Per il ristorante McDonald’s di prossima apertura a Massafra (TA), la società licenziataria RISTOSI’ S.r.l. è alla ricerca di 40 Addetti Ristorazione – Crew. Partecipa alla giornata di selezione organizzata da ARPAL PUGLIA in collaborazione con IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) e RISTOSI’ SRL.

Il Recruiting Day si terrà presso il Centro per l’Impiego di Massafra, sito in V.le Marconi 248, in data 30 Settembre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 13:00. Si invitano i candidati interessati alla preventiva compilazione dell’apposito form on line https://bit.ly/3AQTvuJ

Ecco i requisiti richiesti:

Diploma scuola media superiore (preferibile)

Approccio multitasking

Orientamento al lavoro di squadra e interesse per il settore fast – food

Ottima gestione del tempo e spiccato

orientamento al cliente

Disponibilità a lavorare su turni e giorni festivi

Preferibile domicilio su Massafra e comuni limitrofi “L’impegno verso il Paese è nei piccoli passi e nelle azioni concrete che ogni giorno

supportano il territorio e le città in cui operiamo. In Italia sono oltre 35.000 le persone che lavorano da McDonald’s e che sosteniamo nella loro crescita professionale con corsi di formazione e borse di studio. Inoltre, nel 2024, assumeremo altre 5.000 persone con contratto stabile. Questo è l’impegno che ci accompagna ogni giorno, attraverso progetti e iniziative che sono la nostra dichiarazione d’amore per l’Italia.” Ciò si legge sul sito web della nota azienda.