Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1p9gGeoler41y8_y7X2005eOa06n7MN3N/view

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

GRAFICO / WEB DESIGNER

Siamo alla ricerca per un’azienda che opera nel settore dei servizi socio-educativi, con sede in Leporano (TA), di un Grafico/Web Designer. Il candidato contribuirà a svolgere le seguenti attività: Revisioni grafiche e realizzazione modelli grafici per l’immagine aziendale; Creazione materiale espositivo (brochure e depliant); Sviluppo immagini e contenuti grafici per campagne pubblicitarie; Creazione contenuti web; Aggiornamento e gestione delle pagine social. Leporano (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

BANCONISTA DI PANIFICIO

Panificio ricerca banconista addetto alle vendite. Richiesta esperienza nel settore di 3 anni.

Massafra (TA)

MAGAZZINIERI CONSEGNATARI

Per azienda operante nella provincia di Taranto si ricercano n. 2 Magazzinieri consegnatari che si occupino anche del trasporto delle merci presso i clienti. E’ indispensabile il possesso della patente C. San Giorgio Ionico (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

INSTALLATORI IMPIANTI INDUSTRIALI

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale che opera nel territorio di

Grottaglie, si ricercano n. 3 operai, anche con minima esperienza, che si occupino dell’installazione e della manutenzione di impianti in industrie e opifici; è richiesta, ma non indispensabile, esperienza di base in ambito industriale e formazione di base relativa alla sicurezza sul lavoro. Grottaglie (TA)

MAGAZZINIERE RIF. 150

La risorsa si occuperà di attività di scarico e carico, movimentazione merci in magazzino,

Programmazione scarichi con vettori. L’azienda ricerca un magazziniere con meno di 35 anni. Martina Franca (TA)

TIROCINIO – INGEGNERE JUNIOR CIVILE/ELETTRICO/AMBIENTALE

Per azienda leader nella progettazione di impianti tecnologici innovativi, siamo alla ricerca di giovani Ingegneri Civili, Elettrici. o Ambientali. È richiesto il possesso della laurea triennale o magistrale in Ingegneria. Si offre un contratto iniziale di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

INGEGNERI SENIOR (CIVILI/ELETTRICI/AMBIENTALI)

Per azienda leader nella progettazione di impianti tecnologici innovativi, siamo alla ricerca di Ingegneri Civili, Elettrici e Ambientali). È richiesto il possesso della laurea triennale o magistrale in ingegneria ed esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà di progettazione ambientale, progettazione elettrica, calcoli strutturali, pratiche comunali. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

SABBIATORE/VERNICIATORE

Azienda cerca un operaio qualificato, adibito alla sabbiatura e alla verniciatura, con almeno 2 anni di esperienza nel settore. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

MAITRE DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Maitre da inserire nel

proprio staff. La figura ricercata verrà adibita alle seguenti mansioni: controllo della mise en place, cura dell’aspetto estetico della sala, accoglienza dei clienti, presentazione del menu e della carta dei vini, direzione e controllo del lavoro dei camerieri. Il candidato ideale, oltre a buone doti di coordinazione e gestione del personale, deve avere eccellenti capacità comunicative e di mediazione, ma anche gentilezza, cortesia e pazienza per la gestione e risoluzione di imprevisti o richieste da parte della clientela. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Manduria (TA)

ANIMATORI / ANIMATRICI PER EVENTI

Per realtà di Leporano operante nel settore socio-educativo, stiamo ricercando animatori/animatrici per feste ed eventi. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, creative, motivate ed abituate a gestire bambini in gruppo con giochi e attività ricreative e laboratoriali. Leporano (TA)

ADDETTI CENTRO BENESSERE

Azienda operante nel settore turistico/ricettivo, ricerca n. 2 operatori addetti al centro benessere di un resort, da impiegare nell’ambito della SPA, idonei ai servizi di estetica generica e massaggi. Taranto (TA)

N° 5 ADDETTI SPIAGGIA

Per stabilimento balneare con sede a Pulsano, ricerchiamo Addetti Spiaggia per attività di

accoglienza clienti e sistemazione spiaggia. Pulsano (TA)

N° 5 BAGNINI

Per stabilimento balneare, sito in Pulsano (Ta), ricerchiamo n. 5 bagnini. Addetto alla sicurezza della spiaggia. Pulsano (TA)

BARISTI

Bar/caffetteria con sede a Mottola (TA), ricerca N. 3 baristi con esperienza nel settore. Mottola (TA)

AIUTO CUOCO RIF. 45/2023

L’Aiuto cuoco ricercato sarà una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti. Le sue attività sarà quella della preparare degli alimenti, la cura, la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI GASTRONOMIA/CASSIERE RIF. 46/2023

La/il candidata/o si occuperà del banco della gastronomia, deve controllare che non manchi la merce, deve gestire gli ordini, servire i clienti, preparare la vetrina del banco. Deve saper usare l’affettatrice, deve consigliare i clienti e si deve occupare della preparazione di piatti da vendere al banco, nonchè della sistemazione del banco e gestione della cassa. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI BAR / PASTICCERIA Rif. 129/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di caffè e cappuccini. Preparazione e

somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar. Servizio al bancone e ai tavoli.

Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti. Martina Franca (TA)

AIUTO BANCO SALUMI RIF. 136

La risorsa si dovrà relazionare con il cliente, affiancare il banconista di salumeria, affettare i salumi e simili, si occuperà della pulizia del reparto in base alle regole sanitarie haccp, della gestione del reparto salumi (ordini acquisti), servire al banco i clienti, preparare ed esporre i prodotti nel banco. Affettare i salumi e disossarli, aprre i formaggi nel modo migliore e lavorare i prodotti gastronomici. Servire i clienti, esporre la merce e conoscere le tecniche di vendita. Servire, tagliare, pesare e vendere i salumi al bancone del supermercato. Caricare i banchi frigorifero. Crispiano (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

ASSISTENTE ALLA POLTRONA -ASO- RIF. 142/2023

L’ assistente in possesso del titolo aso avrà il compito di assistere la persona (paziente) nel suo percorso all’interno dello studio odontoiatrico e l’odontoiatra durante le fasi operative. E’ la figura che per prima incontra il paziente e ha il delicato compito di accoglierlo. La parola che va di pari passo con ASO è cura: cura della persona, prima che del paziente. Sarà compito dell’ASO, quindi, assistere con continuità la persona prima e dopo le procedure, per perseguire l’alleanza terapeutica. Far sbocciare e coltivare questo rapporto è pane quotidiano nel lavoro dell’ASO, attraverso semplici attenzioni, dal mettere a proprio agio il paziente all’assistenza vera e propria durante la seduta (aspirazione, divaricazione ecc..), fino all’arrivederci finale. Un atteggiamento propositivo, attento, professionale e positivo dell’ASO sarà motivo di crescita del rapporto col paziente, e di conseguenza aumenterà la sua fiducia nella struttura. Martina Franca (TA)

TIROCINANTE ASSISTENTE ALLA POLTRONA -ASO- RIF. 143/2023

Il tirocinante in possesso del titolo aso avrà il compito di assistere la persona (paziente) nel suo percorso all’interno dello studio odontoiatrico e l’odontoiatra durante le fasi operative. E’ la figura che per prima incontra il paziente e ha il delicato compito di accoglierlo. La parola che va di pari passo con ASO è cura: cura della persona, prima che del paziente. Sarà compito dell’ASO, quindi, assistere con continuità la persona prima e dopo le procedure, per perseguire l’alleanza terapeutica. Far sbocciare e coltivare questo rapporto è pane quotidiano nel lavoro dell’ASO, attraverso semplici attenzioni, dal mettere a proprio agio il paziente all’assistenza vera e propria durante la seduta (aspirazione, divaricazione ecc..), fino all’arrivederci finale. Un atteggiamento propositivo, attento, professionale e positivo dell’ASO sarà motivo di crescita del rapporto col paziente, e di conseguenza aumenterà la sua fiducia nella struttura. Martina Franca (TA)

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INSTALLATORI RIPARATORI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Per azienda operante nel settore della produzione di gruppi elettrogeni ricerchiamo

installatore/riparatore di impianti elettrici industriali iscritto negli elenchi delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di installazione, riparazione e verifica di impianti elettrici industriali per apparati, cabine e trasformatori elettrici utilizzando disegni tecnici e/o altre rappresentazioni schematiche. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INSTALLATORI MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI

Per azienda operante nel settore della produzione di gruppi elettrogeni ricerchiamo

installatore/montatore di macchinari e impianti industriali iscritto negli elenchi delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di montaggio componenti di impianti e macchinari industriali nei luoghi di installazione sulla base di istruzioni, progetti e/o altre rappresentazioni grafiche. Verifica della corrispondenza del manufatto al progetto, adattamento e eventuale modifica delle parti da montare. Collaudo delle macchine e/o degli impianti realizzati. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – ADDETTO/A ALLE MACCHINE CAPSULATRICI

Azienda con attività principale di “produzione capsule” ricerca la figura professionale di

ADDETTO/A ALLE MACCHINE CAPSULATRICI. Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a

tempo determinato (12 mesi) full-time. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

ITALIA

TRENTINO ALTO ADIGE, SI RICERCANO DIVERSE FIGURE

Madonna di Campiglio, l’Hotel Lorenzetti è alla ricerca di diverse figure:

– Uno chef da inserire nel proprio organico ed a cui affidare la responsabilità della cucina.

E’ richiesta un’esperienza minima di 10 anni ed il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione (cucina). Si offre contratto stagionale a tempo determinato 7/9 mesi, con orario di lavoro full-time su sei giorni la settimana. Inquadramento contrattuale: secondo livello Chef di cucina, CCNL Turismo – Confcommercio (aziende alberghiere), RAL 3.000/4.000 €. SI offre, altresì, vitto e alloggio. Per candidarsi occorre inoltrare il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: info@hotellorenzetti.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it, specificando nell’oggetto “candidatura chef”. Scadenza 30 giugno 2023.

– Un/una cuoco/a da inserire nel proprio organico. E’ richiesta un’esperienza minima di 5 anni ed il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione (cucina). Si offre contratto stagionale a tempo determinato 6/8 mesi, con orario di lavoro full-time su sei giorni la settimana. Inquadramento contrattuale: terzo livello capo partita in cucina, CCNL Turismo – Confcommercio (aziende alberghiere), RAL 2.500/3.000 €. Si offre, altresì, vitto e alloggio. Per candidarsi occorre inoltrare il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: info@hotellorenzetti.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it, specificando nell’oggetto “candidatura cuoco/a caportatita”. Scadenza 30 giugno 2023.

– Due camerieri/e di sala da inserire nel proprio organico. E’ richiesta un’esperienza minima di 3 anni ed il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione (sala – bar), nonché una buona conoscenza delle lingua inglese. Si offre contratto stagionale a tempo determinato 4/5 mesi, con orario di lavoro full-time su sei giorni la settimana. Inquadramento contrattuale: quarto livello cameriere di sala, CCNL Turismo – Confcommercio (aziende alberghiere), RAL 2.000/2.200 €. SI offre, altresì, vitto e alloggio. Per candidarsi occorre inoltrare il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: info@hotellorenzetti.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it, specificando nell’oggetto “candidatura cameriere/a di sala”. Scadenza 30 giugno 2023.

– Due camerieri/e ai piani da inserire nel proprio organico per la pulizia delle camere e

lavanderia. E’ richiesta un’esperienza minima di 3 anni. Si offre contratto stagionale a tempo determinato 4/5 mesi, con orario di lavoro full-time su sei giorni la settimana. Inquadramento contrattuale: quarto livello cameriere di sala, CCNL Turismo – Confcommercio (aziende alberghiere), RAL 1.800/2.000 €. SI offre, altresì, vitto e alloggio. Per candidarsi occorre inoltrare il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: info@hotellorenzetti.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it, specificando nell’oggetto “candidatura cameriere/a ai piani”. Scadenza 30 giugno 2023.

SVEZIA

URBAN ITALIAN GROUP CERCA DIVERSE FIGURE NELLA RISTORAZIONE

Urban Italian Group, catena di ristoranti italiani in Svezia, cerca diverse figure da inserire nel suo organico. La società gestisce 7 ristoranti del brand Basta e Florentine, famosi per l’ottima cucina italiana e la pizza napoletana. In particolare si cercano:

– Cinque Camerieri e cinque Baristi

Si richiede esperienza di almeno un anno in grandi ristoranti, conoscenza dell’inglese, dello

svedese o dell’italiano, attitudine al contatto con il pubblico. Si offre alloggio condiviso, salario compreso tra 15-19 euro l’ora, contratto tempo pieno/part time/stagionale, benefits, mance, opportunità di crescita professionale. Per candidarsi inviare il proprio cv in Inglese a

robert@urbanitaliangroup.se. Per maggiori informazioni cliccare qui. Scadenza il 30 giugno 2023.

– General Manager

Si richiede esperienza di almeno 2 anni in ruoli manageriali presso grandi ristoranti, conoscenza dell’inglese, dello svedese o dell’italiano, attitudine alla leadership. Si offre alloggio condiviso, salario compreso tra 3000-4000 euro mensili, bonus annuali, contratto tempo pieno, benefits, mance, opportunità di formazione e crescita professionale. Per candidarsi inviare il proprio cv in Inglese a robert@urbanitaliangroup.se. Per maggiori informazioni cliccare qui. Scadenza il 30 giugno 2023.

GERMANIA

BISTUM LIMBURG, EDUCATORI PROFESSIONALI

Bistum Limburg, con EURES Puglia propone il progetto “Ti aspettiamo -Wir erwarten dich!” per Educatori in Germania.

Il tuo profilo:

– Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione (L19)

– Conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca (NON INFERIORE ad A2).

– Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale

-Cosa ti offriamo:

– Uno stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1

anno), di circa 2730 € lordi mensili per un tempo pieno, dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno stipendio di circa 2995 € lordi mensili per un tempo pieno (Tredicesima e altri benefit)

– Corso di “Tedesco per educatori” (a Francoforte). Le basi della lingua (auspicabilmente

B1) devono però essere già acquisite!

– Sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo, nelle pratiche

burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.) e nell’inserimento lavorativo

Il progetto di reclutamento è supportato finanziariamente dal progetto EURES TMS

Per candidarsi: inviare il CV e una lettera di motivazione, oltre ad un eventuale attestato delle tue conoscenze linguistiche e al diploma di laurea in formato PDF, per E-mail all’indirizzo: s.gavin@bistumlimburg.de e cc : eurespuglia@regione.puglia.it

NORVEGIA

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.

AUSTRIA

MONTATORI IDRAULICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di montatori idraulici. Sono richieste esperienza nel montaggio di piccole tubazioni (di macchine e impianti) e la formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile la conoscenza della saldatura a TIG e la conoscenza della lingua tedesca di livello A2. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco e sappia parlare in modo autonomo la lingua inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Salario: 35.000- 40.000 € Sede: Austria N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI INSTALLAZIONI MECCANICHE

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisor per installazioni meccaniche. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza nell’impiantistica, nella costruzione di condotte e costruzioni in acciaio, nell’installazione di attrezzature e nella gestione di cantieri. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:42.000-47.000 € N. posti: 5 Scadenza :19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI IMPIANTI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori di impianti elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica,

esperienza nelle tecniche di misurazione e controllo di impianti elettrici e nella gestione di

cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Salario: 42.000-47.000 € Sede: Austria N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per la costruzione e riparazione di serbatoi. Sono richiesti diploma

tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza tecnica nella costruzione e installazione di cisterne e serbatoi (in particolare per raffinerie e impianti chimici) e nella gestione di cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 41.700 € circa N. di posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

INSTALLATORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di installatori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nell’assemblaggio industriale di sistemi elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000 € circa N. posti: 5 Scadenza : 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI QUADRI ELETTRICI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nella costruzione di quadri elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 36.400 € circa N di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali, di costruttori di sistemi di tubazioni. È richiesta esperienza pluriennale nell’installazione di tubazioni per il riscaldamento centralizzato. È preferibile avere formazione nell’ambito metalmeccanico e la patente di guida per macchine operatrici e gru. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N. posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it

SALDATORI AUTOGEN (311) A FUSIONE DI GAS

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori autogen a fusione di gas. È richiesta esperienza pluriennale nell’ossicombustione di tubature. Saranno titolo preferenziale la formazione nel settore metalmeccanico e nell’effettuazione del controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:39.645,46 € circa N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

MECCANICI INDUSTRIALI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di meccanici industriali. Sono richieste esperienza nel montaggio e nella

manutenzione di impianti industriali e formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile laconoscenza della tecnica di saldatura ad arco metallico manuale (MMA 111) e della saldatura con procedimento semiautomatico a filo MAG 135. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 39.645,46 € circa

N.di posti: 5

Scadenza 19 giugno 2023

Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG MAG PER COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI SERBATOI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG MAG per costruzione e riparazione di serbatoi. È richiesta esperienza

pluriennale nell’utilizzo di saldatrici TIG/MAG per la costruzione di oleodotti e cisterne. È

preferibile la formazione nel settore metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno

titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza

dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in

tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a

eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 19 giugno 2023

Info: https://www.sistema.puglia.it/

SUPERVISORI SISTEMI DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di supervisori per sistemi di tubazioni. Sono richiesti diploma o formazione nel settore

metalmeccanico, esperienza nella costruzione di sistemi di tubazioni industriali, gestione dei

cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1

o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum

vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a

eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 42.000 – 47.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 19 giugno 2023

Info: https://www.sistema.puglia.it/

COSTRUTTORI DI TUBAZIONI (STANDARD ISO)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di costruttori di tubazioni (standard ISO). Sono richieste esperienza pluriennale nella

costruzione di tubazioni industriali, formazione nel settore metalmeccanico e prontezza

all’addestramento per l’assemblaggio di flange secondo lo standard EN 1591-4. Costituiranno

titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza

dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in

tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a

eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 19 giugno 2023

Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG/E PER LA COSTRUZIONE DI TUBAZIONI

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG/E. È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG/E nellacostruzione di cisterne e oleodotti. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito

metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a

eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 35.000- 40.000 €

N. di posti: 5

Scadenza 19 giugno 2023

Info: https://www.sistema.puglia.it/

SALDATORI TIG 141 PER LA COSTRUZIONE TUBAZIONI (FM 1,2,3,5,6)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti

industriali, di saldatori TIG 141 per la costruzione di tubazioni (FM 1,2,3,5,6). È richiesta

esperienza pluriennale nella saldatura a TIG per la costruzione di tubazioni. È preferibile il

possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico. Costituiranno titoli di preferenza la

conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a

eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria

Salario: 39.645,46 € circa

N. di posti disponibili: 5

Scadenza :19 giugno 2023, Info: https://www.sistema.puglia.it/

BELGIO

TECNICO DELL’AUTOMATIZZAZIONE INDUSTRIALE

BelGaN, azienda di produzione di semiconduttori per applicazioni automobilistiche, industriali e mediche, cerca un (n. posti: 1) Tecnico dell’automatizzazione industriale che si occupi del

controllo quotidiano delle apparecchiature ad alta tecnologia, dell’esecuzione della

manutenzione preventiva e correttiva, della implementazione di miglioramenti tecnici e del

monitoraggio di dispositivi ad alta tecnologia.

Requisiti:

– Laurea tecnica;

– affinità per la tecnologia e lavora in ambienti sterili;

– forte senso di responsabilità;

– orientamento ai dettagli ed al rispetto delle procedure;

– ottime capacità comunicative;

– conoscenza della lingua inglese (C2)

– non è richiesta precedente esperienza nella mansione.

Offerta contrattuale:

– contratto a tempo determinato;

– salario iniziale di 17.181 euro/ora + 39,76% premio medio turno = 23.2353€

Sede di lavoro: Westerring 15 – 9700 OUDENAARDE , Arr. Oudenaarde – Belgio

POLONIA

SPECIALISTA NELL’ASSISTENZA AI PASSEGGERI

Concentrix Polonia, azienda con 280.000 collaboratori in tutto il mondo, specializzata nel fornire assistenza clienti e nel promuovere la trasformazione digitale, cerca uno specialista

nell’assistenza ai passeggeri (n. posti disponibili : 60).

Requisiti:

– conoscenza fluente dell’italiano;

– l’inglese è richiesto per la formazione e la comunicazione interna (b1/b2);

– disponibilità a lavorare presso i nostri uffici di Stettino o Katowice; sostegno nel

trasferimento e relocation package;

– capacità di comunicazione e attitudine a lavorare con le persone;

– elevata cultura personale e orientamento al cliente;

– capacità di utilizzare il sistema operativo windows e ms office;

– impegno e motivazione al lavoro;

– conoscenza di altre lingue europee è un plus: spagnolo/francese/tedesco a livello min.

B2.

Condizioni contrattuali:

– retribuzione lorda 6.000 zloty (pln) al mese;

– contratto full-time a lungo termine;

– servizi medici e cure mediche private, programma assicurativo;

– relocation package, per sostenerti nel trasferimento;

– ambiente di lavoro moderno con programmi sportivi e per il tempo libero, nonché

caffetteria my benefit;

– eventi di team-building;

– formazione completamente retribuita per prepararti al contatto diretto con i clienti;

– coaching e mentoring per migliorare le tue competenze.

Sede di lavoro: Stettino o Katowice – Polonia

Scadenza domande: 17/07/2023 Per informazioni e candidature: inviare una mail a rekrutacja@concentrix.com,

natalia.marinova@concentrix.com e per eurespuglia@regione.puglia.it

OLANDA

RCN HOLIDAY PARKS CERCA DIVERSE FIGURE

Rcn holiday parks, composto da 18 splendidi villaggi turistici in Olanda, Francia e Germania, cerca le seguenti figure professionali:

– Assistente di cucina (posti disponibili 18)

– Cameriere (posti dispoinibili 18)

– Cuochi (posti disponibili 18)

BARTENDER

Il Van der Valk Hotel Nuland-‘s-Hertogenbosc, appartentente alla holding company Van der Valk International (VDVI) , cerca Bartender.(3 posti disponibili).

Requisiti:

– flessibilità e disponibilità a lavorare nei fine settimana e/o la sera;

– precisione ed attenzione ai dettagli nel fornire sia prodotti e servizi di alta qualità;

– esperienza nel settore per almeno un anno;

– ottima conoscenza sia dell’olandese che dell’inglese.

TECNICO OPERATORE ALIMENTARE

B.v. Remia Handelmaatschappij cerca un (1) tecnico operatore alimentare che assicuri il corretto

confezionamento delle margarine e i grassi

Requisiti:

– Diversi anni di esperienza lavorativa come Operatore in ambito produttivo;

– disponibilità a lavorare su tre turni;

– buona padronanza orale della lingua inglese;

– intuito numerico e tecnico competenze informatiche;

– disponibilità a trasferirsi in Olanda;

– Livello di istruzione: Istruzione secondaria (scuola superiore).

Condizioni contrattuali:

– orario di lavoro: tempo pieno

– tipo di contratto: da temporaneo a permanente

– stipendio eur 3420 al mese (stipendio iniziale)

– una posizione con ampi margini di sviluppo,inclusi ulteriori benefit

Luogo di lavoro: UTRECHT, PAESI BASSI

SCADENZA DOMANDA: 13/07/2023

Come candidarsi?: cv in inglese con breve lettera motivazionale (anche essa in inglese) in cui

esprimere forte motivazione per l’azienda (Remia), vivere e lavorare nei Paesi Bassi e

naturalmente , mettere in evidenza che il proprio profilo é in linea con la descrizione requisiti e

compiti.

La candidatura deve essere inviata a: marleen.houtman@uwv.nl e cc eurespuglia@regione.puglia.it

OPERATORE DI PROCESSO ALIMENTARE INDUSTRIALE

B.v. Remia handelmaatschappij cerca operatore di processo alimentare industriale che si occupi della preparazione delle margarine e grassi

Requisiti:

– Diversi anni di esperienza lavorativa come operatore nel settore alimentare;

– disponibilità a lavorare su tre turni;

– buona padronanza orale della lingua inglese;

– interesse per la cucina e la chimica;

– disponibilità a trasferirsi in Olanda;

– Livello di istruzione: Istruzione secondaria (scuola superiore).

Condizioni contrattuali:

– orario di lavoro: tempo pieno

– tipo di contratto: da temporaneo a permanente

– retribuzione lorda eur 3420/mese

– una posizione con ampi margini di sviluppo, che include ulteriori benefit

Luogo di lavoro: UTRECHT – PAESI BASSI

SCADENZA DOMANDA: 13/07/2023

Come candidarsi?: cv in inglese con breve lettera motivazionale (anche essa in inglese) in cui esprimere forte motivazione per l’azienda (Remia), vivere e lavorare nei Paesi Bassi, e

naturalmente , mettere in evidenza che il proprio profilo é in linea con la descrizione requisiti e compiti.

La candidatura deve essere inviata a: marleen.houtman@uwv.nl e cc

eurespuglia@regione.puglia.it

Per maggiori informazioni sull’offerta cliccare qui

MECCANICO

B.v. Remia Handelmaatschappij cerca meccanico che si occupi della risoluzione di

malfunzionamenti sia del reparto lavorazione (17 linee) che del reparto confezionamento (22 linee).

Requisiti:

– Diversi anni di esperienza lavorativa nella mansione;

– Livello di istruzione: Istruzione secondaria (scuola superiore).

Condizioni contrattuali:

– orario di lavoro: tempo pieno

– tipo di contratto: da temporaneo a permanente

– stipendio in base all’esperienza;

– una posizione con ampi margini di sviluppo

Luogo di lavoro: UTRECHT – PAESI BASSI

SCADENZA DOMANDA: 13/07/2023

Come candidarsi?: cv in inglese con breve lettera motivazionale (anche essa in inglese) in cui esprimere forte motivazione per l’azienda (Remia), vivere e lavorare nei Paesi Bassi, e

naturalmente , mettere in evidenza che il proprio profilo é in linea con la descrizione requisiti e compiti. La candidatura deve essere inviata a: marleen.houtman@uwv.nl e cc eurespuglia@regione.puglia.it

INGEGNERE DI SERVIZIO INDUSTRIA ALIMENTARE

B.v. Remia Handelmaatschappij cerca ingegnere per l’industria alimentare che si occupi della risoluzione di malfunzionamenti e della manutenzione programmata degli impianti e macchinari Requisiti:

– Diversi anni di esperienza lavorativa in un ambiente di produzione o simile;

– disponibilità a lavorare su tre turni;

– buona padronanza orale della lingua inglese;

– disponibilità a trasferirsi in Olanda;

– Livello di istruzione: Istruzione secondaria (scuola superiore) preferibilmente di tipo

tecnico.

Condizioni contrattuali:

– orario di lavoro: tempo pieno

– tipo di contratto: da temporaneo a permanente

– stipendio eur 4450 al mese (stipendio iniziale)

– una posizione con ampi margini di sviluppo, che include ulteriori benefit

Luogo di lavoro: UTRECHT – PAESI BASSI

SCADENZA DOMANDA: 13/07/2023

Come candidarsi?: cv in inglese con breve lettera motivazionale (anche essa in inglese) in cui esprimere forte motivazione per l’azienda (Remia), vivere e lavorare nei Paesi Bassi, e

naturalmente , mettere in evidenza che il proprio profilo é in linea con la descrizione requisiti e compiti

La candidatura deve essere inviata a: marleen.houtman@uwv.nl e cc eurespuglia@regione.puglia.it