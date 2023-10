Lavoro a Taranto e Provincia. Le posizioni ricercate

Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” clicca qui ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INFERMIERE/A PROFESSIONALE

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nei territori di Maruggio, Avetrana, Monteparano ricerca n.1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE. Previsto contratto a tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Avetrana (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nei territori di Maruggio, Avetrana, Monteparano ricerca n.1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A. Previsto contratto a tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Avetrana (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nei territori di Maruggio, Avetrana, Monteparano ricerca n.1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE. Previsto contratto a tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Avetrana (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – ASSISTENTE SOCIALE

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nei territori di Maruggio, Avetrana, Monteparano ricerca n.1 ASSISTENTE SOCIALE. Previsto contratto a tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Avetrana (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – T.R.P.

Struttura di assistenza residenziale, operante in provincia di Taranto nei territori di Maruggio, Avetrana, Monteparano ricerca n.1 TECNICO/A DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. Previsto contratto a tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Avetrana (TA)

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

Azienda con attività di MOVIMENTAZIONE MERCI IN AREA PORTUALE ricerca n° 1 impiegato/a amministrativo/a. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –INGEGNERE LOGISTICO

Azienda con attività di Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci ricerca n° 1

INGEGNERE LOGISTICO. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (7 mesi).

Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Grottaglie (TA)

RIS. ISCR. AMB.DI TARANTO – FACCHINI

Azienda sita in Martina Franca (TA ), attiva nel settore ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE

IMPRESE ricerca n. 1 FACCHINO. Previsto contratto PART -TIME a tempo determinato (7

MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, la

disponibilità a svolgere tirocinio di 12 mesi. Martina Franca (TA)

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA /CONTABILE TIROCINANTE Rif. 235/2023

La risorsa sarà inserita all’interno di uno studio professionale attraverso un percorso di 6 mesi come tirocinante per poi trasformarlo a contratto a tempo determinato di ulteriori 6 mesi per stabilizzarla a tempo indeterminato. La persona ricercata si dovrà occupare dell’inserimento di fatture e della gestione di aziende clienti. Martina Franca (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano n. 5 consulenti assicurativi per importante e nota agenzia assicurativa, avente sede a Grottaglie, operante nel territorio. Il candidato dovrà essere dotato di una buona dinamicità e di una spiccata propensione al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Grottaglie (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

COMMESSO/A DELLE VENDITE AL DETTAGLIO

Azienda attiva nella distribuzione e vendita di giocattoli, peluches e articoli da collezione, con sede operativa a Manduria (Ta) e San Cosimo alla Macchia Oria (Br) , ricerca n. 1 addetto alle vendite al dettaglio. La risorsa si occuperà di assistere la clientela nella vendita degli articoli, dell’organizzazione relativa all’esposizione della merce, del carico e scarico della stessa, della gestione della cassa e degli ordini on line. Si offre contratto di lavoro Part-Time, 28ore, a tempo determinato , con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ELETTRICO/ELETTRONICO MECCANICO Rif. 234/2023

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma superiore settore meccanico, elettrico o elettronico, con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico elettronico e meccanico, che sia nelle condizioni di eseguire in autonomia il lavoro incaricato. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA ELETTRICO/ELETTRONICO MECCANICO Rif. 233/2023

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma superiore settore meccanico, elettrico o elettronico, con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico elettronico e meccanico, che abbia capacità di apprendimento rapido. Martina Franca (TA)

ADDETTO PICKING – RIFORNIMENTO E ALLESTIMENTO SCAFFALI

Azienda di servizi ricerca n. 30 addetti al carico e scarico delle merci per rifornimento e

sistemazione scaffali. Taranto (TA)

MANOVALI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Per azienda operante nella provincia di Taranto, si ricercano n. 3 Manovali all’assemblaggio

meccanico. Le figure inserite svolgeranno lavori manuali presso le imprese industriali, porgendo utensili e materiali, aiutando a sostenere parti da montare o da lavorare, mantenendo in ordine, puliti e lubrificati gli utensili e le attrezzature, sgombra e pulita l’area di lavoro, scaricando e caricando, imballando manualmente materiali e prodotti, smontando e demolendo oggetti, macchine e attrezzature. Monteparano (TA)

MANOVALI CARPENTIERI Rif. 232/2023

Le risorse si occuperanno di attività di carpenteria (Aiuto nelle costruzioni, opere murarie,

ponteggi per realizzazione di tetti muri). Locorotondo (BA)

INTONACHISTA

Per importante azienda del territorio, si ricerca un operaio specializzato – Intonachista che

sappia realizzare opere di finitura e decorazione delle superfici interne ed esterne degli edifici in genere. Taranto (TA)

PIASTRELLISTA

Per importante azienda del territorio si ricerca un operaio specializzato – Piastrellista che sappia realizzare rivestimenti murali e di pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo) creando forme e disegni diversi. Taranto (TA)

CARPENTIERE

Per importante azienda del territorio si ricerca un operaio specializzato – Carpentiere che si

occupi di realizzare strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e

consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

2 AIUTO CUOCO IN FAST FOOD

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n.2 aiuto cuoco , anche senza esperienza, che si occupino della preparazione di cibi che richiedono brevi tempi di preparazione, della cura e della conservazione degli alimenti, dell’igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni. Manduria (TA)

3 ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI FAST FOOD

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n. 3 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che si occupino dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande. dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e delle attrezzature. Si richiede predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni. Manduria (TA)

CAMERIERI AI PIANI PER STRUTTURE RICETTIVE

Si ricercano n. 5 camerieri ai piani con esperienza per i servizi di pulizia in strutture ricettive del territorio. Massafra (TA)

APPRENDISTA BARISTA Rif. 231/2023

La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli e deve apprendere affiancando il Barman le varie preparazione di caffè, cappuccini servizi aperitivo, sistemazione banco. Martina Franca (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Manduria (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Manduria (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Manduria (TA)

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSS) IN PROVINCIA DI CUNEO

Cooperativa sociale ricerca n. 2 OSS (operatore socio assistenziale) in provincia di CUNEO, nei comuni di Entracque e S. Albano Stura, con possibilità di vitto e alloggio. Cuneo (CN)

FARMACISTA

Farmacia in zona ricerca un/a farmacista che fornisca il servizio di : – dispensazione e servizio al banco; – assistenza alla clientela nelle fasi di acquisto; – allestimento e conservazione farmaci; – gestione ordini e giacenze. Requisiti richiesti: laurea in farmacia o tecnologie farmaceutiche e abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Disponibilità immediata per sostituzione maternità. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

Pulizie e servizi alla persona

ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per azienda operante nel comune di Grottaglie, si ricerca n. 1 addetto/a alle pulizie. La figura ricercata si occuperà della cura, della manutenzione e della pulizia degli spazi aziendali. Svolgerà inoltre lavori manuali (vangare, irrigare il terreno), mantenendo pulite le aiuole, spostando attrezzi, caricando e scaricando i mezzi che li trasportano. Grottaglie (TA)

Istruzione

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di lavoro part-time ( 2 ore al giorno dal lunedì al sabato ). Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione. Manduria (TA)

CERAMISTA

Per l’attività di formazione professionale, presso un noto ente sito a Massafra, siamo alla ricerca di 1 ceramista con almeno 2 anni di esperienza nel settore. La figura ricercata è indispensabile per l’avviamento del corso professionale. Titolo di preferenza: Diploma di Tecnico delle lavorazioni ceramiche. Massafra (TA)