Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” (clicca qui); inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI

ART.1 L.68/99 RIS.ISCRITTI AMBITO TERRIT. DI TA -RIPARATORI MANUTENTORI IMPIANTI INDUSTRIALi

Azienda con attività economica portuale e di movimentazione merci ricerca n°1

riparatore/manutentore di macchinari e impianti industriali. Costituisce titolo di preferenza l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Taranto (TA)

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRIT. DI TARANTO -AUSILIARI DI VENDITA

Azienda con attività in ambito GDO ricerca n°1 AUSILIARE DI VENDITA. Tipologia contrattuale: tempo determinato di 7 mesi (part-time). INDISPENSABILE l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

ISCR. AMB.DI TARANTO – OPERATORI ECOLOGICI SEPARATORI DI RIFIUTI

Azienda sita in Mottola (TA ), attiva nel settore della RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI

SOLIDI ricerca n. 1 OPERATORE ECOLOGICO/SEPARATORE DI RIFIUTI. Previsto contratto

FULL-TIME a tempo determinato (6,5 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza

nella mansione. Mottola (TA)

ISCR. AMB.DI TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONI NEI CALL CENTER

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound, outbound e backoffice” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART- TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

ISCR. AMB.DI TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE NEI CALL CENTER

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di ricerca, selezione e somministrazione di personale” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto

contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O Rif. 225/2023

La risorsa addetto alla gestione delle assistenze c/o clienti, formulazione di preventivi, ordini a fornitori. Si richiede buon utilizzo e conoscenza dei vari programmi office excel gestione posta elettronica e navigazione interne. La risorsa sarà affiancata da una collega per un periodo di formazione. Locorotondo (BA)

ADD. ALLA SEGRETERIA E CONSULENZA INFORMATICA TIROCINIO FORMATIVO GG Rif.

202/2023

La risorsa si dovrà occupare dell’installazione chioschi, plotter e stampanti per la stampa digitale. Assistenza da remoto dopo l’installazione. Accettazione ordini e gestione del sito web. Locorotondo (BA)

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Rif. 217/2023

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio e si occuperà dell’elaborazione dei cedolini busta paga, delle comunicazione agli enti, le assunzioni, i licenziamenti e tutti gli adempimenti connessi all’amministrazione del personale. E’ richiesto ottimo utilizzo del pacchetto office, di software per l’elaborazione delle buste paghe e gestione WEB BROWSER. Si prenderanno in considerazione sia necessità di part-time che di full-time. Locorotondo (BA)

IMPIEGATO TECNICO Rif.219/2023

L’impiegato ricercato dovrà Martina Franca (TA)occuparsi della ricerca di fornitori, contabilità di cantiere, sicurezza sul lavoro e gare d’appalto.

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO ALLO STIRO INTERMEDIO E ADESIVATRICE Rif. 220/2023

Si ricerca una figura per le fasi di stiro intermedio nel confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) e una figura addetta alle fasi di adesivazione. Martina Franca (TA)

ADD.FINITURA E CONTROLLO DEI CAPI CONFEZIONATI Rif. 221/2023

Si ricerca due figure per la realizzazione di occhielli, bottoni e controllo finale del capospalla. Martina Franca (TA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 222/2023

Si ricerca una figura esperta per le fasi di confezionamento di capispalla (Cappotto, giaccone) collo, Tasche, davanti, Maniche). Martina Franca (TA)

APPRENDISTA MACCHINISTA SARTA Rif. 223/2023

Si ricerca una figura SENZA ESPERIENZA per le fasi di confezionamento di capispalla

(Cappotto, giaccone) collo, Tasche, davanti, Maniche). Martina Franca (TA)

MACCHINISTA CUCITRICE SARTA Rif. 218/2023

Per azienda tessile settore camiceria, si ricerca una figura nel ruolo di macchinista cucitrice che si occuperà delle varie fasi di confezionamento dei capi. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

IDRAULICO Rif. 230/2023

La risorsa si occuperà di realizzazioni di lavori idraulici e manutenzione. Martina Franca (TA)

ELETTROTECNICO / ELETTRICISTA TIROCINANTE Rif. 228/2023

Il tirocinante dovrà affiancare l’elettricista specializzato nell’apprendimento di tutto quello che riguarda le installazioni e riparazioni. Al termine del tirocinio dei 6 mesi sarà inquadrato con un contratto di apprendistato. Martina Franca (TA)

ELETTRONICO / ELETTRICISTA APPRENDISTA Rif. 227/2023

L’apprendista dovrà affiancare in modo dinamico prestando attenzione ed eseguendo le

indicazioni dell’elettricista specializzato nelle attività di manutenzione e installazione di impianti elettrici ed elettronici. Martina Franca (TA)

ELETTROTECNICO ELETTRICISTA Rif. 229/2023

Azienda di Martina Franca ricerca una figura esperta o specializzata da inserire in organico per le attività di manutenzione di impianti elettrici e tecnologici. L’azienda si occupa di “Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)”. Martina Franca (TA)

OPERAIO MURATORE

Azienda edile che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ricerca n. 10 operai da impiegare con la mansione di MURATORE. Taranto (TA)

AUTISTA (PAT. C – CQC)

Si ricercano autisti in possesso di patenti C e CQC in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa

mansione. E’ richiesta la disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

MANOVALE EDILE

Si ricercano manovali edili in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato

almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa mansione. E’ richiesta la

disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

OPERAIO ESCAVATORISTA

Azienda edile che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ricerca n. 8 operai nella mansione di ESCAVATORISTA. Taranto (TA)

IDRAULICO

Si ricercano Idraulici in possesso della qualifica professionale e che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa mansione. E’ richiesta la disponibilità a trasferta in ambito provinciale, a seconda delle necessità di cantiere. Taranto (TA)

TUBISTA OLEODINAMICO

Si ricercano impiantisti idraulici oleodinamici per società manifatturiera specializzata in curvatura e brasatura del tubo di rame. L’azienda produce circuiti frigoriferi completi, semilavorati, tubazioni curvate in rame, alluminio ed acciaio ed opera prevalentemente nel settore della refrigerazione industriale e commerciale. Taranto (TA)

SALDATORE

Azienda specializzata nell’attività di saldatura di Taranto ricerca n. 50 SALDATORI in grado di effettuare l’attività con procedimento TIG – SMAW – FCAW. Taranto (TA)

MANOVALI EDILI

Si ricercano 10 operai edili, con una buona conoscenza di base delle attrezzature, che si

occupino di impastare il cemento, della manutenzione e pulizia del cantiere, della preparazione dei materiali necessari per lo sviluppo del progetto. Taranto (TA)

CARPENTIERE EDILE SPECIALIZZATO Rif. 224/2023

Azienda edile di martina franca per lavori su ostuni ricerca 10 carpentieri edili con comprovate esperienze pluriennali nel settore edile con almeno 2 anni di esperienza. Requisiti indispensabile automuniti, affidabilita’, preccisione, abilita’, competenza , serieta’ nell’eseguire e realizzale le opere stabilite entro i termini contrattuali del committente. Ostuni (br)

Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI A MARUGGIO

Masseria/Ristorante, attiva nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, con sede di lavoro a Maruggio (TA), ricerca n. 1 lavapiatti da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

Sanità

FARMACISTA

Si ricerca un farmacista, preferibilmente già abilitato alla professione, da inserire nello staff. Tra i principali compiti e responsabilità del farmacista che lavora in farmacia rientrano: -La vendita di medicine e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici; -La consulenza ai clienti, fornendo informazioni corrette sull’uso appropriato dei farmaci; -Il supporto ai pazienti nella comprensione della terapia prescritta dal medico; -La preparazione di farmaci galenici in laboratorio; – L’approvvigionamento dei medicinali e il controllo delle scorte; -Attività di tipo gestionale e amministrativo del negozio (tenuta della cassa, assortimento dei prodotti sugli scaffali ecc.). Taranto (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

Pulizie e servizi alla persona

PARRUCHHIERE/A

Per nuova apertura a Taranto di salone, si ricercano n. 2 PARRUCCHIERI. Taranto (TA)

Agricoltura

BRACCIANTE AGRICOLO Rif. 226/2023

Le risorse si occuperanno della raccolta delle olive utilizzando macchinari. Si ricercano candidati con residenza nella zona di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Taranto, automuniti con esperienza almeno di 2 anni come bracciante agricolo. Crispiano (TA)

Istruzione

EDUCATORE PROFESSIONALE

Cooperativa cerca un educatore professionale in possesso di laurea in Scienze dell’educazione (L 19), con almeno un anno di esperienza nel settore ed in possesso di patente di guida. Mottola (TA)