Meteo: pronti al contatto, arriva la Sciabolata Artica. In provincia di Taranto si scende fino a -2°C

Arriva la prima vera ondata di freddo. A partire da domani assisteremo a un vero e proprio crollo delle temperature che si avvicineranno moltissimo agli zero gradi e in alcune zone scenderanno anche al di sotto.

Il gelo si avvertirà soprattutto nelle prime ore del mattino. Il principale protagonista sarà il freddo, accentuando soprattutto dal vento. Raffiche di vento gelido soffieranno già da domani, Sabato 25 Novembre: queste correnti porteranno una nuova instabilità con pioggia e temporali. Le raffiche di vento freddo provocheranno un notevole calo termico, arriva dunque l’inverno.

Si scende fino a sotto zero in provincia di Taranto

Arriva l’inverno vero anche nella Provincia di Taranto, con venti forti e freddi e temperature molto rigide. Per quanto riguarda la città di Taranto, la giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge abbondanti al mattino ma in diminuzione già dal primo pomeriggio, momento in cui aumenterà il vento con raffiche forti anche fino a 50 km/h. Le temperature previste oscillano tra 2° C e 12° C.

Martina Franca scende a -2°C

La vicina Martina Franca, notoriamente tra le più fredde (se non la più fredda) della provincia di Taranto, sarà interessata ugualmente dalla pioggia nella prima parte di sabato e poi venti fortissimi e freddi dal pomeriggio porteranno la temperatura a -2° C nei valori minimi e 7° C in quelli massimi.

Grottaglie scende fino a 3° C

Anche per Grottaglie sarà un sabato piovoso e freddo. Dopo la pioggia arriverà il vento e un calo termico che porterà i valori minimi a 3° C e i massimi a 11°C.