Scuole chiuse Neve Puglia: continua a sferzare la Puglia la morsa del gelo. Questa notte e questa mattina caduti diversi centimetri di neve e in alcuni comuni scuole chiuse per neve.

Neve Puglia: Ruvo Scuole chiuse

Con Ordinanza Sindacale è disposta, causa neve, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per oggi, martedì 7 febbraio. La polizia municipale e la protezione civile cittadina stanno operando per diminuire per quanto possibile i disagi. Si raccomanda a tutti coloro che hanno necessità di uscire la massima cautela nella circolazione a piedi o con automezzi.

Neve: Gravina di Puglia scuole chiuse

Viste le condizioni atmosferiche avverse che hanno interessato il territorio comunale nelle ultime ore e in considerazione del significativo abbassamento della temperatura, in data odierna il Sindaco Fedele Lagreca,.con propria ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole.