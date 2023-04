Meteo Puglia: Settimana Santa torna l’inverno. A Taranto si scende a 3° C

Pubblicità in concessione a Google

Il mese di aprile comincia mite e soleggiato per il Meteo Puglia, con nuvolosità di passaggio, lieve variabilità e temperature gradevoli. Ma la vera sorpresa sarà la Settimana Santa, quando assisteremo ad un ritorno all’inverno.

Meteo Puglia

Il week end trascorrerà per il Meteo Puglia tra il sereno alternato a nuvolosità irregolare; tra il pomeriggio e la sera di domenica invece assisteremo a un deciso peggioramento con intensificazione delle nubi e cominceranno a cadere le prime piogge.



Cominciano a diminuire le temperature, il vero calo termico si presenterà a partire da Lunedì Santo, giornata in cui saranno previste anche piogge e temporali forti.

Notte del Giovedì Santo fredda a Taranto

Forti raffiche di vento freddo porteranno nel corso della settimana le temperature nuovamente in netta diminuzione: a Taranto e Grottaglie le minime si aggireranno attorno ai 3° C, mentre a Martina Franca si scenderà a 1° C. Le massime saranno comprese tra i 9° e i 14° C.

Significativo l’abbassamento delle temperature nella città di Taranto nella notte tra Giovedì e Venerdì Santo quando da Città Vecchia uscirà il cosiddetto Pellegrinaggio dell’Addolorata, una delle due processioni che caratterizzano i Riti della Settimana Santa a Taranto (l’altra è la Processione dei Sacri Misteri).

La settimana Santa sarà quindi prettamente invernale con pioggia, nuvole, vento e freddo.