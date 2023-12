Pubblicità in concessione a Google

Inizio delle vere festività all’insegna del bel tempo alternato a variabilità e nuvolosità per il Meteo a Taranto e Provincia.

Il Ponte dell’Immacolata sancirà l’inizio del periodo natalizio con il ritorno del freddo, le temperature subiranno un nuovo calo. La giornata di oggi e domani trascorrerà all’insegna del bel tempo con lieve variabilità, annuvolamenti si alterneranno a spazi di cielo sereno e procederà allo stesso modo per tutto il week end.

La vera novità del ponte dell’Immacolata sarà il ritorno del freddo. Le temperature saranno nuovamente in graduale discesa, fino a domenica, giornata più fredda, in cui si registreranno valori minimi di 4° C a Taranto, 5° C a Grottaglie, e sempre più freddi a Martina Franca dove si scenderà a 2° C. Le temperature massime si aggireranno attorno ai 10° o 12° C quindi piuttosto basse.