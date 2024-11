Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 44° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 48 annunci, relativi a 67 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 12 posizioni aperte. Nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 6 posizioni. Si trova inoltre 1 posizione nel settore della Ristorazione e turismo, 22 posizioni nel settore della Sanità e 3 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alle persone. Ventitre posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 34 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di Tirocini Formativi

Martina Franca (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, AZIENDA

CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI:

Azienda impegnata in attività di facchinaggio e trasporto ricerca ricerca le

seguenti figure professionali:

● addetti allo spostamento merci – Rif. offerta 13747/2024

● pulitori di locali – Rif. offerta 13749/2024

Luogo di lavoro: Martina Franca (TA). E’ preferibile aver maturato pregressa

esperienza nella mansione o, in alternativa, la disponibilità a svolgere un

tirocinio di 12 mesi prima dell’assunzione. Si offre contratto a tempo

determinato di sette mesi e orario settimanale pieno.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 15.11.2024

Crispiano (TA) – SI CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12885/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. La figura

ricercata deve saper approcciarsi nell’ambito del cablaggio strutturato, cablaggio

tvcc (videosorveglianza) quadristica e impianti elettrici civili. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipologia di offerta: tirocinio –

Orario di lavoro: full time.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – AZIENDA DI SERVIZI ALLE IMPRESE

CERCA UN TIROCINANTE IMPIEGATO – Rif. offerta 13680/2024

Azienda operante nel settore servizi alle imprese offre tirocinio extracurriculare

part-time. Il tirocinante riceverà una formazione on the job sui servizi alle

imprese, con particolare particolare riguardo all’attivazione di spid, pec, firme

digitali ed altro ancora. L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi e

prevede un indennizzo di euro 600 mensili.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248029, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99, AZIENDA CERCA

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI:

Azienda attiva nella “vendita al dettaglio e all’ingrosso di generi alimentari e

non” (Supermercato) ricerca le seguenti figure professionali:

● assistente alla vendita – Rif. offerta 13737/2024

● commesso di banco (salumeria) – Rif. offerta 13738/2024

● commesso di banco (macelleria) – Rif. offerta 13741/2024

Luogo di lavoro: punto vendita sito nel territorio provinciale. E’ preferibile aver

maturato pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo

determinato di sette mesi e orario settimanale parziale di 21 h.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: mail:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 15.11.2024

Taranto (TA) – PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68/99-AZIENDA CERCA

COMMESSI DI NEGOZIO – Rif. offerta 13316/2024

Azienda attiva nel commercio al dettaglio di abbigliamento ricerca una risorsa

iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 (persone con disabilità) da inserire

in organico con la mansione di commesso di negozio. Non è richiesta pregressa

esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato di sette mesi

e orario settimanale parziale di 25 h (compresi domeniche e giorni festivi).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.11.2024

PROVINCIA DI LECCE

Seclì (LE) – AZIENDA EDILE CERCA VARIE MANSIONI

Azienda edile ricerca personale, da inserire nel proprio organico, nella mansione

di:

● escavatorista o autista, la risorsa dovrà avere dimestichezza

nella conduzione di macchine operatrici e autocarri.

Requisito indispensabile il possesso della patente B/C – CQC o specifico

patentino; preferibile: aver assolto l’obbligo scolastico e aver maturato

esperienza lavorativa. Rif. offerta 13443/2024

● tecnico di cantiere o addetto amministrativo: in qualità di

tecnico di cantiere, la risorsa ricoprirà il ruolo di responsabile di cantiere di

costruzione e manutenzione di acquedotti e fognature. Requisiti

indispensabili: aver conseguito il diploma di geometra o laurea in

ingegneria, conoscenza di applicativi informatici e conoscenza specifiche

su disegno e contabilità di cantiere e possesso patente B; preferibile aver

maturato esperienza nella mansione.

In qualità di addetto amministrativo, la risorsa dovrà occuparsi di

registrazione e contabilità generale. Requisiti indispensabili: diploma o

laurea in economia e possesso della patente B. Rif. offerta 13446/2024

● idraulico, la risorsa dovrà svolgere attività di riparazione di

perdite a seguito di rotture su condotte di acquedotto e fognatura.

Requisiti preferibile: aver assolto l’obbligo scolastico, possesso patente B e

esperienza pregressa. Rif. offerta 13445/2024

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego presso i cantieri in provincia di Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3), mail:

idodisabili.lecce@regione.puglia.it

SCADENZA: 06.11.2024

Lecce (LE) – AZIENDA DI RISTORAZIONE CERCA ADDETTO SALA O ADDETTO

ALLE PULIZIE – Rif. offerta 13646/2024

Azienda di ristorazione ricerca una unità, da inserire nel proprio organico, nella

mansione di addetto sala o addetto alle pulizie.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: part – time.

Località di impiego: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 12.11.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA INFORMATICA RICERCA PROJECT MANAGER/FULL

STACK DEVELOPER – Rif. offerta 13756/2024

Azienda operante nel settore della produzione di software e gestione di

siti web ricerca una risorsa che si occupi dello sviluppo di applicazioni web

in laravel su infrastrutture in cloud e risoluzione di bug e miglioramento

delle performance dell’applicazione. Inoltre, dovrà assicurarsi che le soluzioni

sviluppate rispettino gli standard di sicurezza e qualità.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità di cui

all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Luogo di lavoro: Brindisi.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831/544117,

collocamentomirato.brindisi@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.11.2024

Francavilla Fontana(BR) – SI RICERCA ADDETTO AL MAGAZZINO – Rif. offerta

13789/2024

Azienda operante nel settore abbigliamento e accessori ricerca

addetto al magazzino. Si richiedono conoscenza lingua italiana,

licenza media (indispensabile), diploma (preferibile), possesso patente B.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

Sede di lavoro: Francavilla Fontana.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831/544117,

collocamentomirato.brindisi@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.11.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER RESIDENZA SANITARIA SI CERCA AUSILIARIO ADDETTO ALLA

CUCINA – Rif. offerta 13664/2024

Per residenza sanitaria di Lecce, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di ausiliario addetto alla cucina.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa dovrà svolgere la mansione di lavapiatti, porzionamento pasti e

preparazioni semplici. È indispensabile essere in possesso dell’attestato HACCP,

preferibile aver maturato esperienza nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario:part time. Sede di lavoro: Lecce.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 12.11.2024

Recruiting week/Casarano-Gallipoli (LE) – ”CASA AMATA SRL”, SELEZIONA

FIGURE IN AMBITO SANITARIO

Residenza sociosanitaria per anziani “Casa Amata Srl” è alla ricerca, per le sedi

di Gallipoli e Casarano, una delle seguenti figure professionali:

● infermiere professionale, per cui è indispensabile laurea

L/SNT-1. Rif. offerta 13368/2024

● terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica), per cui è

indispensabile laurea L/SNT2.

Rif. offerta 13368/2024

● educatore professionale, indispensabile laurea L-19.

Rif. offerta 13369/2024

● assistente sociale, indispensabile laurea L-39.

Rif. offerta 13369/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo indeterminato.

Orario:tempo pieno. Per le figure sanitarie previsti turni notturni.

Sede di lavoro: Gallipoli e Casarano.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● lunedì 18 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Gallipoli;

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Casarano, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.11.2024

Recruiting week/Lecce (LE) – “IDEASS SPA” SELEZIONA INFERMIERE O OSS

Residenza sociosanitaria “Ideass Spa” è alla ricerca, per le sede di Lecce una

delle seguenti figure professionali:

● infermiere, per cui è indispensabile laurea L/SNT-1

L/SNT-1. Rif. offerta 13663/2024

● OSS, per cui è indispensabile diploma e qualifica oss.

Rif. offerta 13663/2024

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso

della patente B.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Per tutte le figure professionali si offre contratto CCNL a tempo determinato di 7

mesi. Orario:part – time. Sede di lavoro: Lecce.

L’azienda terrà i colloqui di selezione

● giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di

Lecce e presso il CPI di Brindisi sarà possibile consegnare i moduli di

candidatura, nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 12.11.2024

Nardò (LE) – PER AZIENDA TESSILE SI CERCA ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif.

offerta 13483/2024

Per azienda tessile di Nardò, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di addetto alle pulizie.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

È preferibile aver assolto l’obbligo scolastico; non è necessario aver maturato

esperienza nella mansione.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi.

Orario:part time. Sede di lavoro: Nardò.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 07.11.2024

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE COSTRUZIONE DI

METANODOTTI RICERCA OPERAIO GENERICO E ADDETTO A FUNZIONI DI

SEGRETERIA

Azienda operante nel settore della costruzione di metanodotti ricerca:

● operaio generico – Rif. offerta 13745/2024

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa dovrà svolgere lavoro di officina, possedere il diploma e avere

conoscenze informatiche.

● addetto a funzioni di segreteria – Rif. offerta 13746/2024

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

La risorsa dovrà svolgere segreteria generale, possedere il diploma e avere

conoscenze informatiche.

Sede di Lavoro: Guagnano (Le).

Tipologia contrattuale prevista: tempo indeterminato, full time.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 07.11.2024

Mesagne (LE) – STRUTTURA DI ASSISTENZA SANITARIA RICERCA AUSILIARIO

ADDETTO ALLA CUCINA – Rif. offerta 13743/2024

Struttura di assistenza sanitaria ricerca ausiliario addetto alla cucina.La risorsa

deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18,

comma 2, L. 68/99. È indispensabile essere in possesso dell’attestato HACCP,

preferibile aver maturato esperienza nella mansione.

Sede di Lavoro: Mesagne.

Tipologia contrattuale prevista: tempo determinato di 7 mesi.

Orario di lavoro: part time. La risorsa dovrà svolgere la mansione di lavapiatti,

porzionamento pasti e preparazioni semplici.

Per info, U.O Coordinamento di Brindisi: tel 0831.544117,

collocamentomirato.brindisi@arpalregione.puglia.it

SCADENZA: 07.11.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

San Marzano Di San Giuseppe (TA) – AZIENDA DI SERVIZI ALLE IMPRESE

CERCA UN TIROCINANTE IMPIEGATO – Rif. offerta 13680/2024

Azienda operante nel settore servizi alle imprese offre tirocinio extracurriculare

part-time. Il tirocinante riceverà una formazione on the job sui servizi alle

imprese, con particolare particolare riguardo all’attivazione di spid, pec, firme

digitali ed altro ancora. L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi e

prevede un indennizzo di euro 600 mensili.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248029, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCANO DUE INTERMEDIARI ASSICURATIVI – Rif. offerta

12628/2024

Azienda sita in Massafra cerca n.2 intermediari assicurativi da adibire ad attività

commerciale e gestione portafoglio clienti. La collaborazione professionale con le

risorse avverrà inizialmente nelle forme del lavoro autonomo, con possibile

inquadramento successivo mediante contratto di lavoro subordinato. Si richiede

il possesso del diploma di scuola media superiore e della patente di guida (cat.

B).

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE – Rif.

offerta 10926/2024

Centro elaborazione dati, con sede a Massafra, cerca un addetto/a alla

contabilità. La risorsa si occuperà dell’inserimento dati, della registrazione di

fatture ciclo attivo e passivo, registrazione delle banche, incassi e pagamenti,

elaborazione e redazione dei bilanci. Requisiti richiesti: diploma tecnico

commerciale – ragioneria o Laurea in economia e commercio.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – AGENZIA ASSICURATIVA CERCA CONSULENTI – Rif. offerta

13293/2024

Grottaglie, Agenzia operante nel settore assicurativo cerca 6 consulenti. Il

candidato ideale dovrà essere dotato di dinamicità e spiccata propensione al

raggiungimento di obiettivi, personali e di squadra. Richiesta apertura P. IVA,

con possibilità di beneficiare per i primi 4 mesi di una congrua copertura

economica garantita dall’Agenzia.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – STUDIO TRIBUTARIO CERCA IMPIEGATO CONTABILE – Rif.

offerta 13557/2024

Lo studio ricerca un impiegato contabile che si occupi di elaborazioni di

contabilità ordinarie e semplificate. I requisiti richiesti sono il possesso del

diploma di Ragioneria, formazione specifica in studi tributari, esperienza

lavorativa in studio tributario, ottime conoscenze informatiche. Lo studio valuta

possibilità di assunzione a seconda la preparazione e i requisiti del candidato

proponendo anche un contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro

part-time 20 ore settimanali su 5 giorni.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA COMMERCIALE CERCA IMPIEGATO

COMMERCIALE – Rif. offerta 13618/2024

La risorsa ricercata dovrà saper utilizzare programmi di gestione aziendale,

occuparsi dell’assistenza clienti telefonica pre e post vendita. Avere capacità di

elaborazione preventivi. Si richiede inoltre ottima padronanza dell’uso del pc e

navigazione in internet. L’azienda offre diverse tipologie di assunzione a seconda

dei requisiti e preparazione del candidato. con contratti full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Cisternino (BR) – INDUSTRIA METALMECCANICA CERCA MANOVALE MONTATORE

DI SERRAMENTI – Rif. offerta 13619/2024

Azienda metalmeccanica cerca un manovale aiutante montatore di serramenti,

la risorsa ricercata deve avere un minimo di esperienza lavorativa, patente B. Si

offre un contratto iniziale di 3 mesi a tempo determinato full time su 5 giorni

settimanali, con possibilità di proroga a tempo indeterminato. La richiesta è per

ampliamento organico.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA INTONACATORI – Rif. offerta

13463/2024

Azienda edile sita a Taranto, ricerca n. 02 intonacatori, specializzati nelle attività

di lavorazione in quota, per la stesura dell’intonaco sulle pareti esterne e interne

di un edificio, attraverso l’utilizzo della strumentazione meccanica.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Crispiano (TA) – SI CERCA UN APPRENDISTA INSTALLATORE/MANUTENTORE DI

IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12889/2024

Azienda sita in Crispiano cerca un operaio adibito all’installazione, manutenzione

e riparazione di impianti elettrici, da assumere inizialmente nelle forme

dell’apprendistato. E’ richiesta una capacità minima nel sapersi approcciare al

cablaggio strutturato, al cablaggio tvcc (videosorveglianza) e agli impianti

elettrici civili.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Crispiano (TA) – SI CERCA TIROCINANTE TECNICO

INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI – Rif. offerta 12885/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. La figura

ricercata deve saper approcciarsi nell’ambito del cablaggio strutturato, cablaggio

tvcc (videosorveglianza) quadristica e impianti elettrici civili. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Tipologia di offerta: tirocinio –

Orario di lavoro: full time.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Crispiano (TA) – CERCA TECNICO INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI

ELETTRICI – Rif. offerta 12890/2024

Per una nota società di impianti elettrici civili e industriali sita in Crispiano,

ricerchiamo la figura di un operaio tecnico da inserire in organico. Viene

richiesta una conoscenza avanzata e completa nell’ambito del cablaggio

strutturato, cablaggio tvcc (videosorveglianza) quadristica e impianti elettrici

civili. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Tipologia di contratto: indeterminato – Orario di lavoro: Full time

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione

Taranto (TA) – ENOTECA CERCA AIUTO CUCINA – Rif. offerta 13462/2024

Taranto, enoteca cerca aiuto cucina, per la preparazione di aperitivi e

somministrazione di vini.

Info, CPI Taranto: ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sanità

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DIURNO DON GUANELLA SRL

SELEZIONA UN EDUCATORE PROFESSIONALE – Rif. offerta 13622/2024

Centro diurno DON GUANELLA SRL ricerca un Educatore Professionale,

nell’ambito socio-sanitario, per la sede di Martina Franca. E’ previsto un

contratto di lavoro part-time, a tempo determinato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DIURNO DON GUANELLA SRL

SELEZIONA UN OSS (OPERATORE SOCIO-SANITARIO) – Rif. offerta 13625/2024

Centro Diurno Don Guanella srl, per pazienti affetti da Alzheimer e non

autosufficienti, ricerca un OSS (operatore socio-sanitario), nell’ambito

socio-sanitario, per la sede di Martina Franca (TA). E’ previsto un contratto di

lavoro part-time, a tempo determinato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MAMA’ SRLS” SELEZIONA CINQUE

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13721/2024

Asilo nido, con sede a Leporano (TA), seleziona cinque Educatori Professionali da

inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della laurea L-19 in

Scienze dell’Educazione e della Formazione.

L’azienda terrà i colloqui di selezione lunedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Grottaglie nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “AMICI DELLA NATURA” CERCA

EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif. offerta 13675/2024

Cooperativa sociale, con sede a San Giorgio Ionico (TA), seleziona due educatori

Professionali da inserire in organico. Le figure dovranno essere in possesso della

laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

L’azienda terrà i colloqui di selezione lunedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Grottaglie nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Grottaglie (TA) – “MA.VI.FA. SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE” CERCA OSS – Rif. offerta 13529/2024

Cooperativa, operante nel settore socio-assistenziale con sede a Grottaglie (TA)

seleziona 6 operatori socio-sanitari (OSS) da inserire in organico.

L’azienda, che si occupa di assistenza sociale domiciliare per anziani e disabili,

cerca figure in possesso di qualifica professionale di OSS che opereranno sul

territorio di Taranto e Provincia.

L’azienda terrà i colloqui di selezione lunedì 21 novembre 2024, presso il CPI di

Grottaglie nell’ambito della Recruiting Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

PROFESSIONALE – Rif. offerta 13464/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore professionale per la sede di

Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo

indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – COOP.SOC. PAM SELEZIONA UN EDUCATORE

SANITARIO- Rif. offerta 13464/2024

“Cooperativa Sociale Pam” ricerca un educatore sanitario per la sede di Taranto.

E’ previsto un contratto di lavoro part-time, con turni, a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Villa Castelli (BR) – “ESADEA SRL” CERCA COSMETOLOGO –

Rif. offerta 13326/2024

“ESADEA SRL” cerca COSMETOLOGO con Laurea magistrale in Farmacia e

farmacia industriale LM-13 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche/Farmacia) o

Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29 (Scienze e tecnologie cosmetologiche).

L’azienda, che si occupa di produzione, confezionamento e commercializzazione

di cosmetici professionali e integratori alimentari, cerca una figura specializzata

nella formulazione e produzione di cosmetici e nella gestione di regolatori e

notifiche. Sarà valutata positivamente un’esperienza pregressa nella mansione.

E’ previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, utile a un eventuale

futuro inserimento a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di Martina Franca nell’ambito della Recruiting

Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – ASILO NIDO CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13899/2024

Asilo nido di Crispiano cerca due educatori professionali. Costituisce requisito

indispensabile il possesso di una delle seguenti lauree: L19 ( Scienze

dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un contratto di lavoro a tempo

determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,

orario di lavoro part time o full time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di Martina Franca nell’ambito della Recruiting

Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/CRISPIANO (TA) – COOP. SOCIALE CERCA EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13801/2024

Cooperativa sociale cerca numero due educatori professionali per asilo nido di

Crispiano. Costituisce requisito indispensabile il possesso di una delle seguenti

lauree: L19 ( Scienze dell’Educazione e della Formazione) . E’ previsto un

contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro part time o full time.

L’azienda terrà i colloqui di selezione mercoledì 20 novembre 2024, dalle ore

14:30 alle ore 16:30, presso il CPI di Martina Franca nell’ambito della Recruiting

Week di Arpal Puglia.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio online compilando il seguente Google form:

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Martina Franca: email ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – CENTRO DI RIABILITAZIONE SORGENTE

SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Centro di Riabilitazione Sorgente, per persone non autosufficienti, ricerca le

seguenti figure professionali in ambito socio-sanitario:

● quattro infermieri – Rif. offerta 13885/2024

● 3 assistenti sociali – Rif. offerta 13881/2024

E’ previsto un contratto di lavoro full-time, con turni, a tempo indeterminato.

L’azienda terrà i colloqui di lavoro con i candidati mercoledì 20 novembre 2024,

presso il Centro per l’Impiego di Martina Franca (Ta).

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

RECRUITING WEEK/Taranto (TA) – TAGORE SELEZIONA CINQUE EDUCATORI

PROFESSIONALI – Rif. offerta 13871/2024

L’impresa sociale Tagore, ricerca cinque Educatori Professionali, nell’ambito

socio-pedagogico, per la sede di Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro

full-time, con turni, anche notturni, a tempo determinato.

Esclusivamente per i residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, è possibile

prenotare un colloquio on line compilando il seguente Google Form

https://forms.gle/RXe7n62GMg9NE6ya8

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 25 al 29 novembre

2024.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Crispiano (TA) – ASILO NIDO CERCA ADDETTI AI SERVIZI GENERALI

PERSONALE AUSILIARIO – Rif. offerta 13803/2024

La risorsa si dovrà occupare della cura e pulizia degli spazi e ambienti pubblici

utilizzando macchinari tipo aspirapolvere e lavapavimenti. I requisiti richiesti

sono il titolo di studio di Diploma di secondo grado, preferibilmente con

esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro part-time 20 ore

settimanali su 5 giorni.

Info, CPI Taranto: tel. 09992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Crispiano (TA) – COOP.SOCIALE CERCA NUMERO DUE ADDETTI AI SERVIZI

GENERALI PERSONALE AUSILIARIO – Rif. offerta 13800/2024

La risorsa si dovrà occupare della cura e pulizia degli spazi e ambienti pubblici

utilizzando macchinari tipo aspirapolvere e lavapavimenti. I requisiti richiesti

sono il titolo di studio di Diploma di secondo grado, preferibilmente con

esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro part-time 20 ore

settimanali su 5 giorni.

Info, CPI Taranto: tel. 09992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA), ALIMA S.C.S. – COLLABORATORE IN AMBIENTE DOMESTICO –

DECRETO FLUSSI 2025 – Rif. offerta 13661/2024

Per ambiente domestico, si cerca collaboratore domestico.

Info, CPI Taranto: email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it