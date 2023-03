Ultim’ora: arriva Freddo e Maltempo sulla Provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

Dalla prossima settimana sarà di ritorno il freddo nella Provincia di Taranto, accompagnato da maltempo, vento e pioggia.

A seguito di un week end prettamente primaverile, con rimonta dell’alta pressione che porterà clima molto mite, tempo bello e soleggiato, ci risveglieremo la prossima settimana, con nuvole e variabilità, piogge anche forti e, in particolare martedì, con forte vento e un crollo termico di 10 gradi nei valori massimi (quindi attorno ai 10°-11° C) e vicini a 5° C nei valori minimi.

Quindi dalla prossima settimana si prevede per la Provincia di Taranto un deciso cambio di rotta che durerà alcuni giorni. Breve ritorno all’inverno quindi, dopo una gradevole pausa primaverile e calda.