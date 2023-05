Pubblicità in concessione a Google

Opportunità di Lavoro in Provincia di Taranto. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Come candidarsi per il Lavoro in Provincia di Taranto

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Per candidarsi ai vari profili clicca qui: https://drive.google.com/file/d/1KQJ6UwTcXO-jiyGGYu1cB6I0esPhDNTP/view

Offerte di lavoro in Provincia di Taranto per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO/A AL WEB MARKETING RIF. 140/2023

L’ addetto al web marketing si occuperà principalmente di sviluppare strategie online per

l’azienda in cui opera. Deve lavorare maggiormente con i motori di ricerca, crea siti web, crea landing page e gestisce campagne di advertising. Martina Franca (TA)

INGEGNERI SENIOR (CIVILI/ELETTRICI/AMBIENTALI)

Per azienda leader nella progettazione di impianti tecnologici innovativi, siamo alla ricerca di Ingegneri Civili, Elettrici e Ambientali). È richiesto il possesso della laurea triennale o magistrale in ingegneria ed esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà di progettazione ambientale, progettazione elettrica, calcoli strutturali, pratiche comunali. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

INGEGNERE JUNIOR CIVILE/ELETTRICO/AMBIENTALE (Tirocinio)

Per azienda leader nella progettazione di impianti tecnologici innovativi, siamo alla ricerca di giovani Ingegneri Civili, Elettrici. o Ambientali. È richiesto il possesso della laurea triennale o magistrale in ingegneria e la conoscenza di Autocad e Gis. Si offre un contratto iniziale di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo. Sono ammessi candidati anche senza esperienza. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

SEGRETARIA/O STUDIO ODONTOIATRICO

Studio dentistico sito in Avetrana (TA) cerca un/a segretario/a da inserire nel proprio tema. La figura professionale dovrà occuparsi di: accogliere i clienti in reception, registrare nuovi clienti e compilare le schede anagrafiche su apposito gestionale, pianificare un appuntamento o un pacchetto di appuntamenti in base al piano di trattamento, gestire le comunicazioni (in entrata e in uscita) con i clienti tramite chiamate, email e whatsapp, tenere in ordine documenti, schedari e catalogazione di bolle e fatture, pagare bonifici ed effettuare gli ordini presso i fornitori, fornire indicazione sui preventivi secondo le esigenze del paziente. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Avetrana (TA)

TIROCINIO ADDETTO/A A MANSIONI DI SEGRETERIA E ALL’ACCOGLIENZA

Azienda nel settore degli arredamenti di cucine, con sede in Grottaglie (Ta), è alla ricerca di un addetto/a a mansioni di segreteria. La risorsa dovrà occuparsi dell’accoglienza dei clienti, del disbrigo di pratiche amministrative, di tutte le attività di supporto e informazione ai clienti. Grottaglie (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MACELLAIO RIF. 145/2023

L’azienda per nuova apertura punto vendita su Taranto ricerca una risorsa che abbia esperienza almeno di un anno nella mansione richiesta di macellaio, quindi che si occupi del taglio della carne, preparazione derivati e vendita al pubblico. Taranto (TA)

BANCONISTA ADDETTO/A ALLE VENDITE RIF. 146/2023

La risorsa si occuperà nel locale di gastronomia del servizio colazioni, panini, gastronomia,

rosticceria, pizzeria, il locale dove si presterà servizio oltre al servizio d’asporto è provvista anche di una saletta interna. Locorotondo (BA)

COMMESSA ADDETTA ALLE VENDITE RIF. 117/2023

Negozio di abbigliamento ricerca commessa addetta alle vendite. Martina Franca (TA)

MACELLAIO / GRIGLIATORE RIF.79

La risorsa dovrà occuparsi di disossare, porzionare, grigliare, deve saper usare la mannaia, vari coltelli, sega ossa, tritacarne e affettacarne. Locorotondo (BA)

MACCHINISTA SARTA Rif. 30/2023

Azienda realizzazione capi di abbigliamento di Martina Franca ricerca macchiniste sarte per

semplici operazioni di cucitura parti di capi e accessori per abbigliamento. Martina Franca (TA)

REVISORE PNEUMATICI

Si ricerca una figura professionale da inserire in Centro Revisione e Pneumatici a Taranto. I

requisiti richiesti sono l’ abilitazione alla Revisione veicoli (non vincolante ), oppure il Diploma di meccatronico (se non dispone dell’abilitazione suddetta). Taranto (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

GEOMETRA RIF. 144/2023

La figura ricercata si occuperà di: Rilievo Misure in cantiere; Successivo sviluppo delle misure e ordine a fornitore; Gestione Installatori per posa infissi. Locorotondo (BA)

INTONACATORE/PAVIMENTISTA

Per azienda operante nel territorio di Grottaglie, si ricerca n. 1 operaio edile con esperienza nella mansione di pavimentista e/o intonacatore. La persona individuata si occuperà delle lavorazioni legate all’edilizia civile, in particolare, della posa in opera di componenti o rivestimenti, di preparare impasti, stuccare e sigillare fughe, tagliare e/o sagomare mattonelle, piastrelle e simili, preparare malte, gessi o altri materiali da rinzaffo e intonacatura, stendere intonaco e altre attività similari di pavimentazione ed intonacatura. Grottaglie (TA)

AIUTANTE MAGAZZINIERE

Si ricerca un aiutante magazziniere per negozio di commercio al dettaglio a Taranto, con esperienza di almeno 6 mesi nella mansione. Taranto (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ASSISTENTE DOMICILIARE RIF.147

La risorsa si occuperà della cura di una ragazza disabile – cura del corpo – vestirla – preparare colazione e accompagnarla per al pulmino dell’associazione per disabili. Si tratta di un impegno mattutino di circa un’ora e mezza e serale di 2 e mezza o 3. Martina Franca (TA)

GOVERNANTE RIF. 141/2023

La persona di nazionalità Filippina o Mauriziani si occuperà della cura di una famiglia di Martina Franca, pulizie in casa. La famiglia offre vitto e alloggio. Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE QUALIFICATO

Azienda di servizi con esperienza pluridecennale nel settore della pulizia professionale ricerca 1 Addetto alle pulizie e sanificazione impianti di depurazione (uffici, bagni e spogliatoi). L’azienda assicura un ottimo svolgimento del servizio con prodotti disinfettanti, atossici, anallergici, quindi attenti al rispetto del benessere delle persone e dell’ambiente e l’utilizzo di attrezzature di prima qualità. Taranto (TA)

GOVERNANTE RIF. 141

La persona di nazionalità Filippina o Mauriziani si occuperà della cura di una famiglia di Martina Franca, pulizie in casa. La famiglia offre vitto e alloggio. Martina Franca (TA)

ADDETTO PULIZIE PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare in provincia di Taranto, si ricercano Addetti alle Pulizie che si occupino della pulizia delle diverse aree comuni, compresi i bagni. Taranto (TA)

ADDETTO ALLE PULIZIE IN CUCINA PER STRUTTURA RICETTIVA

Pulizia ed ordine della cucina; Lavaggio e asciugatura di piatti e stoviglie; Ripristino dei

prodotti utilizzati durante il servizio di pulizia. Taranto (TA)

Ristorazione e Turismo

AIUTO CUCINA RIF. 148/2023

La risorsa si dovrà occupare di aiutare in cucina per la preparazione di piccoli antipasti,

frittura e lavaggio delle stoviglie. Martina Franca (TA)

CAMERIERE DI SALA RIF. 149

La risorsa con almeno 1 anno di esperienza dovrà occuparsi del servizio in sala, accogliere e sistemare la clientela, servire e sistemare la sala a fine servizio. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO RIF. 124/2023

Il candidato ricercato deve affiancare lo chef nella preparazione delle pietanze. Alberobello

(BA)

CAMERIERE RIF. 123/2023

La risorsa anche senza esperienza dovrà occuparsi del servizio ai tavoli della clientela.

Alberobello (BA)

CAMERIERE/A RIF. 80

La risorsa dovrà occuparsi del servizio presso una braceria-macelleria nel periodo estivo dal

01/06/2023 al 30/08/2023. Locorotondo (BA)

2 CAMERIERI DI RISTORANTE – MANDURIA

Ristorante con sede di lavoro a Manduria (Ta) ricerca n. 2 camerieri da inserire nel proprio

staff. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, del servizio ai tavoli di cibo e

bevande, delle operazioni di preparazione e successivo riassetto della sala. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTO ALLA RISTORAZIONE GRILL E FRIGGITORIA

Azienda di ristorazione ricerca un addetto/a alla preparazione di diverse tipologie di

prodotti, quali carni e semilavorati, cotti attraverso l’utilizzo di grill e friggitrice, nonchè

altri strumenti idonei. Taranto (TA)

PERSONALE ADDETTO ALLA SALA

Si ricercano 2/3 addetti alla sala che si occupino della preparazione di tavoli e di mise en

place, di servizio ai tavoli, di servizio delle pietanze assicurandosi di aver soddisfatto le

esigenze della clientela, delle ordinazioni ai tavoli. Taranto (TA)

LAVAPIATTI

Azienda di ristorazione ricerca un addetto/a al lavaggio e all’asciugatura di stoviglie, piatti,

pentole e posate. Taranto (TA)

2 ADDETTI/E AL BANCO FAST FOOD – MANDURIA

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione veloce, ricerca n.

2 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che si occupino dell’accoglienza

della clientela, della presentazione del menù, delle ordinazioni di cibi e bevande. dell’

allestimento e pulizia dei tavoli e delle attrezzature. Si richiede buona predisposizione al

contatto col pubblico e al lavoro in team, disponibilità al lavoro su turni, orientamento alla

clientela, buone doti comunicative e relazionali. Si offre contratto a Tempo Determinato,

Full-Time . Retribuzione come da CCNL di riferimento. La ricerca ha carattere di urgenza.

Manduria (TA)

PIZZAIOLO

Azienda di ristorazione ricerca un addetto che si occupi della preparazione, in tutte le sue

fasi, di pizze e prodotti da forno, attraverso l’utilizzo del forno elettrico, dell’impastatrice e

di strumenti settoriali idonei. Taranto (TA)

BARISTI

Attività operante nel settore pubblici esercizi (bar- tavola calda) sita in Mottola, ricerca n. 2

figure professionali con la mansione di barista. Le risorse si occuperanno di servizio ai tavoli, preparazione di caffè e bevande, servizio al banco, preparazione di stuzzicheria fredda e calda. E’ richiesta esperienza pregressa. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi

i sessi e a soggetti di tutte le età. Mottola (TA)

BARISTI

Bar/caffetteria con sede a Mottola (TA), ricerca N. 3 baristi con esperienza nel settore.

Mottola (TA)

BARISTA PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare, per la stagione estiva 2023, si ricercano baristi addetti ad

accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o

composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di

servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Taranto (TA)

BAGNINO PER STABILIMENTO BALNEARE

Per stabilimento balneare in provincia di Taranto si ricercano Bagnini con brevetto che si

occupi della sicurezza dei bagnanti sulla spiaggia. Controllare le condizioni del mare e

suggerire ai bagnanti il comportamento più opportuno. Vigilare sulle persone in acqua ed

intervenire in caso di pericolo o rischio di annegamento. Somministrare i primi soccorsi in

caso di incidenti in acqua. Contribuire al riordino della spiaggia e delle attrezzature. Taranto (TA)

Istruzione

1 EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE

Per ragazzo diversamente abile, inserito nel Progetto Pro.V.I. della Regione Puglia, si

ricerca un Educatore Professionale. Il Progetto Pro.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) è

nato per garantire a persone con difficoltà grave la possibilità di vivere in casa propria,

senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti

margini di autonomia. La figura ricercata dovrà organizzare e gestire un progetto educativo

e formativo con percorsi di integrazione sociale, di supporto alle funzioni genitoriali e di

interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del proprio contesto abitativo. Contratto di

lavoro part-time (2 ore al giorno dal lunedì al sabato). Si richiede laurea in Scienze

dell’Educazione e Formazione. Manduria (TA)

Sanità

ASSISTENTE ALLA POLTRONA -ASO- RIF. 142/2023

L’ assistente in possesso del titolo aso avrà il compito di assistere la persona (paziente) nel

suo percorso all’interno dello studio odontoiatrico e l’odontoiatra durante le fasi

operative. E’ la figura che per prima incontra il paziente e ha il delicato compito di

accoglierlo. La parola che va di pari passo con ASO è cura: cura della persona, prima che del paziente. Sarà compito dell’ASO, quindi, assistere con continuità la persona prima e dopo le procedure, per perseguire l’alleanza terapeutica. Far sbocciare e coltivare questo

rapporto è pane quotidiano nel lavoro dell’ASO, attraverso semplici attenzioni, dal mettere

a proprio agio il paziente all’assistenza vera e propria durante la seduta (aspirazione, divaricazione ecc..), fino all’arrivederci finale. Un atteggiamento propositivo, attento,

professionale e positivo dell’ASO sarà motivo di crescita del rapporto col paziente, e di

conseguenza aumenterà la sua fiducia nella struttura. Martina Franca (TA)

TIROCINANTE ASSISTENTE ALLA POLTRONA -ASO- RIF. 143/2023

Il tirocinante in possesso del titolo aso avrà il compito di assistere la persona (paziente) nel

suo percorso all’interno dello studio odontoiatrico e l’odontoiatra durante le fasi operative. E’ la figura che per prima incontra il paziente e ha il delicato compito di accoglierlo. La parola che va di pari passo con ASO è cura: cura della persona, prima che del paziente. Sarà compito dell’ASO, quindi, assistere con continuità la persona prima e dopo le procedure, per perseguire l’alleanza terapeutica. Far sbocciare e coltivare questo rapporto è pane quotidiano nel lavoro dell’ASO, attraverso semplici attenzioni, dal mettere a proprio agio il paziente all’assistenza vera e propria durante la seduta (aspirazione, divaricazione ecc..), fino all’arrivederci finale. Un atteggiamento propositivo, attento, professionale e positivo dell’ASO sarà motivo di crescita del rapporto col paziente, e di conseguenza aumenterà la sua fiducia nella struttura. Martina Franca (TA)

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – AUTISTA MEZZI PESANTI E

CAMION

Azienda con attività di raccolta e depurazione acque di scarico ricerca n°1 autista conduttore di mezzi pesanti e camion con patente c e cqc. E’ gradita l’esperienza pregressa. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 7. Massafra (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO- ADDETTI ALLA VENDITA

Azienda con attività principale “Commercio al dettaglio di gioielli e preziosi” ricerca la figura

professionale di commesso/a delle vendite al minuto. Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a tempo determinato part-time, fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (all’interno di un centro commerciale). E’ indispensabile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

RISERVATO ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO- MAGAZZINIERE

Azienda con attività di” Commercio all’ingrosso” ricerca la figura professionale di magazziniere. Tipologia contrattuale: lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Costituisce requisito preferenziale la disponibilità a svolgere, preliminarmente, tirocinio formativo. Taranto (TA)