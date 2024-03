Pubblicità in concessione a Google

Si apre una fase che oscillerà tra bel tempo e pioggia per il Meteo a Taranto e Provincia. Per il week end sarebbe in previsione variabilità, instabilità e una nuova perturbazione che porterà a un inizio di settimana con le stesse caratteristiche.

La giornata attuale si prevede serena e soleggiata, con bel tempo stabile e temperature miti.

Per domani invece, sabato, potrebbe manifestarsi nuovo intenso peggioramento delle condizioni meteo. Sia a Taranto che in Provincia sarebbero previste piogge e anche temporali.

Una breve pausa dalla pioggia potrebbe essere prevista per la giornata di domenica, quando invece sarà in rinforzo il vento. Ad inizio settimana invece, lunedì e martedì, si prevederebbe nuovamente pioggia intensa e insistente.