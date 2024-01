Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. . Ecco le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 1° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 7 annunci, relativi a 42 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA SEGRETARIA STUDI PROFESSIONALI TIROCINANTE Rif. 304/2023 – Rif. Offerta 14773/2023

L’attività da svolgere sarà quella di segreteria, risposta email e pec, raccolta dati, informazioni per le comunicazioni obbligatorie e redazione buste paghe. buona conoscenza dei sistemi informatici – Età 18/29 anni – Offre tirocinio formativo con possibilità di trasformazione del contratto. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

MANOVALI EDILI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 64/2024

Azienda edile con sede in Ginosa (TA) cerca n.3 manovali edili. Si offre contratto di lavoro a

tempo pieno e indeterminato con inserimento immediato. Ginosa (TA)

MANOVALI EDILI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 61/2024

Azienda edile con sede in Ginosa (TA) cerca n. 4 manovali edili. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inserimento immediato. Ginosa (TA)

AUTISTA COLLABORATORE PROFESSIONALE – Rif. Offerta 14744/2023

Per un noto istituto di formazione professionale sito in Massafra, siamo alla ricerca della figura professionale di Autista collaboratore professionale in possesso delle seguenti patenti: D e CQC per trasporto persone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 295 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. Offerta 14406/2023

Si ricerca lavoratore domestico badante. Martina Franca (TA)

Offerte per settore Agricoltura

BRACCIANTI AGRICOLI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 65/2024

Azienda con sede in Ginosa (TA) cerca n. 2 braccianti agricoli per raccolta olive e altre mansioni semplici. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (12 mesi) con inserimento immediato. Ginosa (TA)

BRACCIANTI AGRICOLI – “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27.09.2023” – Rif. Offerta 49/2024

Azienda con sede in Ginosa operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, cerca n. 30 braccianti per mansioni di raccolta e trasporto di frutta e verdura. Si offre contratto part time da 20 ore settimanali a tempo determinato della durata di 9 mesi. Ginosa (TA)