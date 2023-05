Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? qui trovi l'offerta di Lavoro in Provincia di Taranto; le varie opportunità di lavoro attive nell'area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro in Provincia di Taranto tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1oB1y7Sf5p31W_vpAa1PwTAYxD38fWrRB/view

Lavoro in Provincia di Taranto: Artigianato, Commercio, Vendita

ADDETTO VENDITA RICAMBI

Azienda con sede di lavoro in Avetrana (Ta), attiva nel campo della vendita di ricambi per

macchine movimento terra e industriali, ricerca n.1 addetto alla vendita. La figura professionale si occuperà dell’allestimento e aggiornamento della vetrina per la vendita on-line di ricambi, della gestione del magazzino, della preparazione e invio dei prodotti ordinati, della gestione dei resi e dell’assistenza alla clientela in ogni fase della vendita. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Avetrana (TA)

3 ADDETTI/E AL BANCO SALUMERIA E FORMAGGI

Azienda con sede di lavoro in Manduria (Ta) ricerca, per la stagione estiva, n. 2 addetti/e al

banco salumi e latticini. Le risorse si occuperanno della preparazione e vendita di salumi e formaggi. Si richiede esperienza e buon uso di affettatrice, bilancia e registratore di cassa, autonomia nella gestione del punto vendita. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

PANETTIERE

Attività operante in Massafra cerca un addetto alla produzione e preparazione di prodotti da

forno (focacce, ecc.) con almeno 3 anni di esperienza nel settore. Massafra (TA)

FALEGNAME

Azienda di produzione infissi in legno sita in Laterza cerca n.2 FALEGNAMI da inserire nel proprio organico. Si offre assunzione immediata con contratto a tempo pieno e indeterminato. Laterza (TA)

MACELLAIO RIF. 145/2023

L’azienda per nuova apertura punto vendita su Taranto ricerca una risorsa che abbia esperienza almeno di un anno nella mansione richiesta di macellaio, quindi che si occupi del taglio della carne, preparazione derivati e vendita al pubblico. Taranto (TA)

BANCONISTA ADDETTO/A ALLE VENDITE RIF. 146/2023

La risorsa si occuperà nel locale di gastronomia del servizio colazioni, panini, gastronomia,

rosticceria, pizzeria, il locale dove si presterà servizio oltre al servizio d’asporto è provvista

anche di una saletta interna. Locorotondo (BA)

BANCONISTA DI PANIFICIO

Panificio ricerca banconista addetto alle vendite. Richiesta esperienza nel settore di 3 anni.

Massafra (TA)

COMMESSA/O DI BANCO ALIMENTARE RIF. 127/2023

La risorsa si occuperà del servizio alla clientela per la vendita di prodotti da forno, sistema e pulisce il banco delle vendite. Martina Franca (TA)

Costruzioni, Impianti, Logistica

ESCAVATORISTA/PALISTA

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra

(Escavatorista/Palista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano, demolizioni, pavimentazione stradale, acquedotti e fognature. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato/indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

TERMOIDRAULICI – IDRAULICI

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica in ambito civile e industriale, si ricercano n. 2 termoidraulici/idraulici che si occuperanno della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e termoidraulici nei manufatti edilizi; dell’installazione, riparazione e manutenzione delle tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili. Taranto (TA)

TERMOIDRAULICO

Si ricerca la figura professionale di termoidraulico, per lavori in ambito civile ed industriale, con esperienza di almeno 5 anni nel settore dell’impiantistica termoidraulica. La risorsa si occuperà di installazione, manutenzione e collaudo di caldaie e condizionatori. Taranto (TA)

IDRAULICO

Si ricerca la figura professionale di idraulico specializzato , per lavori in ambito civile ed

industriale, con esperienza di almeno 5 anni nel settore. Taranto (TA)

SABBIATORE/VERNICIATORE

Azienda cerca un operaio qualificato, adibito alla sabbiatura e alla verniciatura, con almeno 2 anni di esperienza nel settore. Taranto (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ASSISTENTE DOMICILIARE RIF.147

La risorsa si occuperà della cura di una ragazza disabile – cura del corpo – vestirla – preparare colazione e accompagnarla per al pulmino dell’associazione per disabili. Si tratta di un impegno mattutino di circa un’ora e mezza e serale di 2 e mezza o 3. Martina Franca (TA)

ACCONCIATORE DONNA / PARRUCCHIERA RIF. 122/2023

La figura ricercata sarà inserita nel reparto femminile con competenze tecniche di acconciature, pieghe e colori. Martina Franca (TA)

Ristorazione e Turismo

ADDETTI CENTRO BENESSERE

Azienda operante nel settore turistico/ricettivo, ricerca n. 2 operatori addetti al centro benessere di un resort, da impiegare nell’ambito della SPA, idonei ai servizi di estetica generica e massaggi. Taranto (TA)

CAMERIERE/RUNNER

Ristorante gourmet situato nel centro storico di Manduria (Ta) ricerca n.1 cameriere/runner da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà dell’accoglienza della clientela, della

preparazione dei tavoli, del servizio di piatti e bevande, del riordino della sala. Si offre contratto di lavoro inziale Part-Time, a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di inizio turno ore 18:30. Riposo mercoledì. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 CAMERIERI

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna (TA), ricerca n. 2 camerieri di sala da inserire nel proprio staff per la stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi della

predisposizione della sala e della corretta pulizia degli ambienti lavorativi, dell’accoglienza dei clienti, della presentazione del menù, della gestione degli ordini e della loro comunicazione alla cucina, del servizio ai tavoli, delle operazioni di sbarazzo e riassetto della sala. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO

Attività ristorativa con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna, Manduria (TA), ricerca n. 1

AIUTO CUOCO da inserire in organico . La risorsa verrà adibita alle attività di supporto al cuoco nella preparazione di piatti. Si richiede serietà, precisione, conoscenza delle attrezzature e dei macchinari di cucina. Necessaria esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, Full-Time della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

1 SOMMELIER

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca un Sommelier da inserire nel proprio staff. La figura ricercata dovrà accogliere i clienti in sala, presentare la carta dei vini, consigliare ai clienti gli abbinamenti dei vini con i cibi, versare il vino prescelto. Si richiede ottima conoscenza dei vini, buone capacità comunicative e relazionali, maniere gentili, discrezione, eleganza e cordialità. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e esperienza nella mansione. Manduria (TA)

3 COMMIS DI SALA

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca, per ampliamento del proprio organico, n. 3 Chef de Rang. Le figure ricercate si occuperanno della cura della mise en place, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei clienti al tavolo loro riservato, della presentazione del menu e della carta dei vini, dei piatti e del relativo servizio, riassetto della sala. Si richiedono buone capacità organizzative, comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Preferibile esperienza nella mansione. Manduria (TA)

2 CAMERIERI DI RISTORANTE – MANDURIA

Ristorante con sede di lavoro a Manduria (Ta) ricerca n. 2 camerieri da inserire nel proprio staff. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, del servizio ai tavoli di cibo e bevande, delle operazioni di preparazione e successivo riassetto della sala. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUCINA RIF. 148/2023

La risorsa si dovrà occupare di aiutare in cucina per la preparazione di piccoli antipasti, frittura e lavaggio delle stoviglie. Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI SALA RIF. 149

La risorsa con almeno 1 anno di esperienza dovrà occuparsi del servizio in sala, accogliere e sistemare la clientela, servire e sistemare la sala a fine servizio. Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLA RISTORAZIONE GRILL E FRIGGITORIA

Azienda di ristorazione ricerca un addetto/a alla preparazione di diverse tipologie di

prodotti, quali carni e semilavorati, cotti attraverso l’utilizzo di grill e friggitrice, nonchè

altri strumenti idonei. Taranto (TA)

PERSONALE ADDETTO ALLA SALA

Si ricercano 2/3 addetti alla sala che si occupino della preparazione di tavoli e di mise en

place, di servizio ai tavoli, di servizio delle pietanze assicurandosi di aver soddisfatto le

esigenze della clientela, delle ordinazioni ai tavoli. Taranto (TA)

LAVAPIATTI

Azienda di ristorazione ricerca un addetto/a al lavaggio e all’asciugatura di stoviglie, piatti,

pentole e posate. Taranto (TA)

PIZZAIOLO

Azienda di ristorazione ricerca un addetto che si occupi della preparazione, in tutte le sue

fasi, di pizze e prodotti da forno, attraverso l’utilizzo del forno elettrico, dell’impastatrice e

di strumenti settoriali idonei. Taranto (TA)

2 ADDETTI/E AL BANCO FAST FOOD – MANDURIA

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n.

2 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che si occupino dell’accoglienza

della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande. dell’

allestimento e pulizia dei tavoli e delle attrezzature. Si richiede buona predisposizione al

contatto col pubblico e al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni, orientamento alla

clientela, buone doti comunicative e relazionali. Si offre contratto a Tempo Determinato,

Full-Time . Retribuzione come da CCNL di riferimento. La ricerca ha carattere di urgenza.

Manduria (TA)

BARISTI

Attività operante nel settore pubblici esercizi (bar- tavola calda) sita in Mottola, ricerca n. 2

figure professionali con la mansione di barista. Le risorse si occuperanno di servizio ai

tavoli, preparazione di caffè e bevande, servizio al banco, preparazione di stuzzicheria

fredda e calda. E’ richiesta esperienza pregressa. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi

i sessi e a soggetti di tutte le età. Mottola (TA)

AIUTO CUOCO RIF. 118/2023

La risorsa deve occuparsi della preparazione di pietanze gastronomiche utilizzando utensili

da cucina – TRATTASI DI RISTARAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE. Alberobello (BA)

Istruzione

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di lavoro part-time ( 2 ore al giorno dal lunedì al sabato ). Si richiede laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione. Manduria (TA)

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INSTALLATORI RIPARATORI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Per azienda operante nel settore della produzione di gruppi elettrogeni ricerchiamo

installatore/riparatore di impianti elettrici industriali iscritto negli elenchi delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di installazione, riparazione e verifica di impianti elettrici industriali per apparati, cabine e trasformatori elettrici utilizzando disegni tecnici e/o altre rappresentazioni schematiche. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – INSTALLATORI MACCHINARI E

IMPIANTI INDUSTRIALI

Per azienda operante nel settore della produzione di gruppi elettrogeni ricerchiamo

installatore/montatore di macchinari e impianti industriali iscritto negli elenchi delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 del collocamento mirato di Taranto. La risorsa sarà adibita a mansioni di montaggio componenti di impianti e macchinari industriali nei luoghi di installazione sulla base di istruzioni, progetti e/o altre rappresentazioni grafiche. Verifica della corrispondenza del manufatto al progetto, adattamento e eventuale modifica delle parti da montare. Collaudo delle macchine e/o degli impianti realizzati. E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico/professionale. Previsto contratto di lavoro a tempo determinato di 7 mesi full-time (ore 7:00 alle ore 15:00). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Fragagnano (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – MAGAZZINIERE

Azienda con attività di” Commercio all’ingrosso” ricerca la figura professionale di magazziniere. Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Costituisce requisito preferenziale la disponibilità a svolgere, preliminarmente, tirocinio formativo. Taranto (TA)