L’assessorato agli Organi Istituzionali del Comune di Grottaglie ha organizzato per sabato 25 maggio 2024, a partire dalle ore 8.30, un evento dedicato alle Manovre Salva vita per adulti e bambini.

L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Ciro D’Alò, dall’Assessore con delega agli Organi Istituzionali Maurizio Stefani e dal consigliere comunale Leonardo Attanasio mira a puntare l’attenzione su come ogni anno cresce il numero di persone che perdono la vita a causa di arresto cardiaco, traumi o ostruzioni delle vie aeree. Situazioni drammatiche che potrebbero essere evitate se solo si avesse la giusta preparazione.

La partecipazione è gratuita e formerà i presenti dando conoscenza sulle manovre basilari salvavita che possiamo attuare nei casi di emergenza. “Acquisendo queste manovre – ha commentato il sindaco D’Alò – ognuno di noi potrà diventare un potenziale soccorritore in grado di salvare una vita.”

“Due mani per la vita“, patrocinato dall’ASL di Taranto, vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione come il Presidente Nazionale SIS 118 Mario Balzanelli e il Presidente dell’OPI Taranto Pierpaolo Volpe, che guideranno i presenti nell’apprendimento delle manovre salva vita per adulti e bambini.

“L’evento non prevede iscrizioni o prenotazioni: chiunque voglia imparare le manovre potrà partecipare, fino chiaramente ad esaurimento dei posti“. E’ quanto informa Leonardo Attanasio, consigliere comunale e operatore sanitario nel Presidio ospedaliero San Marco, tra i promotori dell’iniziativa.

“L’intento della nostra iniziativa è di mostrare le tecniche di primo soccorso. Quelle manovre fondamentali per intervenire tempestivamente in tutte quelle situazione di rischio con un massaggio cardiaco e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.” E’ quanto dichiara Maurizio Stefani, assessore agli Organi Istituzionali.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.