Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Consulta le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Nella fotografia restituita dal 44° report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 122 annunci, relativi a 411 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, della Sanità, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

Lavoro a Taranto e Provincia. Come candidarsi

È possibile candidarsi alle offerte direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

I contatti dei Centri per l’Impiego e Ufficio collocamento mirato disabili

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DI TARANTO Taranto (TA)

E-mail: collocamentomirato.taranto@regione.puglia.it

CENTRO PER L’IMPIEGO DI TARANTO Taranto (TA)

E-mail: cpi.taranto@regione.puglia.it

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GROTTAGLIE

Via Martiri d’Ungheria, 4 – 74023 Grottaglie (TA)

Tel.: 0997307430 – E-mail: cpi.grottaglie@regione.puglia.it

Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15- 16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MANDURIA

Via Santostasi 24 – 74024 Manduria (TA)

Tel.: 0997307100 – E-mail: cpi.manduria@regione.puglia.it

Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MASSAFRA

Viale Guglielmo Marconi 248 – 74016 Massafra (TA)

Tel. 0997307455 – E-mail: cpi.massafra@regione.puglia.it

Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASTELLANETA

Via Sandro Pertini – 74011 Castellaneta (TA)

Tel. 0997307464 – E-mail: cpi.castellaneta@regione.puglia.it

Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MARTINA FRANCA

Via G. Aprile, 21 – 74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0997307440 – E-mail: cpi.martinafranca@regione.puglia.it

Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99 e Categorie Protette

DISABILI ART.1 L.68/99 – RIS. ISCRITTI AMB.TERRITORIALE TARANTO – ASSEMBLATORE DI PARTI MECCANICHE – Rif. offerta 12196/2023

Azienda impegnata in attività di fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture ricerca ASSEMBLATORE DI PARTI MECCANICHE. Previsto contratto PART-TIME a TEMPO

DETERMINATO previa disponibilità a svolgere TIROCINIO. La figura ricercata monitora il

processo di produzione e interviene azionando i macchinari, assemblando i componenti nella linea di produzione a mano o tramite attrezzi, spostando i semilavorati. Svolge semplici attività di controllo qualità, verificando che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti. Deve assemblare pezzi o componenti, montare particolari meccanici, sostituire parti o componenti difettose. Sava (TA)

CATEGORIE PROTETTE-ART.18 L.68/99-RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI

TARANTO- MAGAZZINIERI – Rif. Offerta 12248/2023

Azienda con attività di” EDILIZIA INDUSTRIALE” ricerca la figura professionale di magazziniere. Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a tempo determinato full-time (o part-time), fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 15:00. Costituisce requisito preferenziale aver maturato precedente esperienza nella mansione. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 -ISCRITTI AMBITO TERR. DI TARANTO – ADDETTO/A AL BACK OFFICE – Rif. Offerta 12273/2023

Azienda operante in ambito “Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica” ricerca ADDETTO/A AL BACK OFFICE. Previsto contratto a TEMPO DETERMINATO di 12 mesi (o INDETERMINATO, da definire in sede di colloquio) e FULL TIME. La risorsa si occuperà dell’evasione dei Ticket del servizio Help Desk, delle attività di Back Office e di supporto all’area amministrativa. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE- ART.18 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –ADDETTI ALLA SEGRETERIA – Rif. offerta 12331/2023

Azienda con attività di TRASPORTO DI GRUPPI ELETTROGENI ricerca n° 1 ADDETTO/A A

FUNZIONI DI SEGRETERIA. Tipologia contrattuale: TEMPO PIENO e DETERMINATO. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99 TARANTO–INSTALLATORI RIPARATORI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI – Rif. Offerta 12345/2023

Per azienda operante nel settore del TRASPORTO DI GRUPPI ELETTROGENI si ricerca

installatore/riparatore di impianti elettrici industriali iscritto negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 L.68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di installazione, riparazione e verifica di impianti elettrici industriali per apparati, cabine e trasformatori elettrici utilizzando disegni tecnici e/o altre rappresentazioni schematiche. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO di 7 mesi FULL- TIME (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 TARANTO-MECCANICI MOTORISTI RIPARATORI VEICOLI A MOTORE – Rif. Offerta 12354/2023

Per azienda operante nel settore del TRASPORTO DI GRUPPI ELETTROGENI si ricerca

meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore industriali iscritto negli elenchi delle

categorie protette ai sensi dell’art. 18 L.68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di riparazione dei guasti e di sostituzione componenti dei motori danneggiati, dei loro sistemi di alimentazione e raffreddamento. Svolgerà attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO di 7 mesi FULL-TIME (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99 ISCRITTI AMBITO TERR. DI TARANTO– MAGAZZINIERE – Rif. offerta 12366/2023

Per azienda operante nel settore del TRASPORTO DI GRUPPI ELETTROGENI si ricerca

addetto alla gestione del magazzino iscritto nelle liste delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 L. 68/99 del collocamento mirato di Taranto. Previsto contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO di 7 mesi FULL-TIME (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 -AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – ADDETTI

ALL’ACCOGLIENZA – Rif. offerta 12090/2023

ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA presso STRUTTURA ALBERGHIERA con annesso CENTRO

BENESSERE. Previsto contratto FULL-TIME a TEMPO DETERMINATO. E’ preferibile aver

maturato precedente esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà della gestione del

cliente fornendo informazioni, effettuando prenotazioni, rispondendo a richieste inoltrate via email; comunicherà preventivi. Collaborerà all’ analisi e alla comprensione dell’esigenza ai fini della risoluzione delle richieste. Taranto (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 – RIS. ISCRITTI AMB. TERR. DI TARANTO – ADDETTI VENDITA – Rif. offerta 12113/2023

ADDETTO/A VENDITA in SUPERMERCATO. Previsto contratto PART-TIME a TEMPO

DETERMINATO. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. La risorsa si

occuperà delle attività di ricevimento e sistemazione delle merci, di allestimento degli scaffali, della vendita e delle attività di cassa. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –GEOMETRA – Rif. offerta 11894/2023

Azienda con attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA ricerca n° 1

GEOMETRA. Tipologia contrattuale: tempo pieno (o parziale, da definire in sede di colloquio) e determinato (7 mesi). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. In alternativa si richiede la disponibilità a svolgere previo tirocinio di 3 mesi. Martina Franca (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –GRAFICI – Rif.

offerta 11901/2023

Azienda con attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA ricerca n° 1

GRAFICO. Tipologia contrattuale: tempo pieno (o parziale, da definire in sede di colloquio) e determinato (12 mesi). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. In

alternativa si richiede la disponibilità a svolgere previo tirocinio di 3 mesi. Martina Franca (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 RIS. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –ADDETTI ALLE

PULIZIE – Rif. offerta 11929/2023

Azienda con attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA ricerca n° 1

ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA. Tipologia contrattuale: tempo parziale e

determinato (7 mesi). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. In

alternativa si richiede la disponibilità a svolgere previo tirocinio di 3 mesi.

Lavoro a Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTA CONTABILE Rif. 254/2023 – Rif. offerta 11938/2023

La candidata deve occuparsi della tenuta contabile di base, inserimento date, parte fiscale. Si richiede prima esperienza. Martina Franca (TA)

CENTRALINISTA CALL CENTER – Rif. offerta 11953/2023

Si ricercano 10 centralinisti per ricezione/smistamento delle chiamate in entrata. Taranto (TA)

IMPIEGATO CONTABILE – Rif. offerta 11041/2023

Per un noto studio di consulenza del lavoro sito in Massafra, ricerchiamo un impiegato contabile d’ordine da inserire nell’organico. La figura si occuperà alla immissione di dati ed elaborazioni. Massafra (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

COMMESSA/O SEGRETARIA/O – Rif. offerta 13119/2023

Negozio operante nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, ricerca n. 1 Commesso/a UNDER 30, addetto/a a funzioni di vendita, gestione della cassa, mansioni di segreteria amministrativa. Taranto (TA)

GARAGISTA/LAVAGISTA/CUSTODE DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12773/2023

Azienda operante nel settore della logistica e del trasporto, ricerca n. 10 addetti

all’organizzazione dei mezzi nel parcheggio, lavaggio e vigilanza durante la notte degli stessi. Taranto (TA)

CUCITORI/CUCITRICI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12667/2023

Azienda tessile che opera nell’ambito delle confezioni di giacche ricerca n. 10 CUCITORI/CUCITRICI per la lavorazione e la cucitura dei tessuti attraverso l’utilizzo della

macchina da cucire. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA MECCATRONICO SAVA – Rif. offerta 12947/2023

Azienda operante nel settore della riparazione di veicoli, ricerca 1 meccatronico di età compresa tra i 18 e 29 anni da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. La figura professionale si occuperà della riparazione e della manutenzione di veicoli a motore con interventi di tipo meccanico, elettrico ed elettronico al fine di garantirne la perfetta efficienza e funzionamento. Sava (TA)

SERRAMENTISTA Rif. 255/2023 – Rif. offerta 12011/2023

Il serramentista, o montatore o installatore di serramenti e infissi, si occuperà dell’installazione o sostituzione degli infissi, deve svolgere un ruolo primario per la coibentazione di un edificio. Le finestre da sostituire potrebbero montare un infisso in legno, ma anche in altri materiali come il PVC e l’alluminio. Cisternino (BR)

APPRENDISTA SERRAMENTISTA Rif. 256/2023 – Rif. offerta 12018/2023

Il candidato Serramentista o montatore di serramenti e infissi deve imparare a effettuare la

costruzione e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e di installarli all’interno e

all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. L’apprendista imparerà ad essere in grado di costruire infissi, telai e serramenti in legno e altri materiali con un risultato finale che sarà quello di eseguire con precisione a macchina o a mano, tutte le operazioni che porteranno ad ottenere il prodotto finito: tracciare, segare, piallare, forare, incollare, lisciare. Cisternino (BR)

ADD. ALLESTIMENTO PALCHI E CAPANNONI -DECRETO FLUSSI (ART. 22,C. 2,DL N. 286/1998- T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12500/2023

Si ricercano 5 operai addetti al montaggi/smontaggio di strutture, come palchi e capannoni, per fiere ed eventi turistici. Conoscenze tecniche di attrezzature di carpenteria. Taranto (TA)

CUCITORI/TRICI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12256/2023

Si ricercano 10 operai tessili che sappiano utilizzare macchine da cucire per la realizzazione di giacche uomo. Martina Franca (TA)

STIRATORI/TRICI -DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12275/2023

Si ricercano 10 stiratori che sappiano utilizzare macchine industriali da stiro per azienda tessile. Martina Franca (TA)

VIVAISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 12320/2023 – Rif. offerta 12315/2023

Società cooperativa sociale, ricerca n. 2 Vivaista per la coltivazione in serra di piante in vaso, trasporto dei vasi, irrigazione, alla concimazione, applicazione di trattamenti fitosanitari, potatura, reinvasatura della pianta. Martina Franca (TA)

GIARDINIERI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12320/2023

Società cooperativa sociale, ricerca n. 2 Addetti al Giardinaggio per la potatura di alberi e

arbusti, controllo di parassiti e agenti esterni e la piantumazione di piante e fiori. Manutenzione di altre strutture esterne che sono parte integrante del giardino, come panchine, fontane e impianti di illuminazione e irrigazione. Martina Franca (TA)

ADDETTI MACCHINE DA CUCIRE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12206/2023

Azienda operante nel settore tessile industriale ricerca n. 10 operai addetti alla macchina da cucire. Martina Franca (TA)

LAVAGISTA AUTO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11956/2023

Azienda operante del settore della ristorazione ricerca n. 3 Lavagisti con le seguenti mansioni: lavare e ripristinare i veicoli, con cura e prodotti specifici, sia internamente che esternamente. Taranto (TA)

N. 3 MACELLAI – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12169/2023

Per azienda del settore Alimentare/Distribuzione Carni, siamo alla ricerca di tre Macellai esperti da inserire nel laboratorio. La risorsa si dovrà occupare di tutte le fasi della lavorazione della carne per uso alimentare, applicare con destrezza le tecniche di disossatura e di preparazione dei tagli di carne. A tale scopo deve saper utilizzare attrezzature come coltelli, segaossa e affettatrici. Deve saper utilizzare i macchinari e gli strumenti per effettuare la macinatura e il successivo confezionamento di salumi e insaccati vari. L’azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. Pulsano (TA)

N. 3 ADDETTI PULIZIE LABORATORIO DI MACELLERIA – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12183/2023

Per azienda del settore Distribuzione Carni, siamo alla ricerca di tre “Addetti alle pulizie” del

reparto macelleria/laboratorio. L”azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato.

Pulsano (TA)

MECCANICO RIPARATORE D’AUTO (ART. 22, C. 2, D.LGS N. 286/1998-T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12559/2023

Azienda operante nel settore meccanico ricerca 1 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO E DI

VEICOLI A MOTORE da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà della manutenzione dei veicoli a motore ovvero di identificare e rimuovere le cause di

malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di guida di veicoli a motore e motocicli. Si offre un contratto di di lavoro full-time a tempo determinato. Sava (TA)

ADDETTO VENDITE PET SHOP – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 11702/2023

Per negozio al dettaglio di articoli per animali, si ricerca un addetto alle vendite che si occupi della consulenza alla clientela su vendita, metodi di cura, alimentazione ed educazione di animali da compagnia, del rifornimento degli scaffali, della cura della pulizia e della sanificazione degli spazi adibiti alla vendita. E’ richiesta la conoscenza di utilizzo del registratore di cassa e dei metodi di pagamento elettronici (POS). Taranto (TA)

GIARDINIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11646/2023

Società turistica ricettiva ricerca n. 2 Giardinieri con le seguenti mansioni: manutenzione delle strutture esterne che sono parte integrante del giardino. Pulsano (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

TECNICO MANUTENTORE TIROCINANTE Rif. 265/2023 – Rif. Offerta 12898/2023 – Rif.

offerta 12898/2023

La nuova risorsa si occuperà del montaggio e della manutenzione degli impianti presso la sede dei clienti. Martina Franca (TA)

OPERAIO METALMECCANICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 12946/2023

Azienda operante nel settore della carpenteria metallica presso terzi, ricerca n. 20 Operai

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Taranto (TA)

ELETTRICISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 12955/2023

Azienda operante nel settore della carpenteria metallica presso terzi, ricerca n. 20 Elettricisti addetti all’installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici (quadri di controllo, prese, canaline con cavi elettrici eccetera). Lettura ed interpretazione degli schemi di circuiti, installazione e manutenzione degli impianti. Taranto (TA)

CARPENTIERE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

offerta 12996/2023

Si ricercano 10 carpentieri e montatori di carpenteria metallica che si occupino di scegliere,

tagliare e assemblare strutture di ferro, acciaio e alluminio. Devono saper usare strumenti di misurazione, attrezzature e macchine saldatrici. Taranto (TA)

OPERAIO STRUMENTISTA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 13002/2023

Si ricercano 10 operai strumentisti per azienda di installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), che svolgano attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature e impianti. Taranto (TA)

ELETTRICISTA IMPIANTISTA DI CANTIERE-DECRETO FLUSSI (ART. 22,C.2,DL N. 286/1998 –

T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 13005/2023

Si ricercano 20 Elettricisti impiantisti di cantiere per azienda di installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), che si occupino di scegliere, tagliare e assemblare strutture di ferro, acciaio e alluminio. Devono saper usare strumenti di misurazione, attrezzature e macchine saldatrici. Taranto (TA)

TUBISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 13112/2023

Azienda operante nel settore della metalmeccanica, ricerca n. 20 Tubisti, addetti all’installazione di impianti idrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa la manutenzione e la riparazione. Taranto (TA)

SALDATORE DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13113/2023

Azienda operante nel settore dell’industria metalmeccanica, ricerca n. 20 Saldatori, addetti alla scelta, taglio e assemblaggio di strutture in ferro, acciaio e alluminio. Utilizzo di strumenti di misurazione, di attrezzature e macchine saldatrici. Taranto (TA)

PRIMARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13114/2023

Azienda operante nel settore dell’industria metalmeccanica, ricerca n. 10 Primaristi, addetti ad effettuare lavorazioni su tubazioni di tipo tubing, quali assemblaggio della raccorderia, piegatura del tubing e montaggio su impianti di tipo turbo-compressori Oil&Gas. Taranto (TA)

CARPENTIERE IN FERRO DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12613/2023

Azienda edile ricerca n. 3 CARPENTIERI IN FERRO per la realizzazione di strutture e prodotti metallici, quali costruzione di ponti, strutture di sostegno, ponteggi e scaffalature metalliche, barriere di sicurezza stradale e simili, attraverso apposite attrezzature e specifiche tecniche di saldatura. Martina Franca (TA)

ELETTRICISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12618/2023

Azienda edile ricerca n. 3 ELETTRICISTI per impiantistica di cantiere per l’installazione,

riparazione e la manutenzione di impianti elettrici (quadri di controllo, prese, canaline con cavi elettrici eccetera). Lettura ed interpretazione degli schemi di circuiti, installazione e

manutenzione di impianti. Martina Franca (TA)

MURATORE IN LEGNO E METALLO DECRETO FLUSSI ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12624/2023

Azienda edile ricerca n. 4 MURATORI IN LEGNO E METALLI specializzati nella lavorazione

delle strutture in legno e nel taglio e nell’assemblaggio di ferro, acciaio, alluminio. Martina

Franca (TA)

MURATORE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12651/2023

Azienda edile ricerca n. 2 MURATORI EDILI per l’esecuzione di opere murarie di vario genere, utilizzando prodotti leganti con materiali da costruzione tradizionali o compositi per la realizzazione di impianti in generale, in particolare di tipo idrico. Manduria (TA)

IMPIANTISTA DI FONTI RINNOVABILI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 12674/2023

Si ricercano 15 impiantisti di fonti rinnovabili che abbiano competenze funzionali quali la

progettazione, il dimensionamento, l’installazione di componenti e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Martina Franca (TA)

ELETTRICISTI SPECIALIZZATI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12700/2023

Si ricercano 4 elettricisti specializzati per azienda di Impianti solari, eolici ed energie alternative. Martina Franca (TA)

IDRAULICI SPECIALIZZATI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12702/2023

Si ricercano 4 idraulici specializzati per azienda di Impianti solari, eolici ed energie alternative. Martina Franca (TA)

TECNICO ENERGIE RINNOVABILI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12705/2023

Si ricercano 2 tecnici di energie alternative rinnovabili per azienda di Impianti solari, eolici ed energie alternative. La figura collabora alla progettazione e costruzione di impianti per la

produzione di energie da fonti rinnovabili o installa sistemi tecnici che fanno uso di tali fonti di energia all’interno di contesti differenziati, Controlla ed esegue la manutenzione di apparati ed impianti, ne gestisce il buon funzionamento e valuta la loro sostenibilità energetica e ambientale, Individua soluzioni per il risparmio energetico, Gestisce i relativi sistemi di sicurezza. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D.LGS N. 286/98 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12945/2023

Impresa edile con sede in Laterza ricerca n.1 MANOVALE EDILE . Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01/01/2024. Richiesta esperienza nella mansione di almeno 12 mesi. Laterza (TA)

MANOVALI EDILI Rif. 262/2023 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 12178/2023

La risorsa si occuperà della costruzione di muri interni ed esterni e della realizzazione e

sistemazione di pavimentazione. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA GEOMETRA Rif. 257/2023 – Rif. offerta 12020/2023

Il candidato neo diplomato o diplomato da qualche anno dovrà svolgere lavori di disegno tecnico su programmi come autocad, gestione magazzino tramite gestionali e rilevazioni misure in cantiere. Cisternino (BR)

TECNICO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998- T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12414/2023

Si ricerca un tecnico per controlli non distruttivi con metodi UT, PT, MT, RT. E’ richiesta la

conoscenza tecnica di apparecchi ad ultrasuoni, apparecchi magnetici, raggi X e raggi GAM.

Ravenna (RA)

MURATORI – – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12301/2023

Società cooperativa sociale, ricerca n. 3 Muratori addetti alla lavorazione del pietrame e dei

mattoni. Martina Franca (TA)

PAVIMENTATORE IN MOSAICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12312/2023

Società cooperativa di servizi, ricerca n. 3 Pavimentatori in mosaico per la realizzazione di

rivestimenti murali e di pavimenti (in pietra naturale o artificiale, ceramica, vetro e marmo)

creando forme e disegni diversi. Martina Franca (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11940/2023

Azienda operante nella ristorazione ricerca n. 3 Baristi con le seguenti mansioni: accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

IDRAULICO – DECRETO FLUSSI (ART.22, C.2, DL N.286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 11941/2023

Si ricercano 3 idraulici per azienda che si occupa di Installazione di impianti idraulici, di

riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione. Taranto (TA)

TUBISTA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 11947/2023

Si ricercano 2 tubisti per azienda di Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di

condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di

costruzione. Taranto (TA)

MANOVALI EDILI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11952/2023

Azienda operante nel settore edile per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali

ricerca n. 4 Manovali Edili con le seguenti mansioni: carico e scarico del materiale che arriva in cantiere con un muletto, manutenzione del cantiere. Preparare i materiali necessari al muratore per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati. Taranto (TA)

OPERAIO EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 11965/2023

Azienda edile ricerca n. 10 Manovali Edili da collocare sui cantieri, con le seguenti mansioni:

assistere il muratore nella costruzione o ristrutturazione di opere edili; caricare e scaricare i

materiali necessari all’allestimento del cantiere edile; rimuovere le strutture pre-esistenti demolite e affiancare manualmente la macchina movimento terra nello scavo di fondazione e di trincea. Lizzano (TA)

N. 5 MAGAZZINIERI – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12277/2023

Per azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti Hair Care, siamo alla ricerca di cinque Magazzinieri con esperienza nella mansione. Le risorse si occuperanno di: carico e

scarico merci, gestione giacenze, trasporto e consegne. Per lo stoccaggio in magazzino è

richiesto il patentino del muletto; per il trasporto e le consegne è richiesta la patente CQC e la disponibilità a trasferte in ambito regionale. L”azienda offre contratto part-time a tempo

determinato. Grottaglie (TA)

N. 3 MAGAZZINIERI – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12098/2023

Per azienda nel settore di distribuzione di prodotti petroliferi, siamo alla ricerca di tre

Magazzinieri con esperienza nella mansione, addetti al carico e scarico merci, consegne e

gestione giacenze. L”azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. La presente

offerta è inserita nell’ambito del Decreto Flussi 2023 art. 9, co. 4, DPCM 27/09/2023. Pulsano (TA)

N. 2 ADDETTI ALLO SMISTAMENTO MERCE / SCAFFALISTA – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12114/2023

Per azienda nel settore di distribuzione di prodotti petroliferi, siamo alla ricerca di due “Addetti allo smistamento merce”. La risorsa deve avere esperienza nella mansione e si occuperà di sistemazione della merce/prodotti sugli scaffali. L”azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. La presente offerta è inserita nell’ambito del Decreto Flussi 2023 art. 9, co. 4, DPCM 27/09/2023. Pulsano (TA)

4 MURATORI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. Lgs N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12540/2023

Azienda attiva nel campo dell’edilizia con sede di lavoro a Manduria (TA), ricerca n. 4 muratori. La risorsa si occuperà opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse. Manduria (TA)

4 PITTORI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T. U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12548/2023

Azienda edile con sede di lavoro a Manduria (TA), ricerca n. 4 pittori/imbianchini da inserire nel proprio staff. Le ricorse si occuperanno dei lavori di pittura, stuccatura e rifinitura di immobili da recuperare o di nuova costruzione. Manduria (TA)

2 INTONACHISTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12557/2023

Azienda edile con sede di lavoro a Manduria (TA), ricerca n. 2 intonachisti. La figura

professionale si occuperà della preparazione di superfici per l’intonacatura (pareti interne ed esterne), di dosare e miscelare malte e composti, stendere l’intonaco sulle pareti, rasare e rifinire. Manduria (TA)

1 MANOVALE EDILE – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 12265/2023

Azienda sita in Villa Castelli cerca n. 1 manovale edile specializzato nella ristrutturazione – posa in opere di pavimenti e intonaci, con esperienza pregressa nel settore e capacità di utilizzo dei macchinari necessari allo svolgimento della suddetta attività. Villa Castelli (BR)

MASSAFRA, AZIENDA CERCA CINQUE AUTISTI “DECRETO FLUSSI – D.P.C.M. 27/09/2023” –

Rif. offerta 12051/2023

Azienda, con sede in Massafra, ricerca cinque autisti. E’ richiesta esperienza pregressa nella

mansione (conduzione del veicolo, carico e scarico merci, manutenzione del veicolo e

comunicazione con il personale dell’azienda) ed il possesso delle patenti di guida B, C ed E. Si richiede, altresì, la conoscenza della lingua italiana, francese ed arabo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full – time. Richiesta disponibilità di trasferte da effettuarsi anche al di fuori del territorio nazionale. Massafra (TA)

MAGAZZINIERE- DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11756/2023

Azienda del commercio al dettaglio di frutta e verdura ricerca n. 1 Magazziniere addetto al

carico, scarico e sistemazione delle merci. Taranto (TA)

GIUNTISTA/POSATORE CAVI FIBRA OTTICA – DECRETO FLUSSI (Art. 22, c. 2, D.L. n.

286/1998) – Rif. offerta 11617/2023

Si ricercano 12 giuntisti/posatori di cavi in fibra ottica, che sappiano realizzare giunzioni e

cablaggi in fibra ottica, sia per sistemi e reti di nuova installazione che per quelli già preesistenti. E’ richiesta la conoscenza d’uso dello strumento OTDR e di soffiacavi per la posa della fibra ottica. Sammichele Di Bari (BA)

Ristorazione e turismo

AIUTO CUOCO Rif.264/2023 – Rif. Offerta 12896/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di prodotti alimentari quali, focacce, panzerotti e

prodotti fritti e del riordino della postazione di lavoro. Si richiede preferibilmente un attestato di diploma alberghiera o qualifica o minima esperienza. Età dai 18 ai 35 anni e residenza a Martina Franca o zona limitrofa. Martina Franca (TA)

CAMERIERE – DECRETO FLUSSI – art. 22 c. 2 del DL n. 286/1998 – TU per l’Immigrazione – Rif. offerta 12948/2023

Azienda operante nel turismo, ricerca n. 2 Camerieri addetti al CATERING per la preparazione e allestimento di buffet in eventi e fiere. Taranto (TA)

PASTICCIERE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13116/2023

Azienda di Bar/Pasticceria ricerca n. 2 Pasticcieri specializzati nella creazione di prodotti di

pasticceria, sia fresca che secca. Martina Franca (TA)

IMPASTATORE DI PASTICCERIA DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13117/2023

Azienda di Bar/Pasticceria ricerca n. 2 Impastatori di paste e biscotti in grado di amalgamare, impastare, fondere e miscelare gli ingredienti per preparare paste, creme, torte, ripieni e simili, manualmente o usando macchinari particolari (sfogliatrice, impastatrice, raffinatrice, ecc.) Cuocere nelle diverse modalità (es. forno, frittura, bagnomaria ecc.). Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 13118/2023

Azienda di Bar/Pasticceria, ricerca n. 1 Aiuto Cuoco addetto alla preparazione degli alimenti, alla cura e alla pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco; pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino. Martina Franca (TA)

BANCONISTA AIUTO PASTICCERE Rif. 259 – DECR. FLUSSI ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 –

T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12021/2023

La risorsa si occuperà della produzione e preparazione di prodotti alimentari. Martina Franca (TA)

BANCONISTA AIUTO CUCINA Rif. 258/2023 – Rif. offerta 12021/2023

La risorsa ricercata si occuperà del servizio al banco per pizze d’asporto, utilizzerà la friggitrice e si occuperà all’occorrenza del condimento delle pizze, pulizie generica e deve avere conoscenza parlata della lingua inglese. Martina Franca (TA)

ESPERTI IN PRESENTAZIONE BUFFET – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12491/2023

Si ricercano 2 esperti in realizzazione, presentazione e allestimento di buffet in eventi a scopo turistico. Conoscenze tecniche delle attrezzature da banqueting. Taranto (TA)

CAMERIERI DI SALA – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12061/2023

Si ricercano 3 camerieri di sala che assistono i clienti degli esercizi pubblici nei loro bisogni,

fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli, prendono le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le regole. Taranto (TA)

CAMERIERE ADDETTO AL CATERING – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12068/2023

Azienda operante nell’ambito del turismo ricerca n. 2 Camerieri di ristorante addetti al catering per la preparazione e l’allestimento di buffet in eventi e fiere. Taranto (TA)

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12070/2023

Si ricercano 2 addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole

calde e rosticcerie. Taranto (TA)

N. 2 LAVAPIATTI / PERSONALE DI FATICA – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12138/2023

Per azienda nel settore della Ristorazione, siamo alla ricerca di due Lavapiatti/Personale di

fatica. L’azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. La presente offerta è inserita nell’ambito del Decreto Flussi 2023 art. 9, co. 4, DPCM 27/09/2023. Pulsano (TA)

N. 2 CAMERIERI/E – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12143/2023

Per azienda che opera nel settore della Ristorazione, siamo alla ricerca di due Camerieri/e.

L’azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. Pulsano (TA)

N.2 AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI 2023 DPCM 27/09/2023 – Rif. offerta 12151/2023

Per azienda che opera nel settore della Ristorazione, siamo alla ricerca di due Aiuto Chef.

L’azienda offre contratto part-time a tempo indeterminato. Pulsano (TA)

AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12571/2023

Azienda agricola attiva nel campo dell’accoglienza e della ristorazione, ricerca n. 1 aiuto cuoco. La figura professionale verrà adibita alle attività di supporto al cuoco nelle fasi di preparazione di piatti. Manduria (TA)

LAVAPIATTI – Rif. offerta 11629/2023

Ristorante sito a Taranto ricerca n. 2 Lavapiatti da inserire nel suo organico, con mansioni

relative a – Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Taranto (TA)

Sanità

FARMACISTA – Rif. offerta 9653/2023

Si ricerca un farmacista, preferibilmente già abilitato alla professione, da inserire nello staff. Tra i principali compiti e responsabilità del farmacista che lavora in farmacia rientrano: -La vendita di medicine e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici; -La consulenza ai clienti, fornendo informazioni corrette sull’uso appropriato dei farmaci; -Il supporto ai pazienti nella comprensione della terapia prescritta dal medico; La preparazione di farmaci galenici in laboratorio; – L’approvvigionamento dei medicinali e il controllo delle scorte; -Attività di tipo gestionale e amministrativo del negozio (tenuta della cassa, assortimento dei prodotti sugli scaffali ecc.). Taranto (TA)

Pulizie e servizi alla persona

BABY SITTER Rif.263/2023 – Rif. offerta 12893/2023

La risorsa di età dai 40 ai 50 anni si occuperà di assistere 2 bambini di età di 4 e 18 mesi,

cucinare e lavare per loro. Martina Franca (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

Offerta 13006/2023

Si ricerca 1 badante che presti servizio di assistenza familiare e alla persona. San Giorgio Ionico (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE –

Rif. offerta 13111/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Colf/Badante per assistenza alla persona. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE –

Rif. offerta 13115/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n.1 Badante per la pulizia degli ambienti e assistenza alla persona. Statte (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

Offerta 12854/2023

Si ricerca 1 colf/badante per la cura di persona non autosufficiente. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C.2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

offerta 12857/2023

Si ricerca 1 badante per assistenza a persona anziana non autosufficiente. Taranto (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U.

IMMIGRAZIONE)

Si ricerca un collaboratore familiare che si occupi delle pulizie di casa e della cucina, utilizzando i principali elettrodomestici ad uso domestico (lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere, idropulitrice, ecc.). Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. IMMIGRAZIONE) – Rif.

offerta 12630/2023

Si ricerca una colf badante che presti assistenza familiare a Taranto. Taranto (TA)

M. 1 BADANTE – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 13055/2023

Si cerca n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona invalida. Si offre contratto a tempo indeterminato part-time di 20 ore settimanali. Richiesta esperienza precedente nella mansione. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12916/2023

Si ricerca 1 Collaboratrice familiare. La figura professionale si occuperà delle attività di pulizie, riassetto casa, preparazione pasti, lavanderia e assistenza alla persona Si richiedono buone capacità relazionali, pazienza, responsabilità e disponibilità. Si offre contratto di lavoro Part Time 25 ore a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Avetrana (TA)

1 COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L\’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12638/2023

Si ricerca 1 Collaboratrice familiare non convivente. La figura professionale si occuperà delle attività di autista, pulizie, riassetto casa, preparazione pasti, lavanderia e assistente ad animali domestici. Si richiedono buone capacità relazionali, pazienza, responsabilità e disponibilità. Si offre contratto di lavoro Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Avetrana (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE -DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12739/2023

Azienda attiva nel settore alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna, ricerca n. 4 addetti alle pulizie delle camere da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 9 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

N. 1 BADANTE – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta 12869/2023

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: licenza media, conoscenza della lingua italiana e patente B. Indispensabile esperienza pregressa di almeno un anno nella medesima mansione. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – Part -time (20 h settimanali) a tempo indeterminato. Mottola (TA)

1 COLF – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 12626/2023

Si cerca in Palagiano n.1 colf, adibita all’assistenza e alla cura della persona. con esperienza

pregressa di almeno un anno in tale settore. Palagiano (TA)

1 COLF – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. Offerta 12717/2023

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: diploma, conoscenza della lingua italiana e patente B. Indispensabile esperienza pregressa nella medesima mansione. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – Part -time (20 h settimanali) a tempo indeterminato. Mottola (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 261 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 12217/2023

Collaboratore domestico. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 260 – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIG) – Rif. offerta 12222/2023

Collaboratore domestico. Martina Franca (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12509/2023

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Badante per assistenza a persona non autosufficiente. Taranto (TA)

COLLABORATORE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12555/2023

Per lavoro domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore Familiare per l’esecuzione del lavoro

domestico. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12039/2023

Per ambiente domestico/familiare si ricercano n. 2 Badanti per assistenza a persona con

disabilità grave. Ginosa (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12046/2023

Si ricerca un/una badante per assistenza a persona con disabilità grave. Taranto (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 11962/2023

Si ricerca un collaboratore domestico per assistenza a persona autosufficiente, che si occupi

dell’igiene quotidiana alla persona assistita, di accompagnarla agli appuntamenti medici o

durante le uscite (spesa, farmacia, supermercato) e di prendersi cura della casa, facendo le

pulizie e tenendola in ordine. Taranto (TA)

BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 11975/2023

Per ambiente domestico si ricerca n. 1 Badante per l’assistenza a persona non autosufficiente, con disabilità grave. Ginosa (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 11997/2023

Si ricerca un assistente familiare che si occupi di presiedere all’andamento della casa e di

prestare assistenza a anziani. Taranto (TA)

1 BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12566/2023

Si ricerca badante/assistente familiare non convivente per signora anziana non autosufficiente residente a Manduria (TA). La figura professionale si occuperà delle attività di compagnia, supporto alla deambulazione e accompagnamento nello svolgimento delle attività giornaliere. Si richiedono buone capacità relazionali, pazienza, responsabilità e disponibilità. Si offre contratto di lavoro Part Time 25 ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

1 COLF/BADANTE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12586/2023

Si ricerca Colf/Assistente familiare a Torricella (TA). La figura professionale si occuperà delle attività di compagnia, supporto alla deambulazione e accompagnamento nello svolgimento delle attività giornaliere, riordino degli ambienti e preparazione pasti. Si richiedono buone capacità relazionali, pazienza, responsabilità e disponibilità. Si offre contratto di lavoro Part Time 26 ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Torricella (TA)

1 COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL D. LGS N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12587/2023

Si ricerca assistente familiare con sede di lavoro a Fragagnano (TA). La figura professionale si occuperà delle attività di pulizia generale, stireria e cucina. Fragagnano (TA)

N. 1 ADDETTA/O ASSISTENZA DOMESTICA – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 12318/2023

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: licenza media, conoscenza della lingua italiana e patente B. Indispensabile esperienza pregressa di almeno un anno nella medesima mansione. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – Part -time (25 h settimanali) a tempo determinato per 12 mesi eventualmente prorogabili. Mottola (TA)

N. 1 ADDETTO ASSISTENZA PERSONALE – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif. offerta 12059/2023

A Mottola, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla famiglia. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona e sostegno alla famiglia. Requisiti richiesti: diploma, conoscenza della lingua italiana e patente B,C e D. Si offre contratto di lavoro CCNL – Lavoro domestico – FULL TIME a tempo indeterminato. Mottola (TA)

N. 1 ASSISTENTE BADANTE – DECRETO FLUSSI ART. 22 C. 2 DLGS 286/98 – TESTO UNICO IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 12408/2023

Cercasi n. 1 badante per assistenza anziani in Marina di Ginosa. E’ richiesta patente B,

conoscenza della lingua italiana ed esperienza di 12 mesi nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 01.03.2024 di 25 ore settimanali con retribuzione parametrata al CCNL Lavoro domestico Livello B. Ginosa (TA)

Agricoltura

1 BRACCIANTE AGRICOLO – DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.Lgs N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12541/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 1 bracciante da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni e raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro a chiamata. Sava (TA)

3 BRACCIANTI AGRICOLI– DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.Lgs N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12549/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 3 braccianti da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni destinati alla coltivazione di uva e olive e della raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro part-time a tempo determinato. Avetrana (TA)

2 BRACCIANTI AGRICOLI– DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.LGS N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12556/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 2 braccianti da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di pulizia dei piazzali e macchinari. Si offre un contratto di lavoro part-time a tempo determinato di 9 mesi. Avetrana (TA)

11 BRACCIANTI AGRICOLI DECRETO FLUSSI (ART. 22, C. 2, D.LGS N. 286/1998-T.U.

IMMIGRAZIONE) – Rif. offerta 12569/2023

Azienda operante nel settore agricolo ricerca 11 braccianti da inserire nel proprio organico. La figura professionale si occuperà delle attività di lavorazione e pulizia dei terreni destinati alla coltivazione di uva e olive e della raccolta dei frutti. Si offre un contratto di lavoro part-time a tempo determinato. Sava (TA)