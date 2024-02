Pubblicità in concessione a Google

Arriva una lunga fase di maltempo a Taranto e provincia, con vento, piogge e temporali. La giornata odierna trascorrerà variabile e nuvolosa, con venti in rinforzo. E’ stata infatti emanata dalla Protezione civile un‘Allerta Meteo Gialla per vento.

La nuvolosità si potrebbe presentare in progressivo aumento fino a domani, quando i cieli sarebbero del tutto coperti e potrebbero cadere le prime piogge già in mattinata per intensificarsi nel corso della giornata.

Il tempo instabile e piovoso di domani potrebbe portarsi anche domenica, quando sarebbero previste forti precipitazioni con piogge abbondanti e anche temporali nel pomeriggio e fino a sera.

Lunedì sembrerebbe in lieve miglioramento ma sarà solo temporaneo: si prevederebbe forte vento e una nuova perturbazione a metà settimana.