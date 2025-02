Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 7° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 70 annunci, relativi a 348 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 23 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita è presente 1 posizione e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 7 posizioni. Si trovano inoltre 298 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alle persone.

Diciotto posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 37 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego territorialmente competente per residenza o domicilio. In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Martina Franca (TA) – MACCHINISTA CONFEZIONATORE DEL CAPO COMPLETO –

Rif. offerta 2191/2025

Azienda appartenente al settore tessile cerca una risorsa iscritta nelle liste

speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di macchinista

confezionatore del capo completo.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA).

L’esperienza lavorativa pregressa nella mansione è indispensabile.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.03.2025

Martina Franca (TA) – MACCHINISTA CONFEZIONATORE DEL CAPO COMPLETO –

Rif. offerta 2193/2025

Azienda appartenente al settore tessile cerca una risorsa iscritta nelle liste

speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di macchinista

confezionatore del capo completo.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Martina Franca (TA).

L’esperienza lavorativa pregressa nella mansione è indispensabile.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.03.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – AZIENDA DI RISTORAZIONE CERCA ADDETTO AI TAVOLI – Rif.

offerta 2290/2025

Azienda di ristorazione con somministrazione cerca una risorsa iscritta nelle liste

speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di addetto ai

tavoli.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time (turni diurni e notturni) o tempo pieno

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà occuparsi di servire la clientela ai tavoli, aiutare la clientela

presso la cassa elettronica e di pulizia della sala. Preferibile aver conseguito il

diploma, il possesso della qualifica di addetto ai tavoli (personale addetto ai

tavoli del fast food), la conoscenza della lingua inglese, il possesso della patente

B e l’esperienza lavorativa nella mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.03.2025

Lecce (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO VEICOLI CON ANNESSA OFFICINA CERCA

MECCANICO – Rif. offerta 1831/2025

Azienda di commercio al dettaglio di veicoli con annessa officina cerca una

risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la

mansione di meccanico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa si occuperà di tagliandi, montaggio block shaft, diagnosi e stacco e

riattacco motore. Indispensabile aver maturato un’esperienza di almeno due

anni nel settore, il possesso della patente B. Preferibile il possesso della qualifica

per la mansione richiesta.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 12.03.2025

Galatone (LE) – AZIENDA EDILE CERCA OPERAIO EDILE – Rif. offerta 2296/2025

Azienda edile cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di operaio edile (piastrellista, muratore o

pittore).

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri edili.

Preferibile aver maturato esperienza nella mansione, aver assolto all’obbligo

scolastico, essere in possesso di patentini. Indispensabile il possesso della

patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.03.2025

Galatone (LE) – AZIENDA EDILE CERCA IMPIEGATO TECNICO – Rif. offerta

2302/2025

Azienda edile cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di impiegato tecnico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: cantieri edili.

Località di impiego: cantieri edili.

La risorsa dovrà svolgere la propria attività presso i cantieri edili; si occuperà di

contabilità, progettazione e direzione dei lavori. Indispensabile il diploma di

geometra e/o laurea in ingegneria, il possesso della patente B; preferibile aver

maturato esperienza nella mansione richiesta. È richiesta la conoscenza di

autocad, primus, hyper fabbricati.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.03.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI CIMITERIALI SI CERCA OPERATORE

CIMITERIALE – Rif. offerta 2211/2025

Per azienda di servizi cimiteriali , si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operatore cimiteriale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time.

● Località di impiego: Campi Salentina e presso cimiteri appaltati.

Preferibile aver maturato esperienza lavorativa. La risorsa si occuperà di

estumulazioni, tumulazioni, inumazioni.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.03.2025

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI CONSULENZA INFORMATICA SI CERCA WEB

DEVELOPER O TECNICO IT – Rif. offerta 1903/2025

Per azienda di consulenza informatica di Lecce, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di web developer o tecnico IT.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, indeterminato o

apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Lecce e da remoto.

WEB DEVELOPER, la risorsa si occuperà di progettare e sviluppare soluzioni

applicative in collaborazione con il team di riferimento; testare il codice e

correggere eventuali bug; aggiornare e manutenere il codice; redigere e

aggiornare la relativa documentazione tecnica.

TECNICO IT, la risorsa si occuperà di gestione dei device assegnati agli utenti

aziendali; creazione utenze e assegnazione di gruppi active directory; service

desk 1° e 2° livello.

Indispensabile il possesso del diploma; preferibile aver maturato esperienza

pregressa, il possesso della qualifica di tecnico informatico.

Competenze informatiche richieste: -linguaggi di programmazione o framework:

Java EE, Python,C#, .NET, Angular, React. -buona conoscenza dei sistemi

Windows OS, MacOS, Android and Mobile iOS -ottima conoscenza di Microsoft

0365, in particolare di MS Office e dei seguenti tool: teams, sharepoint,

onedrive – conoscenza dello strumento operativo Service Now.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 12.03.2025

Lecce (LE) – PER STRUTTURA SANITARIA SI CERCA ASSISTENTE SOCIALE – Rif.

offerta 1782/2025

Per struttura sanitaria di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di assistente sociale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno (compresi festivi)

● Località di impiego: Lecce.

È richiesta competenza in ambito socio relazionale con pazienti psichiatrici.

Indispensabile la laurea in scienze sociali; preferibile il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 11.03.2025

Gallipoli (LE) – PER CALL CENTER SI CERCA ADDETTO CALL CENTER – Rif.

offerta 1652/2025 e 1700/2025

Per call center di Gallipoli, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto call center inbound.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Rif. offerta 1652/2025 – Scadenza 06.03.2025

● Rif. offerta 1700/2025 – Scadenza 07.03.2025

Competenze richieste:

ottima dialettica, buona conoscenza informatica, attitudine alla relazione con il

pubblico/cliente.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: cantieri in Italia.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in possesso del

diploma ed essere in possesso del patentino IVASS; indispensabile il possesso

della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

Casarano (LE) – PER CALL CENTER SI CERCA ADDETTO CALL CENTER/FRONT

END E BACK OFFICE – Rif. offerta 2285/2025

Per call center, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto call

center o front end e back office

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: part time, compresi festivi.

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa dovrà informare la clientela su prodotti e servizi, fornire supporto

commerciale offrendo tutte le informazioni tecniche, commerciali e

amministrative; attività di fidelizzazione e retention alla clientela e di back e

front office atte al completamento del ciclo organizzativo.

Indispensabile il possesso del diploma; preferibile il possesso della patente B.

Non è necessario aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.03.2025

Ruffano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO CONFEZIONATORI DI

CALZATURE – Rif. offerta 1644/2025

Per calzaturificio di Ruffano, si cercano due persone da impiegare nella

mansione di confezionatore di calzature.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Ruffano.

Le risorse si occuperanno di cucitura tomaia, taglio pelli e lavori manuali,

incollaggio biadesivo su tomaia, controllo qualità. È preferibile aver acquisito

diploma, qualifica per lo svolgimento della mansione; indispensabile il possesso

della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.03.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI INSTALLAZIONE ARREDAMENTO SI CERCA

FALEGNAME O MONTATORE DI ARREDAMENTO – Rif. offerta 652/2025

Per azienda di installazione di arredamento nel settore civile e navale di Aradeo,

si cerca una persona da impiegare nella mansione di falegname o montatore di

arredamento.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: cantieri in Italia.

La risorsa si occuperà di installazione di arredamento civile e navale. È richiesta

la conoscenza dell’utilizzo di macchinari per il legno, manualità e precisione,

buona capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità a viaggi e trasferte. È

preferibile aver maturato esperienza lavorativa, essere in possesso del diploma,

avere una conoscenza di base della lingua inglese, aver conseguito la qualifica di

falegname e il possesso della patente B. È, altresì, preferibile il possesso del

patentino per muletto. Indispensabile aver assolto l’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 02.03.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AL FINISSAGGIO – Rif.

offerta 1565/2025

Per calzaturificio di Matino, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto al finissaggio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Matino.

È preferibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 06.03.2025

Melissano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO ALLA PULIZIA DEI

LOCALI E MANUTENZIONE DEL VERDE – Rif. offerta 1555/2025

Per calzaturificio di Melissano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di addetto alla pulizia dei locali, degli spazi comuni interni ed esterni e alla

piccola manutenzione del verde.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Melissano.

È richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 06.03.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA RESPONSABILE MANUTENTORE

MACCHINARI o ADDETTO AL MAGAZZINO – Rif. offerta 1688/2025

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di responsabile manutentore e movimentazione macchinari interni o addetto al

magazzino.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato, tempo determinato.

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Casarano.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di manutenzione ordinaria di macchinari

da lavoro e spostamento macchinari in base alla produzione oppure, per la

mansione di addetto al magazzino, dovrà occuparsi di carico e scarico del

prodotto finito, confezionamento prodotto finito, bollettazione merce (emissione

bolle di accompagnamento ) e consegna. È preferibile essere in possesso del

diploma, conoscere la lingua inglese, avere competenze informatiche, aver

maturato esperienza nel settore e aver acquisito qualifica in ambito calzaturiero.

Indispensabile essere in possesso della patente B ed aver assolto l’obbligo

scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 07.03.2025

Casarano (LE) – PER AZIENDA DI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI SI

CERCA AUTISTA E/O ESCAVATORISTA – Rif. offerta 2065/2025

Per azienda di trasporto merci in conto terzi di Casarano, si cerca una persona

da impiegare nella mansione di autista e/o escavatorista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: territorio regionale.

Per azienda di trasporto merci in conto terzi di Casarano, si cerca una persona

da impiegare nella mansione di autista e/o escavatorista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 13.03.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA CONTABILITA’ – Rif. offerta

2300/2025

Azienda attiva nel settore del commercio di pavimenti, rivestimenti, parquet,

sanitari, rubinetterie e arredo bagno, con sede in Manduria (Ta), ricerca n. 1

addetto alla contabilità. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Galatina (LE) – “BELLA ITALIA” RICERCA DIECI PROMOTER PORTALE WEB

TURISTICO – Rif. offerta 2189/2025

Azienda turistica ” Bella Italia”, con sede a Galatina, cerca dieci addetti alla

promozione di un portale turistico presso esercizi commerciali in provincia di

Taranto. Si offre contratto a tempo determinato full-time o part-time.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ADDETTO ALL’UFFICIO

TECNICO – Rif. offerta 2134/2025

Agenzia di somministrazione cerca addetto all’ufficio tecnico, per la elaborazione

dei preventivi, analisi di specifiche tecniche, modellazione con Autocad nel

settore elettrico.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA SETTORE TERZIARIO CERCA IMPIEGATO

TECNICO – Rif. offerta 2243/2025

Il candidato dovrà impostare dei documenti tecnici sulla base di modelli. I

requisiti richiesti sono l’ottima conoscenza del pacchetto office.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIO TERZIARIO, CERCA DIECI SOCIAL

MEDIA MANAGER – Rif. offerta 2236/2025

Per lavoro da casa, azienda di Galatina ricerca dieci Social Media Manager.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Martina Franca (TA) – SOCIETÀ DI WELLNESS MANAGER CERCA ADDETTO

VENDITA SOCIAL E-ECOMMERCE MARKETING – Rif. offerta 1927/2025

società operante nel settore online offline cerca ADDETTO VENDITA nell’ambito

del social e-ecommerce marketing, per la vendita di articoli per il benessere e la

sostenibilità. E’ previsto un fisso più le provvigioni.; il lavoro richiesto è previsto

in smart working.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA ELETTRICISTA – Rif.

offerta 2130/2025

Agenzia di somministrazione cerca elettricista addetto alla manutenzione

preventiva degli impianti, diagnosi e risoluzione dei problemi elettrici,

manutenzione preventiva e correttiva degli impianti, installazione di nuovi

sistemi e componenti elettrici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CERCA MANUTENTORE

MECCANICO – Rif. offerta 2131/2025

Agenzia di somministrazione cerca manutentore meccanico addetto alla

manutenzione di impianti e macchinari industriali, sostituzione e montaggio di

motori, valvole e pompe Analisi dei guasti e riparazione.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Laterza (TA) – IMPRESA EDILE RICERCA 2 OPERAI EDILI, INTONACATORE E

POSATORE DI PAVIMENTI – Rif. offerta 2214/2025

Impresa edile con sede a Laterza ricerca 2 operai edili/manovali che abbiano

pregressa esperienza nelle mansioni di intonacatore e posatore di pavimenti.

Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCANO AUTISTI PATENTE D + CQC – Rif. offerta

2235/2025

Azienda operante nel settore del noleggio di autobus per servizi turistici, ricerca

due autisti da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 2241/2025

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Taranto (TA) – JOB DAY – GNV – GRANDI NAVI VELOCI SPA CERCA DIVERSE

FIGURE PROFESSIONALI

GNV – Grandi Navi Veloci cerca le seguenti figure professionali:

● 5 Primo ufficiali di macchina – Rif. offerta 2062/2025

● 20 Operai motoristi – Rif. offerta 2056/2025

● 1 Referente IT – Rif. offerta 2054/2025

● 10 Operai meccanici – Rif. offerta 2051/2025

● 1 Pizzaiolo di bordo – Rif. offerta 2050/2025

● 10 Comuni di macchina – Rif. offerta 2047/2025

● 1 Piccolo di cucina – Rif. offerta 2044/2025

● 10 Capo operaio – Rif. offerta 2043/2025

● 1 Magazziniere di bordo – Rif. offerta 2041/2025

● 30 Ufficiali di macchina – Rif. offerta 2040/2025

● 20 Giovanotti elettricisti di bordo – Rif. offerta 2037/2025

● 10 Frigoristi di bordo – Rif. offerta 2035/2025

● 1 Cambusiere di bordo – Rif. offerta 2034/2025

● 1 Cuoco di bordo – Rif. offerta 2032/2025

● 20 Elettricisti di bordo – Rif. offerta 2031/2025

● 1 Assistente ufficio madrelingua araba – Rif. offerta 2029/2025

● 5 Direttori di macchina – Rif. offerta 2028/2025

● 1 Assistente ufficio – Rif. offerta 2026/2025

● 10 Ottonai di bordo – Rif. offerta 2024/2025

● 30 Marinai II 4 o II 5 – Rif. offerta 2023/2025

● 1 Assistente uff madrelingua albanese – Rif. offerta 2022/2025

● 10 Carpentieri di bordo – Rif. offerta 2021/2025

● 1 Shop assistant (cassiere di bordo) – Rif. offerta 2018/2025

● 1 Piccolo di camera – Rif. offerta 2016/2025

● 1 Cameriere – Rif. offerta 2011/2025

Si offre:

● contratto di lavoro a tempo determinato full time

● possibilità di inserimento lavorativo in una compagnia solida e in forte

crescita

● ambiente di lavoro dinamico e giovane

● opportunità di crescita professionale

Appuntamento venerdì 21 febbraio 2025 presso il Salone della Provincia – Via

Anfiteatro, 4 Taranto (TA): registrazione presenze ore 08:30 – inizio colloqui ore

09:30.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE TURISTICO CERCA ADDETTO

ALLA PROMOZIONE – Rif. offerta 2141/2025

Azienda operante nel settore turistico del Salento cerca addetti alla promozione

delle attività commerciali intente ad aderire ad un portale di servizi turistici. il

lavoro si svolgerà in modalità smart-working.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA RICERCA 20 CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

2226/2025

Impresa ricerca 20 camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato,

part time.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – IMPRESA CERCA 15 CONSULENTI COMMERCIALI – Rif.

offerta 1192/2025

Per progetto Regionale impresa ricerca 15 consulenti commerciali nel settore

turismo/web con comprovata esperienza o forte motivazione.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STABILIMENTO BALNEARE RICERCA ASSISTENTI BAGNANTI

CON BREVETTO – Rif. offerta 913/2025

Stabilimento balneare a Castellaneta Marina ricerca cinque assistenti bagnanti

con brevetto. Si offre contratto a tempo determinato, tempo pieno, retribuzione

come da CCNL, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Castellaneta Marina.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – MACDONALD’S CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Il Macdonald’s di Martina Franca riapre le selezioni per le seguenti figure

professionali:

● n.10 operatori per la ristorazione veloce

Rif. offerta 2390/2025

● n.10 animatori

Rif. offerta 2437/2025

Il contratto offerto sarà, in base alle esperienze, a tempo determinato,

indeterminato o apprendistato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – RESORT CERCA CAMERIERI AI PIANI – Rif. offerta

1911/2025

Resort di Martina Franca cerca n.2 Camerieri ai piani. L’azienda offre un

contratto di lavoro intermittente di 6 mesi part-time

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO DUE AIUTO CUOCO – Rif. offerta 2201/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca

n. 2 aiuto cuoco per la stagione primavera – estate 2025. Si offre contratto full

time, tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO CAMERIERI – Rif. offerta 2204/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (Ta), ricerca

n. 3 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto full-time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 2209/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (Ta), ricerca

n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff per la stagione primavera – estate

2025. Si offre contratto a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA BARMAN/BARLADY – Rif. offerta 2215/2025

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella

mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA ADDETTO ALLA PIASTRA/CUCINA – Rif. offerta

2237/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca un addetto alla cucina per la stagione estiva. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCA CUOCO/RESPONSABILE DI CUCINA – Rif. offerta

2238/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca un cuoco responsabile di cucina per la stagione estiva. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO ADDETTI DI SALA – Rif. offerta 2239/2025

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca due addetti alla sala per la stagione estiva. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Maruggio (TA) – SI CERCANO BANCONISTI – Rif. offerta 2240/2025

Attività con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), operante nel

settore della ristorazione, ricerca due banconisti per la stagione estiva con inizio

29/05/2025. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Taranto (TA) – SOCIETÀ MULTISERVIZI CERCA CAMERIERE AI PIANI – Rif.

offerta 2368/2025

Società multiservizi cerca cameriere ai piani per la pulizia e il riassetto delle

camere di hotel.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it