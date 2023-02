Neve in Puglia: gelo e sottozero. Da lunedì si scende fino a -4°

Pubblicità in concessione a Google

Comincia a stritolare la Puglia il forte e gelido freddo che sta scendendo dai Balcani, proveniente dalle steppe russe. L’aria gelida ha fatto il suo ingresso nella regione, dal versante adriatico e porta la neve in Puglia.

Neve in Puglia dovuta al Synthetic Index Adriatic Sea-Effect Snow

Si tratta di quello che tecnicamente viene definito ASES, Synthetic Index Adriatic Sea-Effect Snow, è il fenomeno climatico consistente nel passaggio di una grande massa d’aria molto gelida sul Mare Adriatico.

Pubblicità in concessione a Google

Durante il passaggio dai Balcani alla Puglia, mentre la massa d’aria passa sul mare si carica di umidità e diventa instabile. Questa instabilità determina dei rovesci di neve che stanno già iniziando a manifestarsi. Attenzione quindi in queste ore, tra domenica e martedì, quando questo fenomeno potrà determinare diversi fenomeni di neve in Puglia.

Gelo e freddo a tratti insopportabile in Puglia

L’arrivo del ciclone Burian di NìKola ha cambiato le abitudini dei pugliesi nelle ultime ore: poche persone in giro questa mattina. Taranto scende fino a -2°, Bari 1°, Foggia -2°, Lecce -1°, Brindisi 3°.

Neve graupel in Salento e in provincia di Taranto

Questa mattina il vento gelido proveniente dalla Russia ha portato le prime precipitazioni di neve graupel, un fenomeno atmosferico costituito da palline di ghiaccio bianche e opache che cadono da una nube. Spesso erroneamente associata alla pioggia gelata.

Forte raffiche di vento in provincia di Taranto, a rischio ortaggi e frutta

“Forti raffiche di vento fino a 70 chilometri orari stanno spazzando i campi, con la discesa della colonnina di mercurio che rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti”.

E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, in riferimento al ritorno dell’inverno con l’arrivo di aria artica, gelo e vento e una brusca diminuzione delle temperature senza però precipitazioni significative.

L’arrivo del grande freddo – sottolinea la Coldiretti – colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni. A preoccupare – continua la Coldiretti – è anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell’impennata della bolletta.