La giornata odierna rinnova le condizioni di tempo stabile, mite e soleggiato, presente ormai da giorni nella Provincia di Taranto. Tuttavia cominciano proprio da oggi a manifestarsi i primi segnali di cambiamento.

Una nuvolosità più frequente e più densa, un lieve graduale calo delle temperature, lasciano presagire il cambiamento climatico che avremo a partire da domani, ma più intensamente nel week end.

Le prime piogge cominceranno a manifestarsi già nella serata di venerdì a Taranto e provincia, per poi proseguire nella giornata di sabato e protrarsi anche domenica. Un deciso crollo termico metterà uno stop al clima gradevole del periodo, con una diminuzione di oltre 10° nei valori massimi.

A Grottaglie si prevede cielo molto nuvoloso, con piogge e rovesci anche temporaleschi; le temperature oscilleranno tra massime intorno ai 16°C,e minime di 12°C, venti tesi.

Per Taranto, sabato, si prevede una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, temperature tra 11° C e max 17° C, venti moderati e mari mossi.

A Martina Franca, comune di solito tra i più freddi della provincia di Taranto, si prevede un sabato perturbato con piogge e rovesci. La temperatura massima non supererà i 14°C, la minima si prevede intono a 7° C.