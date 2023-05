Pubblicità in concessione a Google

Ecco le opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Di seguito tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori e con anche le possibilità di lavoro all’estero.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Offerte di Lavoro in Provincia di Taranto

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O Rif. offerta 4933/2023

La risorsa con una buona esperienza nel settore della contabilità si dovrà occupare di emissionifatture, libri contabili, contatti con fornitori, rapporto con i dipendenti . Deve possedere, inoltre, tanta voglia di crescere. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

COMMESSA/O DI BANCO ALIMENTARE Rif. offerta 4934/2023

La risorsa si occuperà del servizio alla clientela per la vendita di prodotti da forno, sistema e pulisce il banco delle vendite. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA TAGLIATORE Rif. offerta 4931/2023

Di cosa deve occuparsi la risorsa richiesta? l’apprendista TAGLIATORE DI TESSUTI d eve tagliare i tessuti con macchina da taglio elettronica sulla quale ha precedentemente stabilito le dimensioni. Si occupa di tagliare i tessuti per la confezione con l’utilizzo di taglierine faldatori, seghe a nastro e fustellatrici. Effettua taglio a mezzo taglierina di capi di abbigliamento seguendo l’orma del cartamodello. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI SAULUMERIA Rif. offerta 5049/2023

La figura si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati (in particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia). Deve Accogliere il cliente e consigliarlo rispetto alle esigenze espresse. Deve Informare il cliente sulle caratteristiche dei prodotti offerti e sulle possibili alternative di acquisto. Può offrire piccoli assaggi per la degustazione, presentando nuovi prodotti e modalità di impiego in cucina. Deve essere in grado di tagliare, affettare, porzionare, pesare, confezionare e quindi prezzare i prodotti, e predisporre i prodotti confezionati in supporti adatti per il trasporto. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

OPERAIO EDILE Rif. offerta 4862/2023

Impresa edile operante nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni, è alla ricerca di un operaio specializzato in carpenteria edile e muratura. È richiesta esperienza nel settore. Villa Castelli (BR)

ESCAVATORISTA/PALISTA Rif. offerta 4781/2023

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra (Escavatorista/Palista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano, demolizioni, pavimentazione stradale, acquedotti e fognature. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato/indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

Istruzione

6 EDUCATORI/EDUCATRICI PROFESSIONALI Rif. offerta 4926/2023

Cooperativa Sociale attiva nei comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7 (Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella) ricerca n. 6 Educatori/Educatrici professionali. Le risorse verranno adibite al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in uno o più comuni facenti parte dell’ambito. Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione (Classe di Laure L-19). Manduria (TA)

Ristorazione e Turismo

ADDETTO/A ALLA RECEPTION Rif. offerta 4819/2023

Attività operante nel settore turistico – alberghiero sita in Massafra, ricerca n. 1 figura professionale per la mansione di addetto alla reception. La risorsa si occuperà dell’accoglienza e assistenza alla clientela. È richiesta esperienza pregressa di almeno 30 mesi nel settore. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, singalese e francese. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

BANCONISTA DI PUCCERIA Rif. offerta 4797/2023

Si ricerca un banconista per pucceria che si occupi della preparazione delle pucce e della vendita al banco dei prodotti. La figura serve i clienti al banco, si occupa della cassa, tiene in ordine e pulisce il banco. Leporano (TA)

BARISTA Rif. offerta 4861/2023

Struttura ricettiva con sede di lavoro a Torre Colimena – Manduria (Ta) ricerca n. 1 addetto al bar per la stagione estiva. La figura professionale si occuperà della preparazione di prodotti di caffetteria, bevande semplici e composte (cocktail), pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature da bar. Richiesta esperienza nella mansione, capacità organizzativa, orientamento alla clientela, buone capacità comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in team. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

3 CAMERIERI PER PIZZERIA Rif. offerta 4868/2023

Si ricercano 3 camerieri per ristorante/pizzeria sito a Torre Colimena – Manduria (Ta). Le figure si occuperanno dell’accoglienza clienti, presentazione del menù, allestimento e successivo riassetto della sala, servizio ai tavoli e pulizia. Richieste buone capacità di lavoro in team, orientamento alla clientela, buone doti comunicative e relazionali. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, part-time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 CAMERIERI PER RISTORANTE Rif. offerta 4870/2023

Struttura ricettiva/ristorativa con sede di lavoro a Torre Colimena – Manduria (Ta), ricerca n. 2 camerieri di sala per la stagione estiva. Le risorse verranno adibite alle seguenti attività: accoglienza dei clienti, presentazione del menù, allestimento e successivo riassetto della sala, servizio ai tavoli e sbarazzo. Richieste buone capacità di lavoro in team, orientamento alla clientela, buone doti comunicative e relazionali. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, part-time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO Rif. offerta 4873/2023

Ristorante sito in Torre Colimena – Manduria cerca n. 1 aiuto cuoco da inserire nel proprio staff. La risorsa verrà impiegata nelle attività di assistenza e supporto al cuoco nelle fasi della preparazione, presentazione e decorazione dei piatti, del confezionamento e della corretta conservazione degli alimenti secondo le norme igienico sanitarie. Si richiede serietà e affidabilità, capacità nell’utilizzo delle attrezzature di cucina, pazienza, spirito di collaborazione, precisione. Necessaria esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto Part Time, tempo determinato, durata 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

CUOCO DI RISTORANTE Rif. offerta 4887/2023

Azienda attiva nel settore ristorativo, con sede di lavoro in Torre Colimena – Manduria (Ta), ricerca n. 1 cuoco da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà occuparsi della preparazione di piatti, della loro presentazione, della gestione del personale, degli ordini delle materie prime e della conservazione degli alimenti e degli ambienti di lavoro secondo le norme igienico sanitarie. Si richiedono buone capacità di organizzazione del lavoro e del personale, buone doti comunicative, empatia, orientamento al cliente, affidabilità. È necessaria esperienza nel settore di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, della durata di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 AIUTO PIZZAIOLO Rif. offerta 4888/2023

Attività ristorativa sita in Torre Colimena – Manduria (TA) cerca 2 aiuto pizzaiolo per la stagione estiva. La figura professionale dovrà occuparsi di dare supporto al pizzaiolo nelle fasi della lavorazione della pizza: impasto, preparazione delle basi, lievitazione, manipolazione, condimento, cottura e alla pulizia generale della postazione di lavoro e delle attrezzature in rispetto delle norme igienico-sanitarie. E’ richiesta esperienza nella mansione, capacità di organizzazione, predisposizione al lavoro in team, creatività. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, durata 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 LAVAPIATTI PER RISTORANTE Rif. offerta 4890/2023

Attività ristorativa con sede di lavoro in Torre Colimena- Manduria (TA), ricerca n. 2 lavapiatti da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà dare supporto a cuochi e camerieri lavando le stoviglie e il pentolame, mantenendo pulite le attrezzature e gli ambienti di lavoro. Si richiede attenzione e rapidità nell’esecuzione del lavoro, buona capacità di lavoro in team. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 PIZZAIOLI Rif. offerta 4892/2023

Attività ristorativa con sede di lavoro in Torre Colimena- Manduria (TA), ricerca n. 2 lavapiatti da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà dare supporto a cuochi e camerieri lavando le stoviglie e il pentolame, mantenendo pulite le attrezzature e gli ambienti di lavoro. Si richiede attenzione e rapidità nell’esecuzione del lavoro, buona capacità di lavoro in team. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Part-Time, della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

APPRENDISTA PANIFICATORE Rif. offerta 4936/2023

La risorsa ricercata si occuperà di affiancare il panettiere nella produzione di focacce e alcuni prodotti di gastronomia. Locorotondo (BA)

CUOCO DI GASTRONOMIA Rif. offerta 4935/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di pasti a pranzo e deve possedere una buona

esperienza lavorativa nella mansione richiesta. Locorotondo (BA)

BANCONISTA DI BAR / PASTICCERIA Rif. offerta 4932/2023

La risorsa si occuperà della preparazione di caffè e cappuccini. Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar. Servizio al bancone e ai tavoli. Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti. Martina Franca (TA)

AIUTO PIZZAIOLO Rif. offerta 4930/2023

Società sul lago di Garda ricerca risorse da inserire in ristoranti all’interno di strutture adibite a camping. L’aiuto pizzaiolo ricercato deve preparare gli impasti della pizza (possono essere diversi, per esempio quando il menu prevede pizze integrali o senza glutine); Acquistare gli ingredienti freschi per le pizze in menu; Gestire eventuali ordini con i fornitori che consegnano gli ingredienti congelati o freschi; Preparare gli ingredienti (pulire le verdure, occupa rsi di salse e condimenti, etc.); Formare i panetti di pasta per la pizza, in modo che siano pronti all’uso; Assicurarsi che il forno sia pulito e, in caso sia un forno a legna, che ci sia abbastanza combustibile per alimentarlo durante la giornata di lavoro; Creare il menu (a seconda del tipo di pizzeria e del ruolo del/la pizzaiolo/a); Preparare i cartoni per le pizze da asporto. Durante l’apertura della pizzeria: Organizzare i panetti di pasta, in modo che il/la pizzaiolo/a li abbia sempre a portata di mano; Gestire gli ordini della clientela; Quando la cucina è a vista, rispondere a eventuali domande della clientela che attende le pizze; Preparare le pizze e infornarle; Assicurarsi che le pizze non si brucino, girandole quando necessario; Disporre i cartoni per le pizze da asporto; Pulire ambienti e utensili a fine giornata. Lazise (VR)

COMMIS DI CUCINA Rif. offerta 4929/2023

Società sul lago di Garda ricerca risorse da inserire in ristoranti all’interno di strutture adibite a camping. La risorsa ricercata deve assistere gli altri cuochi i membri della brigata di cucina nella preparazione degli ingredienti ed eseguono tutti quei compiti per i quali lo chef de partie (ovvero il cuoco che si occupa di determinate preparazioni, come pesce, pasta e verdure) ha bisogno di aiuto. Per esempio, può dover svolgere le seguenti mansioni: preparare le basi e predisporre la linea per i capi partita; pesare e misurare gli ingredienti; produrre gli elementi decorativi dei piatti; occuparsi della corretta conservazione degli alimenti; riassettare i locali e i piani di lavoro; pulire e disinfettare gli utensili, i tavoli e le celle frigorifere. Lazise (VR)

Sanità

FARMACISTA Rif. offerta 4779/2023

Farmacia con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca 1 farmacista da assumere con contratto a tempo determinato, Full Time della durata di 4 mesi. Richiesta Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1h5VKNUdWN9ASthvLqVgDgxLpJA0mjzIr/view

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

PAESI BASSI

OPERAIO AGRICOLO PER LA PRODUZIONE E RACCOLTA DI ORTAGGI (PAESI BASSI, BERKELRODENRIJS) – (10 POSTI)

CONTRATTO: stagionale, n. ore settimanali 40 Retribuzione: oraria lorda :14 euro/ora. Come per tutti i lavori stagionali nel settore agricolo, nei Paesi Bassi, è previsto alloggio (con costo a carico del lavoratore) e assicurazione sanitaria già preparata dal datore di lavoro (con costo a carico del lavoratore) Leggi dettagli nel link Requisiti: motivazione, attitudine lavori aria aperta anche in condizioni atmosferiche avverse, flessibile, capace di adattarsi e lavorare in un team multiculturale. Inglese elementare è necessario per comunicare con il datore di lavoro ed i colleghi. Candidatura: CV in inglese a eures.lecce@regione.puglia.it , in oggetto “Lavoratore agricolo PAESI BASSI, Berkel Rodenrijs” Scadenza: 31.08.2023

AUSTRIA

SETTORE IMPIANTI INDUSTRIALI – AUSTRIA

– Montatori idraulici

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di montatori idraulici. Sono richieste esperienza nel montaggio di piccole tubazioni (di macchine e impianti) e la formazione nel settore metalmeccanico.

È preferibile la conoscenza della saldatura a TIG e la conoscenza della lingua tedesca di livello A2. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco e sappia parlare in modo autonomo la lingua inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Salario: 35.000- 40.000 € Sede: Austria N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Supervisori installazioni meccaniche

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di supervisor per installazioni meccaniche. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza nell’impiantistica, nella costruzione di condotte e costruzioni in acciaio, nell’installazione di attrezzature e nella gestione di cantieri. È accettata la conoscenza della lingua inglese purché il candidato dimostri la volontà di imparare il tedesco. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:42.000-47.000 € N. posti: 5. Scadenza :19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Supervisori impianti elettrici

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di supervisori di impianti elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica, esperienza nelle tecniche di misurazione e controllo di impianti elettrici e nella gestione di cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Salario: 42.000-47.000 € Sede: Austria N. posti : 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Supervisori costruzione e riparazione di serbatoi

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di supervisori per la costruzione e riparazione di serbatoi. Sono richiesti diploma tecnico o titoli di studio equipollenti in metalmeccanica, esperienza tecnica nella costruzione e installazione di cisterne e serbatoi (in particolare per raffinerie e impianti

chimici) e nella gestione di cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it

Sede: Austria Salario: 41.700 € circa N. di posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Installatori quadri elettrici

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di installatori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nell’assemblaggio industriale di sistemi elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000 € circa. N. posti: 5 Scadenza : 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Costruttori quadri elettrici

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali, di costruttori di quadri elettrici. Sono richieste la laurea in ingegneria elettrica ed esperienza professionale nella costruzione di quadri elettrici. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 36.400 € circa N di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Costruttori sistemi di tubazioni

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di costruttori di sistemi di tubazioni. È richiesta esperienza pluriennale nell’installazione di tubazioni per il riscaldamento centralizzato. È preferibile avere formazione nell’ambito metalmeccanico e la patente di guida per macchine operatrici e gru. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N. posti: 5 Scadenza: 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it

– Saldatori autogen (311) a fusione di gas

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali, di saldatori autogen a fusione di gas. È richiesta esperienza pluriennale nell’ossicombustione di tubature. Saranno titolo preferenziale la formazione nel settore metalmeccanico e nell’effettuazione del controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario:39.645,46 € circa. N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Meccanici industriali

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di meccanici industriali. Sono richieste esperienza nel montaggio e nella manutenzione di impianti industriali e formazione nel settore metalmeccanico. È preferibile la conoscenza della tecnica di saldatura ad arco metallico manuale (MMA 111) e della

saldatura con procedimento semiautomatico a filo MAG 135. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa. N.di posti: 5. Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Saldatori TIG MAG per costruzione e riparazione di serbatoi

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali, di saldatori TIG MAG per costruzione e riparazione di serbatoi. È richiesta esperienza pluriennale nell’utilizzo di saldatrici TIG/MAG per la costruzione di oleodotti e cisterne. È preferibile la formazione nel settore metalmeccanico e nel controllo di saldatura.

Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato (livello A2 o B1) o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 €. N. di posti: 5 Scadenza 19 giugno 2023. Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Supervisori sistemi di tubazioni

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di impianti industriali, di supervisori per sistemi di tubazioni. Sono richiesti diploma o formazione nel settore metalmeccanico, esperienza nella costruzione di sistemi di tubazioni industriali, gestione dei cantieri. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello B1 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 42.000 – 47.000 €. N. di posti: 5. Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Costruttori di tubazioni (Standard ISO)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di costruttori di tubazioni (standard ISO). Sono richieste esperienza pluriennale nella costruzione di tubazioni industriali, formazione nel settore metalmeccanico e prontezza all’addestramento per l’assemblaggio di flange secondo lo standard EN 1591-4.

Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la

conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 € . N. di posti: 5. Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Saldatori TIG/E per la costruzione di tubazioni

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di saldatori TIG/E. È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG/E nella costruzione di cisterne e oleodotti. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico e nel controllo di saldatura. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 35.000- 40.000 €. N. di posti: 5. Scadenza 19 giugno 2023 Info: https://www.sistema.puglia.it/

– Saldatori TIG 141 per la costruzione di tubazioni (F.M. 1,2,3,5,6)

Siamo alla ricerca, per azienda austriaca operante nel settore della costruzione di

impianti industriali, di saldatori TIG 141 per la costruzione di tubazioni (FM 1,2,3,5,6). È richiesta esperienza pluriennale nella saldatura a TIG per la costruzione di tubazioni. È preferibile il possesso di formazione nell’ambito metalmeccanico. Costituiranno titoli di preferenza la conoscenza del tedesco scritto e parlato di livello A2 o la conoscenza dell’inglese. Si propone contratto a tempo determinato full-time di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae in tedesco o in inglese a eures.oberoesterreich@ams.at e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it Sede: Austria Salario: 39.645,46 € circa N. di posti disponibili: 5. Scadenza :19 giugno 2023, Info: https://www.sistema.puglia.it/

BELGIO

PROFILI VARI PRESSO FERRERO, BRUXELLES. BELGIO

Azienda leader a livello globale e specializzata nella produzione di prodotti dolciari, è alla ricerca dei seguenti profili per 3 tirocini di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle):

– Assistente del brand manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio : fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese. Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente del key account manager

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese. Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV., quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

– Assistente analista delle vendite

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 1

TIPO DI CONTRATTO: Contratto di tirocinio di inserimento lavorativo (Convention Immersion Professionnelle) a tempo pieno per 6 mesi da 1/07/23 al 31/12/23

Gratifica del tirocinio: fino a €1090 al mese + benefit del progetto EURES TMS, ivi incluso un’ulteriore compensa alla gratifica di 660 euro/mese. Candidatura: registrarsi sulla piattaforma https://eureslogin.anpal.gov.it/account/registrazione inserendo il proprio CV, quindi candidarsi all’offerta. Scadenza 15 maggio 2023; per maggiori informazioni scrivere a eurespuglia@regione.puglia.it

SPAGNA

TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE)

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma ambientati in coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA

Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da assumere nei propri hotels per la stagione estiva. In particolare, si cercano:

– 20 Addetti alla cucina

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Scadenza il 26 maggio 2023.

– 20 Addetti food and beverage

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura delle pulizie del luogo di lavoro, il rispetto degli elevati standard del servizio. Scadenza il 26 maggio 2023.

ITALIA

CAMERIERE (DOLOMITI)

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza il 31 maggio 2023.

GRECIA

H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione, maturata in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023

CIPRO

FACCHINO D’ALBERGO (BELL ATTENDANT)

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese. Scadenza il 30 maggio 2023.

FINLANDIA

20 ADDETTI ALLA RACCOLTA FRAGOLE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

L’azienda agricola di fragole Päivärinne ricerca 20 operai addetti alla raccolta delle fragole ed alla manutenzione del terreno, anche senza esperienza e con conoscenza a livello base dell’inglese, da maggio a fine settembre. L’azienda offre stipendio secondo contratto collettivo e possibilità di alloggio. Candidarsi al seguente indirizzo email: paivarinteenmansikka.kesatyo@gmail.com. Scadenza il 31 maggio 2023.

NORVEGIA

PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE (ADDETTO ALLA PRODUZIONE)

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 16 giugno 2023.