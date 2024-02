Pubblicità in concessione a Google

Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 6° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 40 annunci, relativi a 54 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità e delle Pulizie e servizi alla persona, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette.

A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro

all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte da pubbliche amministrazioni (art.16 L. 56/87)

OPERATORE (RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Art. 16 L. 56/87 – Avviamento a selezione nelle PP.AA., ai sensi dell’art.16 L. n.56/87, per

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 12 unità lavorative a livello

regionale con qualifica di “Operatore” (Ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco) presso il Ministero dell’Interno. I candidati, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’Impiego del territorio regionale alla data del 12/11/2023, data antecedente la richiesta del presente avviamento a selezione, potranno presentare la domanda di partecipazione al predetto avviso di selezione, pena l’inammissibilità dell’istanza prodotta, dal 19.02.2024 al 23.02.2024 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – ADDETTO/A VENDITE – Rif.

Offerta 1428/2024 Azienda con attività di COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI (SUPERMARKET) ricerca n° 1 ADDETTO/A VENDITE. Tipologia contrattuale: tempo parziale e determinato (possibilità di contratto di apprendistato). Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Preferibile la disponibilità a svolgere tirocinio di 6 mesi. Statte (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – OPERAIO VERNICIATORE – Rif. Offerta 1421/2024

Azienda con attività di PRODUZIONE SERRAMENTI ricerca n° 1 OPERAIO VERNICIATORE.

La figura si occuperà della carteggiatura e/o della movimentazione e del montaggio dei

serramenti. Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (12 mesi). INDISPENSABILE aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Previsto percorso formativo. Mottola (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

AUTOTRASPORTATORE – Rif. Offerta 1334/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di Autotrasportatore. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: autotrasportatore, casaro, commesso di banco, pulitore di locali. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

COMMESSO DI BANCO – Rif. Offerta 1271/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di commesso di banco. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: commesso di banco, casaro, pulitore di locali, autotrasportatore. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CASARO – Rif. Offerta 1270/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di casaro L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: Casaro, Pulitore di Locali, Commesso di banco, Autotrasportatore. Martina Franca (TA)

DISABILI ART.1 L.68.99 RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO PULITORE DI LOCALI – Rif. Offerta 1188/2024

Azienda di produzione dei derivati del latte ricerca la figura professionale di pulitore di locali. L’azienda ricerca una risorsa da scegliere fra le seguenti figure professionali: pulitore di locali, casaro, commesso di banco, autotrasportatore. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68.99 RIS.ISCR. AMBITO TERRIT. DI TARANTO

MOVIMENTATORE DI MACCHINE – Rif. offerta 1796/2024

Azienda con attività economica di lavori edili cerca n°1 movimentatore di macchine. I principali compiti previsti sono: movimentare e posizionare attrezzature tramite gru. Sollevare materiali pesanti tramite macchinari Svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature. Compilare le schede di lavorazione. Verificare e gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Massafra (TA)

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ESPERTO PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif.10/2024 – Rif. Offerta 332/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito dI LAUREATO IN INFORMATICA. In

particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di

automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

PROGRAMMATORE INFORMATICO Rif. 09/2024 – Rif. Offerta 331/2024

La risorsa ricerca avrà una formazione con requisito del diploma di scuola superiore in perito informatico. In particolare dovrà gestire, progettare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di automazione, assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in azienda, programmar, conoscere i sistemi operativi, inoltre dovrà avere capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE Rif.31/2024 – Rif. offerta 1579/2024

Il candidato dopo un periodo di training presso gli uffici deve essere in grado di gestire

principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le aziende del territorio di competenza

assegnate. Coordinarsi con il responsabile commerciale partendo da analisi e proiezioni di

sviluppo a livello territoriale, pianificare l’attività commerciale quotidiana dei clienti attraverso contatti proattivi, telefonici e in vista. Redigerà, presenterà e discuterà offerte commerciali. Capacità di problem solving. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Artigianato – Commercio – Vendita

MACELLAIO Rif. 30/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 1407/2024

Si cerca una risorsa già formata nel settore, che sappia utilizzare coltelli e affettatrici. Martina Franca (TA)

Lavoro a Taranto e Provincia. Costruzioni – Impianti – Logistica

ADDETTO ELETTRICO / ELETTRONICO / MECCATRONICO Rif. 33/2024 – Rif. offerta

1516/2024

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma di scuola superiore con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico o elettronico o meccatronico, capacità di Problem solving. I requisiti richiesti sono il possesso del titolo di studio ad indirizzo tecnico, elettrico, elettromeccanico elettrotecnico, patente B, fascia di età maggiorenne, residente nei paesi limitrofi. Martina Franca (TA)

OPERAIO MANOVALE EDILE Rif. 24/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif.

Offerta 1177/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

PAVIMENTISTA Rif. 25/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1182/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

INTONACATORE Rif. 26/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta

1184/2024

La persona ricercata si occuperà di lavori di edilizia e dell’utilizzo di strumenti tipo betoniera, flex, martelli pneumatici ecc. Martina Franca (TA)

N. 2 CARPENTIERI – Rif. offerta 1905/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 carpentieri da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le cassettature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

N. 2 ESCAVATORISTA/GRUISTA – Rif. offerta 1908/2024

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra

(Escavatorista/Gruista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano,

demolizioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 MURATORI – Rif. Offerta 1909/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 muratori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno della costruzione di opere in muratura nuove o nella loro ristrutturazione seguendo i progetti forniti dai responsabili di cantiere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

6 MANOVALI EDILI – Rif. Offerta 1910/2024

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca, per ampliamento organico, n. 6 manovali edili con esperienza nel settore, con particolare riferimento alle mansioni di aiuto alle figure di muratore, piastrellista, intonacatore e carpentiere. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 PIASTRELLISTI – Rif. Offerta 1911/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 piastrellisti da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali si occuperanno della realizzazione di rivestimenti murali e di

pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo) creando forme e disegni diversi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

2 INTONACATORI – Rif. Offerta 1912/2024

Azienda edile, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca n. 2 intonacatori da inserire nel proprio staff. Le figure professionali si occuperanno di opere di intonacatura e nella decorazione delle pareti interne ed esterne degli edifici, della realizzazione di stucchi e finiture su muri, soffitti e facciate. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

1 GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. Offerta 1913/2024

Azienda attiva nel settore edile con sede in Sava (TA) ricerca n. 1 Geometra di cantiere. La

risorsa si occuperà della supervisione, della gestione e del controllo delle fasi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di cantieri edili , dell’ esecuzione di rilievi tecnici sul posto, della congruenza tra il progetto, specifiche proposte e budget di riferimento, del coordinamento delle maestranze e dei fornitori e del monitoraggio degli aspetti inerenti la sicurezza del lavoro. Si richiede conoscenza del Pacchetto Office, disegno tecnico e del software Autocad. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

ADDETTO ELETTRICO / ELETTRONICO / MECCATRONICO LAUREATO Rif. 32/2024 – Rif. Offerta 1696/2024

Si ricerca una risorsa con requisito minimo di diploma di scuola superiore con buona manualità e predisposizione ai processi produttivi industriali o artigianali per il settore elettrico o elettronico o meccatronico, capacità di Problem solving. I requisiti richiesti sono il possesso del titolo di laurea ad indirizzo tecnico, elettrico, elettromeccanico elettrotecnico, patente B, fascia di età maggiorenne, residente nei paesi limitrofi. Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI Rif. 12/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 635/2024

L’azienda ricerca una lavapiatti che si occupi della pulizia della cucina, lavaggio stoviglie.

Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI BAR Rif. 13/2024 – DEC. FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIG) – Rif. Offerta 633/2024

L’azienda ricerca cameriere di Bar che si occupi del servizio ai tavoli, si offre assunzione di 6 mesi full time. Martina Franca (TA)

CAMERIERE TAVOLA CALDA – Rif. offerta 1892/2024

Per una nota attività di ristorazione sita a Palagiano, si ricerca la figura di N°1 cameriere addetto alla tavola calda, con ottime competenze di comunicazione. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e 125/91. Palagiano (TA)

AIUTO CUOCO DI TAVOLA CALDA – Rif. Offerta 1921/2024

Si ricerca per tavola del territorio un aiuto cuoco con esperienza di almeno 1 anno nella

mansione. La risorsa sarà occupata nella preparazione base e contorni, supporto generale alle attività di cucina e nella pulizia di stoviglie, locali, macchinari, spazi e superfici di lavoro. Palagiano (TA)

CAMERIERA – ADDETTA ALLE VENDITE Rif. 37/2024 – Rif. Offerta 1653/2024

Locale per degustazione di prodotti tipici di Locorotondo ricerca 2 figure che si occuperanno del servizio ai tavoli e della vendita dei prodotti. Essendo un locale prettamente a contatto con clientela straniera i requisiti richiesti sono una buona conoscenza della lingua Inglese soprattutto parlata, diploma superiore un’età dai 18 ai 25 anni contratto di assunzione a tempo determinato per 6/7 mesi fino al 31.10.2024. Locorotondo (BA)

CUOCO – CHEF AI SECONDI Rif. 36/2024 – Rif. Offerta 1652/2024

La risorsa si occuperà di organizzare la produzione, gestione giacenze frigoriferi e congelatori, preparazione ordini per i fornitori. I requisiti richiesti sono titolo di studio settore alberghiero o comprovata esperienza di almeno 2/3 anni nella mansione richiesta, nessuna fascia di età, residenza nei paesi limitrofi ad Alberobello. Si offre un contratto a tempo determinato di 11 mesi fino al 31/01/2025. Alberobello (BA)

Sanità

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. offerta 1661/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. offerta 1662/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. offerta 1664/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

COMMESSI DI PARAFARMACIA / ADDETTI AL BANCO – Rif. Offerta 1838/2024

Farmacia del territorio ricerca due Commessi, da inserire all’interno del reparto dei Parafarmaci, come addetti alla vendita di parafarmaci, integratori alimentari, dermocosmetici e prodotti per la salute e la bellezza. La risorsa si occuperà principalmente del servizio di assistenza alla clientela nelle fasi di acquisto e della gestione di ordini e giacenze. La risorsa si occuperà principalmente Non è necessaria una precedente esperienza in analogo ruolo: possibilità di specializzarsi in ambito dermocosmetico mediante corsi di formazione. Requisiti richiesti: – Laurea o Diploma di scuola superiore; – disponibilità immediata, full-time o part-time, su turnazioni da lunedì a sabato. Grottaglie (TA)

Pulizie e servizi alla persona

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif. 34/2024 – Rif. offerta 1510/2024

La risorsa sarà responsabile della pulizia, dell’igiene e dell’ordine delle camere in un B&B con 18 posti letto. Si occuperà di svolgere le pulizie delle camere, di riassettare e mettere in ordine le stanze nel rispetto degli spazi e degli oggetti del cliente, in particolare al momento del cambio degli ospiti nella struttura. Garantisce l’igiene delle camere e dei bagni. I requisiti richiesti oltre a possedere un titolo di studio, deve avere esperienza nel settore di almeno 2/3 anni, conoscenza base della lingua inglese almeno da poter dialogare con la clientela straniera e essere disponibile a lavorare con contratto part/time per 7 mesi 3 ore al giorno su 6 giorni. Ostuni (BR)

BADANTE Rif. 23/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 1171/2024

La persona ricercata si occuperà di assistenza domestica e personale per invalida. Si cerca

personale con esperienza nella mansione e che sia in grado di utilizzare macchinari medici e defibrillatori. Martina Franca (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1358/2024

Si ricerca un/a badante per assistenza a persona non autosufficiente, compresi servizi di

preparazione, riordino e pulizia della casa dell’assistito. Taranto (TA)

PARRUCCHIERA/E – Rif. offerta 1821/2024

Salone di parrucchiere e centro estetico, sito in Grottaglie (TA), ricerca n. 1 parrucchiera/e in possesso di qualifica conseguita attraverso i corsi professionali. La figura, inserita mediante contratto di apprendistato, si occuperà dei servizi di cura e trattamento del cuoio capelluto. E’ richiesta predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità, cordialità e cortesia verso la clientela. Grottaglie (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 1758/2024

Si ricerca un/a badante che presti assistenza a persona autosufficiente, occupandosi tra l’altro della pulizia e della cura della casa. Taranto (TA)

BADANTE CONVIVENTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 1850/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n.1 Badante, per assistenza continua a soggetto invalido

allettato, comprese le necessità fisiologiche/corporali, igiene personale, preparazione pasti,

pulizia degli ambienti domestici. Taranto (TA)

1 COLLABORATORE DOMESTICA – DECRETO FLUSSI ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 1929/2024

Famiglia residente a Fragagnano (Ta), ricerca n.1 collaboratore/collaboratrice domestico/a. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: pulizia e igienizzazione dei diversi ambienti domestici, anche attraverso l’uso di elettrodomestici, del lavaggio e della stiratura di biancheria e capi di abbigliamento, preparazione di pasti, spesa quotidiana. Si offre contratto di lavoro a tempo Indeterminato, Part-Time 20 ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)