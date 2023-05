Pubblicità in concessione a Google

Quattro distinti interventi ed un impegno di spesa pari ad un milione e 176mila euro per garantire condizioni di viabilità più sicure sulle strade della Provincia di Taranto.

È quanto si registra nell’ambito del Programma Straordinario di manutenzione della rete viaria della Provincia di Taranto relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023.

Tutti ammessi a finanziamento tramite decreti ministeriali, i lavori saranno eseguiti da imprese del Tarantino e consisteranno sia nel rifacimento del piano viabile e della segnaletica, sia nella sostituzione delle barriere metalliche di protezione lungo la strada provinciale 124 nel territorio di Lizzano, lungo la S.P. 48 nel territorio di Statte – Crispiano, lungo la S.P. 23 (progressiva Km 0+00 al Km 3+20) nel territorio di San Basilio (per quest’opera è prevista la spesa maggiore: 655.315 euro) e lungo la S.P. 114 nel territorio di Roccaforzata e Lizzano.

“Si tratta di interventi già programmati – ha dichiarato il presidente della Provincia Rinaldo Melucci – che vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo affidato in queste ultime settimane e agli altri previsti nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche. Ma ulteriori novità potrebbero esserci non appena si sbloccheranno determinati aspetti procedurali legati alla percezione di finanziamenti regionali da utilizzare per le strade dei versanti orientale ed occidentale.

Ogni iniziativa sarà adottata senza trascurare alcuna zona della provincia, compatibilmente con le disponibilità economiche e nel rispetto delle tempistiche dettate dalle norme. A tal proposito, desidero ricordare che da poco più di tre mesi è attivo un servizio di monitoraggio e pronto intervento proprio per far fronte a tutte quelle situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale.

Come si può intuire, procedere al controllo e alla manutenzione delle arterie viarie del nostro territorio è fra i principali impegni che questa Amministrazione ha assunto sin dal primo giorno del suo insediamento.”