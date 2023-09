Pubblicità in concessione a Google

Arriva un’ondata di maltempo in Puglia che metterà fine all’estate, portando piogge e temporali e un deciso calo termico in tutte le zone.

Dopo un primo assaggio di perturbazione nella giornata di giovedì con intensa nuvolosità e qualche pioggia, si va verso il week end, dove da sabato pomeriggio e sera arriverà una forte perturbazione che si protrarrà anche nei primi giorni della prossima settimana, anche se non in maniera continuativa.

Maltempo in Puglia

Il vortice del Maltempo in Puglia giungerà nella giornata di sabato, quando si registrerà anche un brusco crollo delle temperature dovuto a masse d’aria fredda che accompagneranno il passaggio della perturbazione. In Puglia, correnti umide faranno aumentare la nuvolosità in modo massiccio, fino a portare piogge e temporali già dal pomeriggio e in serata.

Domenica sarà più mite e soleggiata ma solo nella prima parte della giornata; dal pomeriggio nuova intensificazione delle nubi e nuovi fenomeni di rovesci e temporali.

L’inizio della prossima settimana si presenta fortemente variabile almeno fino a mercoledì, con alternanza di schiarite e nuove piogge e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Maltempo in provincia di Taranto

A Taranto città e in tutta la Provincia si scateneranno piogge e temporali nella notte tra sabato e domenica. Domenica una breve tregua, ma già dalla serata torneranno i fenomeni di pioggia e anche temporali.

Molto variabile lunedì, decisamente perturbata la giornata di martedì. Le temperature scenderanno nettamente : A Taranto la temperatura scenderà fino a 19° C come minima. La massima non dovrebbe superare i 26° C. A Grottaglie si prevede una minima di 18° con 25° di massima. A Martina Franca lunedì si scenderà a 14° C, mentre le massime non supereranno i 23°.