea di Clare, Irlanda.

TIPO DI CONTRATTO: Salario orario di 15 euro l’ora per 39 ore settimanali,

supporto nella ricerca dell’alloggio e pick up all’aeroporto al momento

dell’arrivo. Opportunità di svolgere un’esperienza professionale all’interno di un

top-class hotel.

REQUISITI: esperienza di un anno nella stessa mansione.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

saran@beaconrecruitment.ie e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando

ID dell’offerta #JOB-2380209 e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA: 31.03.2025

LETTONIA

SIA GDGM È ALLA RICERCA DI UN AUTISTA DI CAMION

ED AUTOCARRI

LUOGO DI LAVORO: Jelgava – Lettonia

MANSIONI: Trasporto autovetture tra Belgio, Francia, Germania e Olanda.

Lavoro su turni.

TIPO DI CONTRATTO: Salario 1600-2500 € in base all’esperienza. Inserimento

immediato

REQUISITI: Diploma, esperienza di almeno tre anni nella mansione, patente di

guida CE, codice 95 e carta tachigrafica autista, conoscenza di almeno una

lingua tra inglese, tedesco e francese

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

galina.jaska@inbox.lv e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

EDUCATORI PROFESSIONALI PER ASILI/SCUOLA MATERNE

I colleghi della rete EURES Irlanda ricercano educatori professionali per

asili/scuole materne in Irlanda (differenti sedi).

LUOGO DI LAVORO: differenti sedi in Irlanda.

TIPO DI CONTRATTO: assunzione a tempo indeterminato full time.

REQUISITI: possesso del titolo di educatore (soggetto comunque al

riconoscimento), e un buon livello di conoscenza della lingua inglese, non

inferiore al livello B2.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum in lingua inglese a

eures.puglia@regione.puglia.it, includendo nella email di accompagnamento la

propria motivazione.

SCADENZA: 30.06.2025

NORVEGIA

HITRAMATAS, AZIENDA NORVEGESE LEADER NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE

DEI GRANCHI È ALLA RICERCA DI LAVORATORI STAGIONALI

LUOGO DI LAVORO: Ansnes – Norvegia

MANSIONI: macellazione, lavorazione e confezionamento di granchi freschi.

TIPO DI CONTRATTO: Stagionale (Giugno – novembre 2025) con inizio

immediato e termine 4 agosto 2025 per 10 ore al giorno su 6 giorni a

settimana. Salario orario di 216,15 Corone Norvegesi (302 per gli straordinari).

Possibilità di alloggio al prezzo di 3.500 Corone mensili e di vitto.

REQUISITI: essere in salute e con buona resistenza fisica, capacità di lavorare in

squadra, flessibilità oraria in base agli eventi atmosferici che influiscono nei

processi. Preferibile patente e mezzo proprio.

Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

vita@hitramat.no e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA 31.05.2025

PAESI BASSI

HOBIJ GROEP È ALLA RICERCA DI UN ADDETTO

OPERATORE CNC (CNC BENDER) per l’azienda VANDERLANDE

Hobij Groep è un’agenzia per il lavoro, e la posizione in oggetto è per l’azienda

Vanderlande (https://youtu.be/zvkRTRltUxM)

LUOGO DI LAVORO: Veghel – Olanda

MANSIONI: Lavoro nella squadra dei “piegatori”; le lastre tagliate arrivano al

reparto saldatura dove occorre unire le lastre in base ai disegni tecnici usando il

macchinario di piegatura CNC programmando la macchina in autonomia.

TIPO DI CONTRATTO: Stagionale con inizio immediato. Tempo pieno (7:00 –

16:30 con 1:30 di pausa). Salario orario tra 18,25 € e 19,50 € in base

all’esperienza. Si fornisce assistenza per l’alloggio e rimborso spese di viaggio.

Si hanno alte probabilità di essere poi assunti direttamente dall’azienda.

REQUISITI: diploma, capacità di lettura di disegni tecnici, 3 anni di esperienza

come piegatore CNC, conoscenza dei sistemi operativi CNC e relativi software.

Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

linda.matthijssen@uwv.nl e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA 04.05.2025

HOBIJ GROEP È ALLA RICERCA DI UN MECCANICO

MECCATRONICO PER l’azienda VANDERLANDE

Hobij Groep è un’agenzia per il lavoro, e la posizione in oggetto è per l’azienda

Vanderlande ( https://youtu.be/zvkRTRltUxM)

LUOGO DI LAVORO: Veghel – Olanda

MANSIONI: Preparazioni per lavori di installazioni meccaniche, installazioni di

sistemi Vanderlande seguendo i disegni tecnici, controlli qualità, report al

manager locale e al line-manager, monitoraggio difformità dal progetto tecnico.

TIPO DI CONTRATTO: A termine con inizio immediato. Tempo pieno (7:00 –

16:30 con possibili straordinari) per 40 ore settimanali. Retribuzione tra 15,14 €

e 20,09 € lordi orari in base al livello di inquadramento. Si fornisce assistenza

per l’alloggio e rimborso spese di viaggio.

REQUISITI: preferibile diploma professionale in meccatronica, tecnologie di

installazione o assemblaggio. 3 anni di esperienza dimostrata nella mansione o

mansioni simili. Padronanza nell’assemblaggio da disegno tecnico. Richiesta la

conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

linda.matthijssen@uwv.nl e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA 04.05.2025

HOBIJ GROEP È ALLA RICERCA DI UN SALDATORE

PER LA DITTA VANDERLANDE

Hobij Groep è un’agenzia per il lavoro, e la posizione in oggetto è per l’azienda

Vanderlande ( https://youtu.be/zvkRTRltUxM)

LUOGO DI LAVORO: Veghel – Olanda

MANSIONI: Saldatura in base ai disegni tecnici delle sagome tagliate e piegate

(saldatura MIG/MAG conCO2).

TIPO DI CONTRATTO: A termine con inizio immediato. Tempo pieno (7:00 –

16:30 con 1:30 di pausa) con eventuali straordinari anche nei fine settimana.

Salario orario tra 15,96 € e 20,09 € in base all’esperienza. Si fornisce assistenza

per l’alloggio e rimborso spese di viaggio.. E’ previsto un test teorico e pratico

prima dell’inserimento.

REQUISITI: diploma, capacità di lettura di disegni tecnici, autonomia nella

mansione, 3 anni di esperienza come saldatore/montatore edile. Richiesta la

conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

linda.matthijssen@uwv.nl e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

SCADENZA 04.05.2025

SERVIZI UMANI FLESSIBILI BV CERCA N. 5 OPERAI

Si cercano n. 5 operai addetti alla produzione alimentare di formaggio che non

abbiano controindicazioni al lavoro fisico a basse temperature. Il lavoro consiste

nel disimballaggio dei blocchi di formaggio e posizionamento sul nastro

trasportatore, confezionamento prodotti inpak, controllo qualità sulla linea

produzione.

LUOGO DI LAVORO: 2811PT Reeuwijk, Olanda meridionale orientale, Paesi Bassi

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo determinato

REQUISITI: inglese, licenza media

Per candidarsi, inviare il curriculum (in inglese) a marleen.houtman@uwv.nl e in

CC a eurespuglia@regione.puglia.it indicando reference number e posizione

nell’oggetto dell’e-mail.

SCADENZA: 04.05.2025

REPUBBLICA CECA

SI CERCANO ASSEMBLATORI DI MACCHINE

EURES ricerca n. 27 assemblatori di macchine per lavoro su linea di produzione.

Si offrono vitto e alloggio.

LUOGO DI LAVORO: GLOBKON CZ s.r.o. – pracoviště Kiekert CS, s.r.o., Jaselská

593, 535 01 Přelouč, Regione di Pardubice – Cechia

TIPO DI CONTRATTO: a tempo pieno

Per candidarsi inviare il proprio curriculum in lingua inglese a

b.pilna@simixgroup.com e in CC a eures.puglia@regione.puglia.it.

SVEZIA

CHEF

La rete EURES ricerca uno chef per un importante maniero della Svezia, Hooks

Herrgård, a soli 20 minuti a sud di Jönköpin.

LUOGO DI LAVORO: Contea di Jönköping, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: formazione o esperienza come chef, HACCP.

Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese tramite email all’indirizzo

martina.b@hooksherrgard.se e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

SCADENZA: 17.08.2025

PIZZAIOLO

La rete EURES ricerca un pizzaiolo per il ristorante del B&B Pensionatet.

LUOGO DI LAVORO: Piteå, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: capacità organizzative e di lavoro in gruppo.

Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese tramite email all’indirizzo

hello@pensionatet.com e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

CHEF

La rete EURES ricerca un pizzaiolo per il ristorante del B&B Pensionatet.

LUOGO DI LAVORO: Piteå, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: capacità organizzative e di lavoro in gruppo.

Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese tramite email all’indirizzo

hello@pensionatet.com e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

HEAD CHEF

La rete EURES ricerca un head chef per il ristorante del B&B Pensionatet.

LUOGO DI LAVORO: Piteå, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: esperienza pregressa nella mansione.

Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese tramite email all’indirizzo

hello@pensionatet.com e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

ASSEMBLATORI MECCANICI

Azienda svedese, leader nel settore delle soluzioni infrastrutturali e di

costruzione, ricerca assemblatori.

LUOGO DI LAVORO: Virserum, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: resistenza fisica e capacità di lavorare in team.

Per candidarsi inviare email con allegato CV in inglese a

nordenvag@virserum.com e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 16.04.2025

EURES SVEZIA È ALLA RICERCA DI TALENTI PER DIVERSE

STRUTTURE HOSPITALITY, CON OFFERTE STAGIONALI (APRILE-SETTEMBRE) E A

TEMPO INDETERMINATO.

– Eriksberg Reserve Nature, situato nella regione sud-est della Svezia,

nell’arcipelago di Blekinge é alla ricerca di 1 chef (offerta a TI) ed un sous chef

(offerta stagionale).

SCADENZA: 30.03.2025

– Ransvik Hasveranda, una veranda sul mare, nella idilliaca riserva naturale di

Kullabergs a Mölle é alla ricerca di 1 commis chef e 1 commis chef entremetier.

SCADENZA: 30.03.2025

– Il favoloso mondo di Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren Värld, nell’incantevole

cittadina di Vimmerby, regione Smaland, è alla ricerca di 8 cuochi per le sue

strutture.

SCADENZA: 30.03.2025

MATITAL AB È ALLA RICERCA DI UN CUOCO-AIUTO CUOCO

PER IL RISTORANTE PAULA’S

LUOGO DI LAVORO: Stoccolma – Svezia. Il locale è situato nel Centro

Östermalms Saluhall.

MANSIONI: preparazione di panini e altre preparazioni

TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno. Orari di apertura 7:30 alle 19:00 nei giorni

feriali e dalle 9:30 alle 17:00 il sabato; Chiusi la domenica

REQUISITI: diploma professionale, il candidato ha esperienza quinquennale

nell’ambito della ristorazione. Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi inviare una e-mail di presentazione allegando lettera

motivazionale ed il proprio CV in inglese e in formato EUROPASS all’indirizzo

info@paulasihallen.se e in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando ID

dell’offerta e posizione nell’oggetto della e-mail.

HEALTH AND SAFETY OFFICER

Collen AB, azienda operante nel settore edilizio, ricerca 5 responsabili della

salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Stockholm, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: formazione nel settore Health & Safety ed esperienza pregressa di

3-5 anni.

L’ VIII° edizione di Seize the Summer, co-organizzata come di consueto dalla

rete EURES Italia insieme ai principali Paesi del Sud Europa (Portogallo, Spagna,

Francia, Croazia, Malta, Slovenia, Grecia) vedrà la partecipazione anche di

Austria, Paesi Bassi ed Irlanda per un numero complessivo di 11 Stati della rete

EURES.

“Seize the summer with EURES 2025” rappresenta un’opportunità unica per le

aziende del settore da un lato che, potranno fin da subito promuovere i propri

posti vacanti, programmare e condurre colloqui di selezione online e selezionare

i loro “talenti”: animatori turistici, camerieri, bagnini, baristi, cuochi, receptionist

d’albergo, fotografi, barman; i candidati alla ricerca di opportunità lavorative

avranno la possibilità di trovare la posizione più adatta in un contesto europeo.

L’evento si svolgerà in lingua inglese. Per seguire i vari webinar previsti, sarà

sufficiente collegarsi il giorno dell’evento alla piattaforma.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA INFORMATICO – Rif.

offerta 3979/2025

Azienda di realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca addetto alla

gestione informatica delle attrezzature elettroniche da commercializzare

(programmazione di una bilancia o registratore di cassa). L’azienda offre

contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA OPERATORI CALL

CENTER INBOUND – Rif. offerta 4323/2025

Agenzia di somministrazione cerca quindici operatori call center inbound per la

gestione delle chiamate in entrata, assistenza clienti, promozione e vendita di

prodotti luce e gas.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – STUDIO PROFESSIONALE CERCA/FORMA UN ADDETTO

IMMISSIONE DATI – Rif. offerta 4482/2025

Studio professionale che svolge attività di consulenza alle imprese, seleziona/

forma un addetto all’immissione dati.

Costituiscono requisiti indispensabili il possesso del diploma di istituto tecnico

commerciale o laurea in settore economico/giuridico e del Pacchetto Office.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – PANIFICIO CERCA AIUTO ALLA PREPARAZIONE DELLE

FOCACCE – Rif. offerta 4377/2025

Panificio cerca aiuto alla preparazione delle focacce. L’azienda offre un contratto

a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo

indeterminato part-time o contratto di apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PANIFICIO ADDETTI ALLE VENDITE – Rif. offerta

4267/2025

Panificio cerca addetti alle vendite. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

part-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PANIFICIO CERCA AIUTO PASTICCERE – Rif. offerta

4232/2025

Panificio cerca aiuto pasticcere. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

part-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – OTTICO CERCA TIROCINANTE ADDETTI ALLE VENDITE –

Rif. offerta 4281/2025

Ottico cerca tirocinante addetti alle vendite. Si offre un contratto di tirocinio con

possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Monteiasi (TA) – AUTOFFICINA CERCA MECCANICO – Rif. offerta 4359/2025

Autofficina cerca meccanico con esperienza nel settore.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO CERCA AUTISTA

ADDETTO ALLA CONSEGNA – Rif. offerta 4123/2025

Società di commercio all’ingrosso cerca addetto alla consegna, per la

preparazione e la consegna di bevande o casse imballate presso bar, ristoranti e

supermercati.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – SHOP MARKET CERCA SALUMIERE – Rif. offerta 4013/2025

Shop Market di Locorotondo cerca un salumiere.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI WELLNESS MANAGER CERCA ADDETTO VENDITA

SOCIAL E-COMMERCE MARKETING – Rif. offerta 4143/2025

Società operante nel settore online offline cerca addetto vendita nell’ambito del

social e-commerce marketing, per la vendita di articoli per il benessere,

nutricosmetica e la sostenibilità. E’ previsto un corso di formazione retribuito di

tre mesi; il lavoro richiesto è previsto in formula smart working.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – PANIFICIO CERCA PANETTIERI – Rif. offerta 2493/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra nel settore della panificazione,

cerca n.2 panettieri.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA ELETTROTECNICO – Rif.

offerta 3912/2025

Azienda realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca addetto alla

riparazione elettrica di attrezzature professionali come bilance, registrazioni di

cassa, affettatrici, con buona conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzature

elettroniche (es.tester.). L’azienda offre contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA APPRENDISTA

FALEGNAME MONTATORE ARREDATORE – Rif. offerta 3928/2025

Azienda realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca assistente

apprendista operaio per la realizzazione di complementi di arredo con utilizzo di

macchinari vari (di falegnameria, laccatura ecc) dopo la realizzazione dovrà

consegnare e montare i mobili a destinazione. L’azienda offre contratto di

apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA FALEGNAME MONTATORE

ARREDATORE – Rif. offerta 3942/2025

Azienda di realizzazione e vendita di attrezzature commerciali cerca operaio per

la realizzazione di complementi di arredo con utilizzo di macchinari vari (di

falegnameria, laccatura ecc) dopo la realizzazione dovrà consegnare e montare i

mobili a destinazione. L’azienda offre contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA TIROCINANTE OPERAIO

GENERICO – Rif. offerta 4489/2025

Azienda specializzata nelle verniciature industriali, offre un’opportunità di

tirocinio per candidati interessati a sviluppare competenze nel settore

produttivo.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI – Rif. offerta

4299/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre autisti di mezzi pesanti

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato,

full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ESCAVATORISTI – Rif. offerta 4298/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre escavatoristi da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO DUE PALISTI – Rif. offerta 4283/2025

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca 2 palisti da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 4303/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Laterza (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA OPERAI EDILI, INTONACATORE E

POSATORE DI PAVIMENTI – Rif. offerta 2214/2025

Impresa edile con sede a Laterza ricerca 2 operai edili/manovali che abbiano

pregressa esperienza nelle mansioni di intonacatore e posatore di pavimenti.

Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA ELETTRICISTA – Rif. offerta 4599/2025

Azienda edile ricerca un elettricista. L’azienda offre un contratto a tempo

indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI AUTOTRASPORTI CERCA AUTISTA – Rif.

offerta 4287/2025

Azienda di autotrasporti cerca autista. Si offre assunzione a tempo determinato

6 mesi, full time con riposo settimanale la domenica.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA AUTOTRASPORTI CERCA TAGLIALEGNA – Rif.

offerta 4289/2025

Azienda autotrasporti cerca taglialegna. Si offre assunzione a tempo

determinato 6 mesi, full time con riposo settimanale la domenica.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA METALMECCANICA FORMA TIROCINANTE

OPERAIO GENERICO – Rif. offerta 4484/2025

Azienda leader nel settore delle verniciature industriali, con sede a San Giorgio

Ionico (TA), ricerca un operaio generico da formare tramite tirocinio.0

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Faggiano (TA) – AZIENDA NEL SETTORE INDUSTRIALE CERCA MECCANICI CON

ESPERIENZA – Rif. offerta 4552/2025

Azienda nel settore industriale cerca tre meccanici con esperienza da inserire in

organico.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Massafra (TA) – BAR CERCA DUE BARISTI – Rif. offerta 4211/2025

Noto esercizio commerciale sito in Massafra cerca n. 2 baristi adibiti alla vendita

da banco con competenze nella preparazione della caffetteria e della gelateria.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – BAR CERCA 2 PASTICCIERI – Rif. offerta 4220/2025

Noto esercizio commerciale sito in Massafra cerca 2 addetti alla produzione in

ambito di pasticceria e gelateria, con competenze nella trasformazione delle

materie prime.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA VIAGGI CERCA ADDETTO BOOKING – Rif. offerta

3987/2025

Agenzia di viaggi cerca addetto al servizio booking per la stagione estiva 2025,

avente un’ottima conoscenza dei portali turistici, con esperienza nella vendita di

pacchetti turistici di crociere, estero e villaggi (adu e tour operator).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – SI RICERCANO N .15 CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE

RICETTIVE – Rif. offerta 4054/2025

Nota società operante nel settore della hôtellerie, ricerca n. 15 camerieri ai piani

con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA 5 ASSISTENTI

BAGNANTI CON BREVETTO – Rif. offerta 913/2025

Stabilimento balneare a Castellaneta Marina ricerca cinque assistenti bagnanti

con brevetto. Si offre contratto a tempo determinato, tempo pieno, retribuzione

come da CCNL, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Castellaneta Marina.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA RECEPTIONIST – Rif. offerta 4478/2025

Relais, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA), ricerca, per

la stagione estiva, n.1 receptionist da inserire nel proprio staff. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN ADDETTO AL SERVIZIO BAR – Rif. offerta

4479/2025

Relais, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA), ricerca un

addetto al servizio bar. Si offre contratto di lavoro part time a tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN ADDETTO/A ALLA PULIZIA CAMERE – Rif. offerta

4557/2025

Relais, attivo nel settore dell’accoglienza turistica, con sede di lavoro a San

Pietro in Bevagna (TA), ricerca n.1 addetto/a alla pulizia camere da inserire nel

proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato, part-time, della durata

di sei mesi.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta 4314/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 aiuto cuoco per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA 3 CAMERIERI – Rif. offerta 4300/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 3 camerieri per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 4301/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 lavapiatti per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA BARMAN/BARLADY – Rif. offerta 4302/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE BANCONISTI – Rif. offerta 4304/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca due banconisti per la stagione estiva

(inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore settimanali, in

base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA CUOCO/RESPONSABILE DI CUCINA – Rif. offerta

4305/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un cuoco responsabile di cucina per la

stagione estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella

mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30

ore settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

4306/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione

estiva (inizio 29 maggio 2025), con esperienza lavorativa nella mansione. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time, 24 – 30 ore

settimanali, in base alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 4307/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva, con inizio 29

maggio 2025.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 24 -30 ore in base

alla disponibilità del lavoratore.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – GELATERIA SANDRINO RICERCA CINQUE BANCONISTI – Rif.

offerta 4192/2025

Gelateria Sandrino, ricerca 5 banconisti di gelateria da inserire nel proprio

organico. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA RICERCA 20 CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

2226/2025

Impresa ricerca 20 camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato,

part time.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Lizzano (TA) – FARMACIA RICERCA FARMACISTA – Rif. offerta 4308/2025

Farmacia con sede di lavoro a Lizzano(Ta) ricerca n. 1 farmacista. Si offre

contratto di lavoro full time, tempo determinato. Richiesta Laurea in Farmacia o

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. ed almeno due anni di esperienza.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Sava (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta 4473/2025

Azienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it