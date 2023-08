Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia da pubbliche amministrazioni (art.7 L. 68/99)

4 UNITA’ OPERATORI

Approvazione e pubblicazione Avviso di selezione, ex art. 7 L. 68/99, per l’avviamento di n. 4 unità lavorative, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di “Operatori”, di cui al CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell’Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del CCNL 2016/2018, presso il Ministero della Giustizia.

Le persone in possesso dei requisiti che intendano aderire alla presente specifica occasione di lavoro potranno presentare domanda, a partire dalle ore 08.30 del 1° settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia DISABILI ART.1 L.68/99

RIS. ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA INSTALLATORI E RIPARATORI DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Azienda con attività principale di trasporto di gruppi elettrogeni ricerca Installatori e riparatori di impianti Elettrici Industriali. Necessaria la disponibilità a svolgere iniziale tirocinio. Fragagnano (TA)

RIS. ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA MECCANICI MOTORISTI RIPARATORI DI VEICOLI A MOTORE

RIS. ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA ASSEMBLATORE IN SERIE DI PARTI MECCANICHE

Azienda Metalmeccanica impegnata in attività di Installazione e Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali ricerca ASSEMBLATORE DI PARTI MECCANICHE. Previsto contratto a tempo determinato previa disponibilità a svolgere tirocinio. La figura monitora il processo di produzione e interviene azionando i macchinari, assemblando i componenti nella linea di produzione a mano o tramite attrezzi, spostando i semilavorati. Svolge semplici attività di controllo qualità, verificando che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti e rientri nelle tolleranze indicate nelle schede tecniche di produzione. Deve assemblare pezzi o componenti, montare particolari meccanici, eseguire lavorazioni di assemblaggio, sostituire parti o componenti difettose, verificare ed effettuare aggiornamenti sulle macchine. Sava (TA)

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADD. ALLA SEGRETERIA E CONSULENZA INFORMATICA TIROCINIO FORMATIVO GG

La risorsa si dovrà occupare dell’installazione chioschi, plotter e stampanti per la stampa digitale. Assistenza da remoto dopo l’installazione. Accettazione ordini e gestione del sito web. Locorotondo (BA)

Artigianato – Commercio – Vendita

GOMMISTA

La risorsa si occuperà della riparazione e sostituzione gomme e pneumatici di tutti i tipi di

autoveicoli. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA GOMMISTA

La risorsa dovrà apprendere come si ripara e sostituiscono le gomme e pneumatici di tutti i tipi di autoveicoli. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ADDETTO TERMOIDRAULICO

La risorsa da inserire in azienda deve avere un’esperienza nella mansione richiesta di almeno 2/3 anni e si occuperà dell’installazione e manutenzione di impianti idrico fognanti, caldaie e pompe di calore. Martina Franca (TA)

IMPIANTISTA ELETTRICO

La risorsa ricercata si occuperà di impianti elettrici operando nei cantieri per la messa in posa di condutture elettriche e assemblaggio e del montaggio dei quadri elettrici. Si occuperà dell’installazione degli impianti elettrici e la manutenzione dei medesimi. Dovrà essere in grado di leggere e interpretare gli schemi di circuiti, installare e provvedere alla manutenzione di impianti. Dovrà occuparsi della stesura tracce con posa corrugati, collegamenti e installazione dei quadri elettrici come già descritti. Martina Franca (TA)

GEOMETRA

Il candidato si occuperà della gestione dell’ufficio tecnico, elaborazione preventivi. Locorotondo (BA).

APPRENDISTA TERMO IDRAULICO

La risorsa con età dai 18 ai 29 anni dovrà occuparsi dell’installazione di impianti idrico

fognanti, caldaie e pompe di calore. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA IMPIANTISTA ELETTRICO

N.1 AUTISTA

Azienda specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti con sede a Galatina LE cerca n.1 AUTISTA. La risorsa inserita all’interno dell’organico aziendale, effettuerà servizi di trasporto rifiuti presso gli impianti autorizzati, presenzierà alle operazioni di carico e scarico fino al loro completamento, compilerà e controllerà i documenti ed i formulari per il trasporto. È richiesto il possesso di patente CE + CQC e praticità nella compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti. Galatina (LE)

N.3 AUTISTI DI AUTOBETONIERA

Azienda operante nel settore del preconfezionamento di calcestruzzo, produzione di aggregati, gestione cave, movimento terra, costruzioni edili, autotrasporto c/proprio c/terzi, con sede legale a Foligno (PG), cerca, per cantieri in Veneto e in Sicilia, n.3 AUTISTI DI AUTOBETONIERA. La figura inserita si occuperà della conduzione dei mezzi, del trasporto e dello scarico del materiale e della compilazione della documentazione per il trasporto. Si richiede il possesso della patente C+CQC e con almeno un anno di esperienza nella mansione. Si offre vitto e alloggio, contratto full-time a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. San Bonifacio (VR)