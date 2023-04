Pubblicità in concessione a Google

Ecco le opportunità di Lavoro a Taranto e Provincia. Di seguito tutte le oppurtunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/15cljDlViKaYTOP6tpffuhX75sXjCSG-P/view

Offerte da pubbliche amministrazioni ( art.16 L. 56/87 )

6 “OPERATORI” DEL RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Avviamento a selezione ex Art. 16 L. 56/87 per l’assunzione a Tempo Indeterminato pieno

di n. 6 “Operatori” del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, presso la sede del Comando dei VV.F. Puglia sita in Taranto.

Gli interessati al suddetto avviamento numerico dovranno presentare domanda di

partecipazione esclusivamente mediante trasmissione della domanda di partecipazione e

della eventuale ed ulteriore documentazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dedicato al Centro per l’Impiego di Taranto: cpi.taranto@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 08:30 del 17 aprile 2023 e fino alle ore 11:30 del 21 aprile 2023.

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

TIROCINANTE G.G. ADD. ALLE VENDITE E SOMMINISTRAZIONE RIF. 66/2023

La candidata ricercata deve imparare la vendita e la somministrazione di prodotti di vini e alimenti in degustazioni. Martina Franca (TA)

WEB MASTER

Il candidato dovrà’ occuparsi della progettazione, creazione ,gestione di un sito web. Martina Franca (TA)

TIROCINANTE ADDETTO ALL’UFFICIO PERSONALE RIF. 112/2023

Collaborare nella gestione delle pratiche relative alla costituzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie agli enti Collaborare nella gestione della contrattualistica richiesta dalle differenti tipologie di assunzione Collaborare nella gestione di malattie e pratiche infortuni Supportare l’attività di rilevazione delle presenze e di verifica dei cedolini Supportare l’attività di aggiornamento del data base dipendenti e di archiviazione cartacea della documentazione Collaborare nella gestione della consegna delle divise e degli alloggi del personale Interfacciarsi con centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti di formazione e istituti scolastici per l’attivazione di tirocini e stage Collaborare nella gestione delle scadenze periodiche e dell’elaborazione della reportistica Collaborare nella gestione dei rapporti con i dipendenti. Fasano (BR)

TIROCINANTE ADDETTO ALL’UFFICIO ECONOMATO RIF. 111/2023

Collaborare nella gestione degli approvvigionamenti, conservazione dei beni e il coordinamento per la distribuzione delle derrate alimentari e dei beni di consumo ai reparti Supportare nella determinazione del fabbisogno Supportare nella registrazione delle fatture, delle bolle e dei DDT relativi alle merci ricevute Supportare durante verifica della merce al momento della ricezione. Garantire l’ordine, la pulizia e l’igiene dei magazzini e delle celle Attenersi scrupolosamente alle norme in tema di sicurezza e igiene (HACCP). Garantire gli standard aziendali. Fasano (BR)

CONSULENTI ASSICURATIVI

Si ricercano 5 consulenti assicurativi previdenza, risparmio e investimenti, a provvigioni direzionali con iscrizione al registro IVASS. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

ADDETTO PREPARAZIONE CARNI RIF. 114/2023

L’addetto alla lavorazione delle carni deve lavorare i diversi tipi di carne destinati al consumo seguendo tutte le fasi di preparazione del prodotto.

TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO ACQUISTI RIF. 103

La risorsa dovrà acquisire competenze nell’inserimento ordini lavori di segreteria, fatture di

acquisto. Martina Franca (TA)

FRIGORISTA MANUTENTORE RIF. 58/2023

L’azienda ricerca un tecnico che si occupi di installazione e manutenzione attrezzature

professionali (Forni, Frigoriferi, Friggitrici, Lavastoviglie) e che si occupi del montaggio e della riparazione di impianti di refrigerazione. Martina Franca (TA)

MAGAZZINIERE NEGOZIO ELETTRONICA

Si ricerca un magazziniere per negozio di elettronica e assistenza/riparazioni telefonia che si occupi del carico/scarico merci e della gestione del magazzino. Taranto (TA)

ADDETTO VENDITE NEGOZIO ELETTRONICA

Si ricerca un addetto alla vendita per negozio di elettronica e assistenza/riparazioni telefonia, con esperienza nel ruolo e preferibilmente nel settore della telefonia. Taranto (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO

Per azienda operante nel territorio di Grottaglie, si ricerca n. 1 Impiantista Termoidraulico con esperienza. Le attività previste per lo svolgimento della mansione, riguardano l’installazione, il montaggio e la manutenzione di gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, dell’acqua o di altri fluidi e le loro parti; la verifica dei contesti dove impianti e apparati opereranno individuando gli adattamenti e le installazioni più adeguate; il collaudo e la verifica delle condizioni di operatività dei sistemi installati. Grottaglie (TA)

OPERAIO EDILE

Per azienda operante nel territorio di Grottaglie, si ricerca n. 1 operaio edile con esperienza nella mansione di pavimentista e/o intonacatore. La persona individuata si occuperà delle lavorazioni legate all’edilizia civile, caricando e scaricando materiali e attrezzature, movimentandole manualmente, pulendo e preparando i cantieri, porgendo le attrezzature e il materiale da costruzione. In particolare, si occuperà delle attività di pavimentazione e intonacatura. Grottaglie (TA)

MANOVALE EDILE

Addetto al carico e scarico del materiale che arriva in cantiere anche con l’utilizzo del

muletto; manutenzione del cantiere. Preparazione dei materiali necessari al muratore per

la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati. Taranto (TA)

MURATORE

Esecuzione di opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse (muri, tramezzi,

facciate), utilizzando prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc) con materiali da

costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o compositi (piastre di gesso, ecc.). Taranto

(TA)

INTONACHISTA

Operaio specializzato nelle opere di intonacatura e nella decorazione delle pareti interne

ed esterne degli edifici. Realizzazione e applicazione di stucchi e finiture artistiche su muri,

soffitti e facciate. Taranto (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ADDETTO ALLE PULIZIE PER STABILIMENTO BALNEARE

Pulire i camminamenti e le parti comuni delle strutture. Compattare e lisciare la spiaggia.

Rastrellare i detriti (alghe, rifiuti) Utilizzare gli strumenti per la pulizia della spiaggia (anche

di tipo meccanico) Smaltire i rifiuti. Taranto (TA)

PARRUCCHIERE

Esercizio attivo in Massafra cerca n.2 parrucchieri per signora, inquadrabili come

apprendisti o, se in possesso di esperienza, come parrucchieri qualificati. Si richiede come

requisito indispensabile il possesso del diploma di scuola per parrucchieri. Massafra (TA)

Ristorazione e Turismo

BANCONISTA DI BAR RIF. 61/2023

Bar di Martina Franca ricerca una figura che sappia accogliere la clientela del bar,

preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici. Si occuperà di servire la clientela

al banco o al tavolo e procedere all’incasso. Deve inoltre svolgere la pulizia delle

attrezzature proprie del bar. Martina Franca (TA)

CUOCO/GASTRONOMO RIF. 71/2023

Il candidato ideale si occuperà della preparazione di antipasti e preparati per aperitivi e

cocktail. Locorotondo (BA)

CAMERIERE/A RIF. 80

La risorsa dovrà occuparsi del servizio presso una braceria-macelleria nel periodo estivo dal

01/06/2023 al 30/08/2023. Locorotondo (BA)

MACELLAIO / GRIGLIATORE RIF.79

La risorsa dovrà occuparsi di disossare, porzionare, grigliare, deve saper usare la mannaia,

vari coltelli, sega ossa, tritacarne e affetta carne. Locorotondo (BA)

LAVAPIATTI / LAVAPENTOLE RIF. 110/2023

Occuparsi della pulizia, del riordino e della sanificazione dei reparti cucina e sala Gestire il

lavaggio di piatti e pentole con l’utilizzo di macchine industriali per il lavaggio Garantire il

rispetto degli standard aziendali Garantire un’elevata qualità del servizio. Fasano (BR)

CUOCO CAPO PARTITA RIF. 109/2023

Supervisionare e gestire la preparazione, la cottura e la presentazione dei piatti nel rispetto

del menù e secondo le indicazioni dello chef Essere responsabile della propria area di

competenza Adattare il lavoro alle fluttuazioni del volume degli ospiti, assicurando sempre

standard elevati di qualità Ottimizzare i processi di produzione, gestendo tempi e qualità

delle preparazioni Controllare la qualità delle materie prime, selezionare gli alimenti e

gestire le scorte Assicurarsi di mantenere le apparecchiature utilizzate in buone condizioni

e pulite Garantire la pulizia e l’ordine dei luoghi di lavoro Attenersi scrupolosamente alle

norme in materia di sicurezza e igiene (HACCP) Garantire gli standard aziendali. Fasano

(BR)

COMMIS DI CUCINA RIF. 108/2023

Preparare le materie prime per il servizio Assicurare il corretto stoccaggio e la qualità degli

alimenti Supportare la preparazione dei piatti e l’impiattamento, seguendo le indicazioni

impartite dal responsabile Mantenere l’ordine e la pulizia di strumenti e dell’area di lavoro

Attenersi scrupolosamente alle norme in materia di sicurezza e igiene (HACCP) Garantire gli

standard aziendali. Fasano (BR)

CHEF DI CUCINA RIF. 107/2023

Supervisionare e dirigere la brigata di cucina Organizzare ed impostare i menù ottimizzando l’uso delle materie prime a disposizione Gestire, formare e coordinare i collaboratori, organizzando quotidianamente il lavoro e provvedendo ad assegnare gli incarichi Essere responsabile della qualità del servizio erogato agli ospiti e della loro soddisfazione, attenendosi scrupolosamente alle procedure aziendali Assicurare standard elevati di qualità nella preparazione e presentazione dei piatti Monitorare il food cost, gestire le scorte ed effettuare gli ordini Promuovere sviluppo e crescita interna dei collaboratori. Garantire il rispetto delle norme in tema di sicurezza ed igiene (HACCP) Garantire il rispetto degli standard aziendali. Fasano (BR)

CAMERIERI DI SALA RIF. 106/2023

Curare la mise en place e lo sbarazzo e la pulizia in sala/e ristorante e altri eventuali punti

di ristoro del Resort Accogliere e accompagnare gli ospiti Creare relazioni professionali al

fine di offrire un ottimo servizio, anticipando le richieste degli ospiti Garantire un’elevata

qualità del servizio in sala in termini di efficienza ed efficacia Collaborare ed interfacciarsi

con il personale e i responsabili di sala Attenersi scrupolosamente alle norme in tema di

sicurezza e igiene (HACCP) Garantire gli standard aziendali. Fasano (BR)

CAMERIERI AI PIANI RIF. 105/2023

Effettuare la pulizia delle camere e delle aree comuni dell’Hotel secondo le istruzioni della

Governante e gli standard aziendali Preparare e organizzare il materiale per le proprie

postazioni di lavoro Raccogliere e distribuire la biancheria per gli ospiti Verificare impianti

e arredi, segnalando eventuali guasti o inconvenienti Effettuare segnalazioni oggetti

smarriti Garantire il rispetto degli standard aziendali Garantire un’elevata qualità del

servizio in termini di efficienza ed efficacia. Fasano (BR)

BARISTI RIF. 104/2023

Preparare caffetteria, bevande calde e fredde, alcoliche e non alcoliche, snack e stuzzichini

per gli ospiti – Effettuare i servizi di apertura e chiusura del bar e le operazioni di cassa –

Conoscere le tecniche di utilizzo delle attrezzature e dei macchinari usati – Curare la pulizia

delle attrezzature, degli utensili, dei tavoli, del banco e dei luoghi di lavoro – Attenersi

scrupolosamente alle norme in materia di sicurezza ed igiene (HACCP) – Garantire gli

standard aziendali. Martina Franca (TA)

BARISTA PER STABILIMENTO BALNEARE

Si ricercano 6 baristi per stabilimento balneare sito a San Vito (Taranto). La figura ricercata

deve assicurare il servizio per la sua area di competenza, mantenendo la postazione pulita

e ordinata; può collaborare con gli altri membri dello staff per sopperire a necessità o

picchi di lavoro non stimati. Taranto (TA)

N° 10 BAGNINI

Addetto alla sicurezza della spiaggia. Stabilimento balneare, sito in Pulsano (Ta), ricerca n.

10 bagnini. Pulsano (TA)

N° 10 ADDETTI SPIAGGIA

Accoglienza clienti – sistemazione spiaggia. Pulsano (TA)

ADDETTO/A ALLA CASSA

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a Maruggio (Ta), ricerca

n. 1 addetto/a alla cassa. La ricorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: apertura e

chiusura della cassa, gestione di tutte le attività di incasso, sia in contante sia con

pagamenti con bancomat e carte di credito. Si richiede forte orientamento al cliente,

buona capacità relazionali e di lavoro in team, affidabilità e flessibilità a lavorare anche nei

festivi e week end. Si offre contratto di lavoro tempo determinato, part-time, durata 3

mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BRACERISTA

La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente della cottura alla brace, della gestione della

preparazione delle pietanze in relazione alle comande e di rispettare le norme igienico

sanitarie e HACCP. Pulsano (TA)

CUOCO

Si ricerca n. 1 cuoco per attività di ristorazione. Si richiede ESPERIENZA di almeno 2 ANNI.

Massafra (TA)

AIUTO CUOCO

Esercizio commerciale attivo nel campo della ristorazione cerca n.1 aiuto cuoco con almeno

6 mesi di esperienza. Massafra (TA)

CAMERIERI DI SALA

Si ricercano n. 2 camerieri di sala per attività di ristorazione. INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. Massafra (TA)

AIUTO CUOCO

Rifornire l’approvvigionamento degli alimenti secondo le disposizioni del cuoco ed in

funzione di quello che prevede il menù. Sostituire il cuoco, laddove ci sia un’emergenza,

nella preparazione di piatti più semplici. Taranto (TA)

CUOCO

Produzione dei pasti, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Elaborare il menù in base

alla clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. Taranto (TA)

BARISTA

Accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande

semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi,

occupasi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

AIUTO PIZZAIOLO

Eseguire la produzione giornaliera – Stoccaggio delle derrate alimentari – Staglio

dell’impasto – Seguire i processi di fermentazione/lievitazione dell’impasto – Stesura,

farcitura e cottura dell’impasto pizza – Gestione completa delle comande di servizio.

Taranto (TA)

CAMERIERE

Predisporre la sala ristorante per il servizio. Accogliere i clienti e farli accomodare.

Interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. Vendere prodotti e servizi

dell’azienda. Servire ai commensali cibi e bevande. Gestire la clientela e il servizio in

genere. Riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

2 ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n.

2 addetti al banco self service che si occupino dell’accoglienza della clientela, della

presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande, dell’ allestimento e pulizia dei

tavoli e della sala. Si richiede predisposizione al contatto diretto col pubblico e al lavoro in

team, cortesia, orientamento alla clientela, buone doti comunicative, disponibilità al lavoro

su turni. Si offre contratto a Tempo Determinato, Part-Time Misto. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 ADDETTI ALLA CUCINA

Attività con sede di lavoro in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce,

ricerca n.2 addetti alla cucina che si occupino della preparazione di cibi che richiedono

brevi tempi di cottura, della cura e della conservazione degli alimenti, dell’igiene dei luoghi

di lavoro e delle attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative, disponibilità al lavoro su turni. Si offre contratto a Tempo Determinato, Part-

Time Misto. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

RECEPTIONIST

Struttura turistico/alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca n.1 receptionist da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà

dell’accoglienza della clientela in arrivo e della redazione del conto in partenza, delle

operazioni di annotazione dei nominativi e assegnazione delle camere. Richiesta buona

capacità comunicativa e relazionale, gentilezza e cortesia, orientamento alla clientela,

capacità di lavoro in gruppo e di risoluzione delle problematiche che dovessero presentarsi.

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, della durata di 4 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 BARISTI IN RISTORANTE

Struttura ricettiva con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n.2

Baristi da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno della preparazione della

caffetteria, di bevande semplici e cocktails durante la colazione, pranzo e cena. Sono

richieste buone capacità comunicative e relazionali, attenzione e gentilezza verso il cliente,

rapidità, capacità di gestire più attività, predisposizione al lavoro di gruppo. Si offre

contratto a tempo determinato, Full-Time di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Manduria (TA)

N. 2 CAMERIERI DI RISTORANTE/COMMIS DI SALA

Azienda sita in San Pietro in Bevagna-Manduria (TA), operante nel settore ristorativo-

alberghiero, ricerca n. 2 CAMERIERI da inserire nel proprio organico. Le risorse saranno adibite alle seguenti attività: accoglienza della clientela, gestione delle ordinazioni, servizio

ai tavoli di piatti e bevande, sbarazzo e riordino della sala. Si richiede buona capacità

organizzativa, orientamento alla clientela, buone doti comunicative, capacità di lavoro in gruppo. Necessaria ‘esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, Full-

Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO

Azienda sita in San Pietro in Bevagna, Manduria (TA), operante nel settore ristorativo

alberghiero, ricerca n. 1 AIUTO CUOCO da inserire in organico. La risorsa verrà adibita alle

attività di supporto al cuoco nella preparazione di piatti. Si richiede serietà, precisione,

conoscenza delle attrezzature e dei macchinari di cucina, capacità organizzativa e di lavoro in team. Necessaria esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, Full-

Time della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

CUOCO DI RISTORANTE

Azienda attiva nel settore ristorativo alberghiero, con sede di lavoro in San Pietro in

Bevagna Manduria (TA), ricerca n. 1 cuoco da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà

occuparsi della preparazione di piatti, della loro presentazione, della gestione del

personale, degli ordini delle materie prime e della conservazione degli alimenti e degli

ambienti di lavoro secondo le norme igienico sanitarie. Si richiedono buone capacità di

organizzazione del lavoro e del personale, buone doti comunicative, empatia,

orientamento al cliente, affidabilità. E’ necessaria esperienza nel settore. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato, full-time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 LAVAPIATTI DI RISTORANTE

Azienda sita in San Pietro in Bevagna- Manduria (TA), operante nel settore alberghiero,

ricerca n. 2 lavapiatti da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà dare supporto a

cuochi e camerieri lavando le stoviglie e il pentolame, mantenendo pulite le attrezzature e

gli ambienti di lavoro. Si richiede attenzione e rapidità nell’esecuzione del lavoro, buona

capacità di lavoro in team. Richiesta esperienza nella mansione . Si offre contratto a tempo

determinato, Full-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Manduria (TA)

2 CAMERIERI/E AI PIANI

Struttura ricettiva sita in San Pietro in Bevagna, Manduria (TA), ricerca n.2 addetti alla

pulizia ai piani da inserire nel proprio organico. Le risorse dovranno occuparsi della pulizia

e del riordino delle camere, rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria, rimpiazzo

dei kit di cortesia e pulizia degli spazi comuni. Sono richieste buone capacità organizzative,

orientamento alla clientela, capacità di lavoro di gruppo, rapidità. Necessaria esperienza

nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Full-Time, della durata di 4 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Istruzione

EDUCATORI / EDUCATRICI DI ASILO NIDO

Per asilo nido con sede a Leporano, stiamo ricercando Educatori professionali in possesso

di Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o Scienze Pedagogiche (LM-85), per apertura

nuove sedi in provincia di Taranto. Fascia educativa 0-3 anni. Taranto (TA)

EDUCATORE PROFESSIONALE RIF. 113/2023

La risorsa si occuperà all’interno della Cooperativa dell’assistenza a donne con figli a carico

previste dall’art. 74. Martina Franca (TA)

Sanità

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da

malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale,

cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà

promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto

terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura,

inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e

svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02.

Avetrana (TA)

FARMACISTA

Farmacia con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca 1 farmacista da assumere con contratto a tempo determinato, Full Time della durata di 4 mesi. Richiesta

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Manduria (TA)

ASSISTENTE SOCIALE

Intervenire in situazioni di disagio ed emarginazione, attraverso la prevenzione, il sostegno

e il recupero. Seguire il trattamento di singoli e famiglie appartenenti a particolari

categorie, fra cui anziani, minori a rischio, tossicodipendenti e alcolisti, disabili, immigrati

in condizioni di povertà, in ambito comunitario. Taranto (TA)

EDUCATORE PROFESSIONALE SANITARIO

Organizzare, gestire e attuare progetti e attività relativi a servizi educativi e riabilitativi

rivolti a persone in difficoltà (minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati,

disabili, pazienti psichiatrici e anziani) in ambito comunitario. Taranto (TA)

INFERMIERE PROFESSIONALE

Si ricercano 5 infermieri professionali per attività in ambito comunitario che si occupa di

servizi alla persona, operante in diverse sedi della provincia di Taranto (Maruggio,

Avetrana, Manduria, Monteparano e Lizzano).

TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Si ricercano 5 tecnici per riabilitazione psichiatrica per attività in ambito comunitario che si

occupa di servizi alla persona, operante in diverse sedi della provincia di Taranto

(Maruggio, Avetrana, Manduria, Monteparano e Lizzano).

Agricoltura

OPERAIO AGRICOLO

Coltivazione di ortaggi, uva, agrumi, preparazione irrigazione, fertilizzazione terreno. Ginosa (TA)

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

PAESI BASSI

OPERAIO AGRICOLO PER LA PRODUZIONE E RACCOLTA DI ORTAGGI (PAESI BASSI, BERKEL RODENRIJS) – (10 POSTI)

CONTRATTO: stagionale, n. ore settimanali 40

Retribuzione: oraria lorda :14 euro/ora. Come per tutti i lavori stagionali nel settore agricolo, nei Paesi Bassi, è previsto alloggio (con costo a carico del lavoratore) e assicurazione sanitaria già preparata dal datore di lavoro (con costo a carico del lavoratore). Requisiti: motivazione, attitudine lavori aria aperta anche in condizioni atmosferiche avverse, flessibile, capace di adattarsi e lavorare in un team multiculturale. Inglese elementare è necessario per comunicare con il datore di lavoro ed i colleghi. Candidatura: CV in inglese a eures.lecce@regione.puglia.it , in oggetto “Lavoratore agricolo

PAESI BASSI, Berkel Rodenrijs” Scadenza : 31.08.2023

BELGIO

PROFILI VARI PRESSO FERRERO, BRUXELLES. BELGIO

L’azienda leader a livello globale specializzata nella produzione di prodotti dolciari, è alla ricerca dei seguenti profili per 3 tirocini di inserimento lavorativo (Convention Immersion

Professionnelle):

– Assistente del brand manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente del key account manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV., quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente analista delle vendite

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso

un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese.

Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

Il CHU UCL (Centro ospedaliero universitario), è una clinica ospedaliera di Namur (Belgio) che offre un servizio medico di riferimento a livello nazionale ed europeo, inquadrata in un alto livello di specializzazione e di un servizio fornito dai migliori professionisti del settore. Insieme con Eures, è alla ricerca dei seguenti profili:

– Tecnico radiologo

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 5

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38h settimanali

RETRIBUZIONE: tra 3122 e 4932 euro lordi

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di svolgere esami di radiologia ai fini diagnostici/terapeutici sotto la supervisione dei medici radiologi. Costituiscono requisiti indispensabili il titolo di Tecnico radiologo e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc

eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL 30/04/2023

– Infermiere di sala operatoria

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 3

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, orario da definire: 75% (28h30

settimanali), 80% (30h24 settimanali) o 100% (38h settimanali)

RETRIBUZIONE: tra 3300 e 5200 euro

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di assistere e sorvegliare il paziente nella fase pre-

operatoria, compresa la sala di rianimazione e di affiancare il chirurgo nell’anestesia e nella fase operatoria. Costituiscono requisiti indispensabili la Laurea e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL

30/04/2023

– Infermiere di primo soccorso

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 3

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, orario da definire: 75% (28h30

settimanali), 80% (30h24 settimanali) o 100% (38h settimanali)

RETRIBUZIONE: tra 3300 e 5200 euro

POSIZIONE: Il candidato si occuperà di assistere i pazienti nei casi di emergenza, analizzare i loro bisogni e lamentele, valutare la gravità della condizione fisica e somministrare trattamenti d’urgenza. Costituiscono requisiti indispensabili la Laurea e la conoscenza della lingua francese con livello B2. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in lingua francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be et cc eurespuglia@regione.puglia.it ENTRO IL 30/04/2023

– Application manager

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore

settimanali, RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra 3300-5200 euro lordo/mese

Il candidato dovrà padroneggiare gli strumenti informatici esistenti per soddisfare le esigenze degli utenti con cui lavorerà a stretto contatto. Costituiscono requisiti fondamentali: laurea in Informatica aziendale o esperienza equivalente, buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, conoscenza di Oracle, Java e XML.

Candidatura: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Responsabile di progetto, telecom

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali,

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra tra 3600- e 6000 euro lordo/mese

Il candidato si occuperà della gestione dei progetti e contribuirà direttamente alla realizzazione del sistema informatico del CHU UCL NAM e a rendere il CHU UCL NAMUR più efficiente. È richiesta laurea in Informatica o equivalente e una buona conoscenza della lingua inglese. Candidatura: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it

Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Ingegnere responsabile delle missioni, dipartimento infrastrutture

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali,

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra 4700-7200 euro/lordo/mese

Il candidato dovrà contribuire alla realizzazione di progetti di costruzione, ampliamenti e

ristrutturazioni, al fine di dotare l’UHC della migliore infrastruttura possibile.

Lavorerà a stretto contatto con il team delle infrastrutture, gestirà i progetti futuri dalla A alla Z: progettazione, specifiche, piani, monitoraggio del sito, ecc. Richiesta laurea in ingegneria civile, industriale o architettonica e almeno 5 anni di esperienza. Candidatura: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Fisico di radioterapia

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time,

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra 4700-7200 euro lordo/mese

Il lavoratore dovrà essere in possesso di una laurea magistrale in scienze fisiche, fisica medica o ingegneria, essere titolare o in procinto di ottenere la licenza di esperto in radiofisica nel campo della radioterapia, avere una buona padronanza degli strumenti informatici per l’utilizzo e la gestione dei software utilizzati in RT. Si richiede accreditamento di esperto in fisica delle radiazioni e conoscenza della lingua francese livello C1.

Candidatura: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it

Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Responsabile di progetto, architetto di rete

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra 3600 e 5800 euro lordo/mese

Per i progetti che saranno assegnati, il project leader può assumere il ruolo di “Network

Manager”, dovrà scrivere la parte IT delle specifiche di un progetto, pianificare e guidare

l’implementazione del progetto, organizzare la comunicazione. Richiesta laurea in Informatica o esperienza nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese.

Candidatura: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it

Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Responsabile di progetto, amministratore di database

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time,

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra tra 3900-6000 euro lordo/mese

Il lavoratore dovrà occuparsi di raccogliere le richieste specifiche degli utenti, studiare la fattibilità della richiesta e le interazioni con altri progetti, analizzare le soluzioni appropriate sviluppate internamente ed esternamente. Per i progetti assegnati, il project manager sarà responsabile di: scrivere la parte IT delle specifiche del progetto, pianificare e guidare l’implementazione del progetto, organizzare la comunicazione. Richiesta laurea triennale o magistrale in Informatica o esperienza equivalente e buona conoscenza della lingua inglese

Candidatura: .inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it

Scadenza: entro il 30.04.2023.

– Informatico, sistemista

TIPO DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali, orario

08:00 – 17:00

RETRIBUZIONE: indicativa compresa tra tra 3700-5800 euro lordo/mese

Il lavoratore si occuperà di ottimizzare i sistemi informativi attraverso lo sviluppo di infrastrutture informatiche all’interno dell’ospedale universitario al fine di fornire strumenti ad alte prestazioni per supportare un’assistenza completa e di qualità per i pazienti; dovrà, inoltre, tradurre in soluzioni informatiche le richieste di implementazione di progetti di servizio o istituzionali. Richiesta laurea triennale in Informatica e conoscenza della lingua francese livello C1. Per candidarsi: inviare curriculum vitae in francese a recrutement@chuuclnamur.uclouvain.be, inserendo in “CC” eurespuglia@regione.puglia.it

Scadenza: entro il 30.04.2023.

SPAGNA

TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE)

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma ambientati in

coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA

Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da assumere nei propri hotels per la stagione estiva. In particolare si cercano:

– 20 Addetti alla cucina

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Scadenza il 26 maggio 2023.

– 20 Addetti food and beverage

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza

dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura della pulizie del luogo di lavoro, il rispetto degli elevati standard del servizio. Scadenza il 26 maggio 2023.

ITALIA

CAMERIERE (DOLOMITI)

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza il 31 maggio 2023.

GRECIA

H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da

inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione,

maturata in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023

CIPRO

FACCHINO D’ALBERGO (BELL ATTENDANT)

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese. Scadenza il 30 maggio 2023.

FINLANDIA

20 ADDETTI ALLA RACCOLTA FRAGOLE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

L’azienda agricola di fragole Päivärinne ricerca 20 operai addetti alla raccolta delle fragole ed alla manutenzione del terreno, anche senza esperienza e con conoscenza a livello base

dell’inglese, da maggio a fine settembre. L’azienda offre stipendio secondo contratto collettivo e possibilità di alloggio. Candidarsi al seguente indirizzo email: paivarinteenmansikka.kesatyo@gmail.com. Scadenza il 31 maggio 2023.

NORVEGIA

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO LAVORAZIONE DEL GRANCHIO)

EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del

granchio per lavoro stagionale da giugno a novembre 2023. Si offre contratto a tempo pieno (40 ore /settimana). Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a vita@hitramat.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 01 maggio 2023.

GERMANIA

EDUCATORI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA DI FRANCOFORTE E DINTORNI – PROGETTO “TI ASPETTIAMO”, 5° EDIZIONE EVENTO A BARI 15 MAGGIO 2023

Il Bistum Limburg, con EURES, EURES TMS e le Università (Aldo Moro di Bari e Suor Orsola

Benincasa di Napoli) propone il progetto “Ti aspettiamo -Wir erwarten dich!” per Educatori in Germania.

TIPO DI CONTRATTO E RETRIBUZIONE: stipendio come previsto dal servizio pubblico –

retribuzione minima, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2730 € lordi mensili per un tempo pieno; dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, retribuzione di circa 2995 € lordi mensili per un tempo pieno (Tredicesima e altri benefit)

REQUISITI RICHIESTI: Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione (L19);

Conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca almeno a livello B1; Voglia di

lavorare in Germania in un contesto interculturale; Motivazione a lavorare in una lingua straniera e a migliorare il tuo tedesco anche “sul campo”.

OFFERTA: Un posto di lavoro con prospettive di crescita professionale; Corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte); sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo; supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.). PER CANDIDARSI: inviare il CV e una lettera di motivazione, oltre ad un eventuale attestato delle tue conoscenze linguistiche e al diploma di laurea in formato PDF, per E-mail all’indirizzo: s.gavin@bistumlimburg.de e cc : eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: entro il 07/05/2023.

AUTISTI DI AUTOBUS

EURES in collaborazione con ZAV, la rete dei servizi per l’impiego tedeschi, ricerca

autisti di autobus, da impiegare a tempo pieno o parziale nel distretto di RemsMurr e di

Esslingen. Requisiti richiesti:

• essere in possesso di una patente di guida di categoria d/de (codice 95),

• essere disposti a lavorare anche in orario notturno/fine settimana,

• avere precedente esperienza nei servizi di linea.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua tedesca o inglese (ad esempio Europass) a ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de e di inserire l’ID del lavoro: CC-

SpedLog_007 dell’offerta. Scadenza 17 aprile 2023.