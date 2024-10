Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 40° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 33 annunci, relativi a 52 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 4 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 5 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 19 posizioni. Si trovano inoltre 2 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 9 posizioni nel settore della Sanità e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura. Dieci posizioni sono rivolte esclusivamente a persone disabili ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 30 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

GASTRONOMIA – Rif. offerta 12315/2024

Attività di ristorazione, ricerca n. 1 tirocinante banconista gastronomia,

addetto/a al banco gastronomia per la preparazione e vendita di prodotti

alimentari e bevande, piatti pronti, panini, salumi e formaggi.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA FABBRICAZIONE DI

MEDICINALI E DI ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI RICERCA ANALISTA DI

LABORATORIO – Rif. offerta 12749/2024

Azienda operante nel settore della produzione di film in polipropilene progettati

per imballaggi, ricerca un ingegnere gestionale da formare come tirocinante.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e si occuperà di operazioni di pianificazione e

coordinamento delle operazioni produttive. Si richiede laurea preferibilmente in discipline di ingegneria gestionale, conoscenza lingua inglese, competenze informatiche (internet, posta elettronica, software gestionali). Previsto inserimento mediante percorso formativo di

tirocinio. Gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il supporto degli

operatori dei centri per l’impiego anche durante i career days 2024 di

Unisalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h 10.30 – 16.30,

presso il Polo Extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9 ottobre, h 11.30 –

16.30, presso il Polo Urbano – ex Monastero degli Olivetani.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

SCADENZA: 11.10.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – SI CERCA PROGRAMMATORE JUNIOR DI SISTEMI INFORMATICI O

OPERATORE JUNIOR TECNICO INFORMATICO – Rif. offerta 12791/2024

Per azienda di attività di produzione software di Lecce, si ricerca una unità da

impiegare nella mansione di programmatore junior di sistemi informatici o

operatore junior tecnico informatico.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99. Competenze richieste: conoscenza dell’uso di

principali strumenti informatici; conoscenza di base di due linguaggi di

programmazione (C++, Java) o in alternativa, conoscenza del programma

gestionale Sap; conoscenza base della lingua inglese; capacità di lavorare in

team; disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale, anche per trasferte di

lunga durata.

È indispensabile il diploma di perito informatico, ragioniere informatico,

programmatore e il possesso della patente B. È preferibile aver conseguito

laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica, economia, fisica o

matematica e aver maturato esperienza lavorativa.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, indeterminato o

apprendistato.

Orario: part-time.

Per candidarsi gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il

supporto degli operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days

2024 di UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h

10.30-16.30, presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9

ottobre, h 11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.10.2024

Presicce-Acquarica (LE) – SI CERCA MAGAZZINIERE O ROSTICCIERE – Rif.

offerta 12682/2024

Per azienda di produzione di pasticceria fresca di Presicce-Acquarica, si ricerca

una unità da impiegare nella mansione di magazziniere o rosticciere.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e dovrà svolgere le attività di magazzino e gestione

merci o di preparazione della rosticceria. È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione e il possesso della

patente B; preferibile aver assolto l’obbligo scolastico, conoscenza della lingua

inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Orario: part-time.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 15.10.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Fasano (BR)/Bari (BA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO E

PRODUZIONE DI SOFTWARE, E-COMMERCE, PIATTAFORME DIGITALI E SITI

WEB, RICERCA IMPIEGATO/A TECNICO INFORMATICO – Rif. offerta 12665/2024

Azienda operante nel settore dello sviluppo e produzione di software,

e-commerce, piattaforme digitali e siti web, ricerca una risorsa da inserire nel

proprio organico con la mansione di impiegato/a tecnico informatico.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99

Luogo di lavoro: Fasano o Bari.

Si richiede diploma di istruzione secondaria (indispensabile), laurea (preferibile),

conoscenza lingua italiana, conoscenze informatiche (internet, posta elettronica,

programmi avanzati)

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione

Si offre contratto di lavoro da definire in fase di assunzione.

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77.

Gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il supporto degli

operatori dei centri per l’impiego anche durante i career days 2024 di

Unisalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h 10.30 – 16.30,

presso il Polo Extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9 ottobre, h 11.30 –

16.30, presso il Polo Urbano – ex Monastero degli Olivetani.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

SCADENZA: 10.10.2024

Brindisi (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI FILM

IN POLIPROPILENE, RICERCA INGEGNERE DI PROCESSO E INGEGNERE

GESTIONALE

Azienda operante nel settore della produzione di film in polipropilene progettati

per imballaggi, ricerca:

● un ingegnere di processo

Rif. offerta 12679/2024

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e si occuperà di supportare e promuovere gli

obiettivi e le attività di miglioramento della affidabilità dei macchinari e dei

processi produttivi.

Si richiede laurea in discipline di ingegneria meccanica, conoscenza lingua

italiana e inglese, competenze informatiche.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time.

SCADENZA: 10.10.2024

● un ingegnere gestionale da formare come tirocinante

Rif. offerta 12749/2024

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99 e si occuperà di operazioni di pianificazione e

coordinamento delle operazioni produttive.

Si richiede laurea preferibilmente in discipline di ingegneria gestionale,

conoscenza lingua inglese, competenze informatiche (internet, posta

elettronica, software gestionali).

Previsto inserimento mediante percorso formativo di tirocinio

SCADENZA: 11.10.2024

La ricerca per entrambi i profili è rivolta ad ambosessi ai sensi della l. 903/77 .

Gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il supporto degli

operatori dei centri per l’impiego anche durante i career days 2024 di

Unisalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h 10.30 – 16.30,

presso il Polo Extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9 ottobre, h 11.30 –

16.30, presso il Polo Urbano – ex Monastero degli Olivetani.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA COMMESSO DI NEGOZIO – Rif. offerta

12423/2024

Il Collocamento mirato di Taranto per azienda attiva nel commercio, produzione,

montaggio, installazione, manutenzione e assistenza, sia all’ingrosso che al

dettaglio, di materiali, attrezzi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche

relativi ad impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento, con sede

legale presso “IL BARICENTRO” di Casamassima (BA), ha avviato la ricerca di

una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 18, l. 68/99 da inserire in organico

con la mansione di commesso di negozio presso uno dei propri punti vendita

nella provincia di Taranto (Castellaneta, Pulsano).

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

SCADENZA: 09.10.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER AZIENDA DI SOFTWARE SI CERCA PROGRAMMATORE JUNIOR

O OPERATORE JUNIOR – Rif. offerta 12792/2024

Per azienda di produzione software di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di programmatore junior di sistemi informatici o operatore junior

tecnico informatico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99. Competenze richieste: conoscenza dell’uso di

principali strumenti informatici; conoscenza di base di due linguaggi di

programmazione (C++, Java) o in alternativa, conoscenza del programma

gestionale Sap; conoscenza base della lingua inglese; capacità di lavorare in

team; disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale, anche per trasferte di

lunga durata. È indispensabile il diploma di perito informatico, ragioniere

informatico, programmatore e il possesso della patente B. È preferibile aver

conseguito laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica, economia,

fisica o matematica e aver maturato esperienza lavorativa.Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, apprendistato o

indeterminato.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Lecce.

Per candidarsi gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il

supporto degli operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days

2024 di UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h

10.30-16.30, presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9

ottobre, h 11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.10.2024

Arnesano (LE) – PER AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA SI CERCA

INFERMIERE – Rif. offerta 12794/2024

Per azienda di assistenza sanitaria di Arnesano, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di infermiere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È indispensabile aver

conseguito la laurea in scienze infermieristiche. È preferibile la conoscenza della

lingua inglese.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Sede di lavoro: Strada prov. le Arnesano.

Per candidarsi gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il

supporto degli operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days

2024 di UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h

10.30-16.30, presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9

ottobre, h 11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 18.10.2024

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 12493/2024

Per calzaturificio di Matino, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di impiegato amministrativo contabile.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99. È indispensabile aver maturato esperienza nella mansione, di almeno 1 anno e

possesso del diploma preferibilmente in ragioneria; è preferibile essere in

possesso della patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato o apprendistato.

Orario:part-time. Sede di lavoro: Matino.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.10.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA FABBRICAZIONE DI

MEDICINALI E DI ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI RICERCA ANALISTA DI

LABORATORIO

Azienda operante nel settore della fabbricazione di medicinali e di altri preparati

farmaceutici ricerca:

● analista di laboratorio

Rif. offerta 12750/2024

La risorsa deve essere iscritta nelle liste del collocamento mirato ex art.

18 legge 68/99 e si occuperà della preparazione di campioni di analisi,

taratura strumenti, conduzione test di laboratorio, redazione reportistica.

operatore polivalente di impianto chimico.

Si richiede laurea, conoscenza lingua inglese, competenze informatiche

(internet, posta elettronica, pacchetto office, outlook e sap).

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time, con possibilità di

trasformazione in indeterminato.

● operatore polivalente di impianto chimico

Rif. offerta 12751/2024

La risorsa deve essere iscritta nelle liste del collocamento mirato ex art.

18 legge 68/99 e si occuperà della conduzione dell’impianto secondo

standard di sicurezza e qualità.

Si richiede laurea, conoscenza lingua inglese, competenze informatiche

(internet, posta elettronica, pacchetto office, outlook e sap).

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full time. La ricerca per entrambi i profili è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77.

Gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il supporto degli

operatori dei centri per l’impiego anche durante i career days 2024 di

Unisalento, presso lo stand di Arpal puglia: martedì 8 ottobre, h 10.30 – 16.30,

presso il Polo Extraurbano – campus Ecotekne e mercoledì 9 ottobre, h 11.30 –

16.30, presso il Polo Urbano – Ex Monastero degli Olivetani.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@regione.puglia.it

SCADENZA: 11.10.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Manduria (TA) – SI CERCA UN ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA – Rif.

offerta 12644/2024

Agenzia assicurativa, con sede di lavoro a Manduria, ricerca n. 1 impiegato da

inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà della gestione delle

comunicazioni telefoniche ed email dell’agenzia, degli appuntamenti e della

predisposizione di pratiche assicurative. Retribuzione come da CCNL di

riferimento

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCANO DUE INTERMEDIARI ASSICURATIVI – Rif. offerta

12628/2024

Azienda sita in Massafra cerca n.2 intermediari assicurativi da adibire ad attività

commerciale e gestione portafoglio clienti. La collaborazione professionale con le

risorse avverrà inizialmente nelle forme del lavoro autonomo, con possibile

inquadramento successivo mediante contratto di lavoro subordinato. Si richiede

il possesso del diploma di scuola media superiore e della patente di guida (cat.

B).

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Sava (TA) – SI CERCA UN OPERAIO ELETTROMECCANICO – Rif. offerta

12641/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca n. 1 operaio

elettromeccanico. La figura ricercata si occuperà delle attività di riparazione e

manutenzione di mezzi di sollevamento. Si offre contratto a tempo determinato

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da

CCNL di riferimento e in base all’esperienza maturata dal candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CERCA RIPARATORI DI

ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 12485/2024

Centro di assistenza tecnica autorizzata per gli elettrodomestici a Taranto,

ricerca n. 02 riparatori di elettrodomestici.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA PROD. ABBIGLIAMENTO CERCA ADD.

TERMOADESIVATURA, BOTTONI, OCCHIELLI – Rif. offerta 12469/2024

Azienda di produzione abbigliamento cerca addetti termoadesivatura, bottoni,

occhielli.

Si offre contratto di apprendistato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CONF.ABBIGLIAMENTO CERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Conf.abbigliamento cerca le seguenti figure professionali:

● Cucitrici a macchina

Rif. offerta 12524/2024

● Addetti allo stiro intermedio

Rif. offerta 12516/2024

E’ richiesta esperienza nella mansione di almeno 1 anno e possesso della

patente B. L’azienda offre un contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – RECRUITING DAY- MULTIJOB COOP CERCA

AUTISTI-INSTALLATORI DI ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 12468/2024

MULTI JOB COOPERATIVA, società fornitrice di servizi in appalto in diversi settori

produttivi, cerca 5 autisti consegnatari/installatori di elettrodomestici. Sede di

lavoro: Taranto (TA) . Le risorse si occuperanno del trasporto, della consegna e

dell’installazione di elettrodomestici da accosto e da incasso. Si offre contratto

full time a tempo determinato e si richiede esperienza nel settore e nella

mansione. I candidati ideali dovranno essere muniti di patente B, avere una

buona manualità nell’installazione di elettrodomestici ed essere disponibili alle

trasferte in ambito provinciale.

I candidati ideali dovranno essere muniti di patente B, avere una buona

manualità nell’installazione di elettrodomestici ed essere disponibili alle trasferte

in ambito provinciale. Le selezioni si terranno con i referenti aziendali nel corso

del RECRUITING DAY organizzato da ARPAL Puglia – CPI di Massafra. Gli

interessati sono invitati a candidarsi ed a presentarsi, muniti di CV, il giorno

23/10/2024 alle ore 09:00 presso il Centro per l’Impiego di Massafra – Viale

Marconi 248.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@regione.puglia.it

Laterza (TA) – L’IMPRESA EDILE DELL’ORCO S.R.L. CERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Dell’Orco s.r.l., impresa edile con sede a Laterza, cerca le seguenti figure

professionali:

● n.3 escavatoristi operatori di macchine movimento terra

Rif. offerta 12221/2024

● n.2 intonacatori

Rif. offerta 12224/2024

● n.2 muratori

Rif. offerta 12234/2024

● n.2 piastrellisti

Rif. offerta 12235/2024

L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata

di 8 mesi con retribuzione parametrata all’esperienza, un ambiente di lavoro

professionale e collaborativo e possibilità di crescita professionale.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248105, mail ido.castellaneta@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA RESPONSABILE DI

LOGISTICA – Rif. offerta 12339/2024

Azienda commerciale cerca responsabile di logistica. L’azienda offre contratto

full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA EDILE CERCA CERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Impresa edile le seguenti figure professionali:

● Pavimentista qualificato

Rif. offerta 12448/2024

● Intonachista qualificato

Rif. offerta 12449/2024

● Manovale edile qualificato

Rif. offerta 12451/2024

● Carpentiere edile qualificati

Rif. offerta 12455/2024

E’ richiesta esperienza nel settore edile di almeno 2 anni. L’azienda offre un

contratto a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Taranto (TA) – ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

GASTRONOMIA – Rif. offerta 12315/2024

Attività di ristorazione, ricerca n. 1 tirocinante banconista gastronomia,

addetto/a al banco gastronomia per la preparazione e vendita di prodotti

alimentari e bevande, piatti pronti, panini, salumi e formaggi.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@regione.puglia.it

Sanità

Lizzano (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA 3 FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di

difficoltà o emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● n. 3 infermieri professionali

Rif. offerta 12580/2024

● n. 3 tecnici riabilitazione psichiatrica

Rif. offerta 12413/2024

● n. 3 educatori/educatrici professionali sanitari

Rif. offerta 12411/2024

Per la figura di infermiere professionale si richiede Laurea Triennale in Scienze

Infermieristiche classe L/SNT01.

Per la figura di tecnico riabilitazione psichiatrica si richiede Laurea Triennale

abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

classe L/SNT02.

Per la figura di educatore/educatrice professionale sanitaria si richiede Laurea

abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Gli utenti potranno presentare la propria candidatura con il supporto degli

operatori dei centri per l’impiego anche durante i Career Days 2024 di

UniSalento, presso lo stand di Arpal Puglia: martedì 8 ottobre, h 10.30-16.30,

presso il Polo extraurbano – Campus Ecotekne e mercoledì 9 ottobre, h

11.30-16.30, presso il Polo urbano – Ex Monastero degli Olivetani.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it

Agricoltura

Sava (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta 12666/2024

Azienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Le figure

ricercate dovranno occuparsi della gestione di tutto il ciclo della vigna. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email ido.manduria@regione.puglia.it