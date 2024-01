Meteo Provincia di Taranto: CAMBIA TUTTO. Forti temporali in arrivo

Pubblicità in concessione a Google

Ancora giorni miti per la conclusione delle festività natalizie, ma tutto è destinato a cambiare a breve. Fino a venerdì infatti sarà confermata la tendenza attuale, che vede tempo mite e sereno alternato a variabilità e nuvolosità.

Poi un graduale aumento delle nubi e calo termico ci porteranno a sabato, festa dell’Epifania, caratterizzata da una intensa perturbazione con piogge e temporali e calo delle temperature.



A Taranto e Provincia da oggi a venerdì i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi. Le temperature massime saranno attorno ai 18°C, la minima attorno ai 9°C. Tempo stabile e perlopiù soleggiato quindi, ma presto arriva il cambio.

Si attende infatti sabato 6 gennaio un progressivo aumento della nuvolosità che porterà pioggia a partire da metà giornata e fino a sera, con carattere anche temporalesco, soprattutto nel pomeriggio.

Per domenica si conferma ancora pioggia e nubi molto intense con anche forti venti. Da lunedì migliora per qualche giorno ma le temperature scenderanno vertiginosamente in particolare a Martina Franca, dove le minime si avvicineranno ai 3° C e le massime non supereranno gli 8° C.

A Taranto, Grottaglie e altre zone saremo intorno ai 6° C nelle temperature minime e 10° C le massime. Tornerà quindi l’inverno.