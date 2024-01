Pubblicità in concessione a Google

Week end all’insegna del freddo e della variabilità per Taranto e Provincia: queste le previsioni del probabile scenario meteo per il fine settimana che ci apprestiamo a vivere.

Rispetto a qualche giorno fa, quando le ipotesi lasciavano presupporre temperature ben sotto lo 0° C, soprattutto nelle zone notoriamente più fredde, si prevede un tempo sempre freddo ma leggermente più mite di come ipotizzato in precedenza.

A Taranto e Provincia la giornata odierna trascorrerà piuttosto serena, con nuvolosità fino al pomeriggio, poi le nubi saranno in graduale diradamento verso sera.

Domani e domenica si prevede nuvolosità sparsa, a tratti anche fitta, alternata a schiarite. I venti sono in rinforzo e le temperature, che già in questi giorni hanno fatto rilevare una graduale discesa, saranno piuttosto basse, soprattutto nel passaggio tra sabato e domenica.

A Taranto città si prevedono temperature minime di 1° C e massime di 10° C, a Grottaglie le temperature saranno comprese tra 2° C e 9°, così come a Massafra, Pulsano, Leporano, san Giorgio, Carosino, Palagiano, Roccaforzata; tra 0° e 10° C San Marzano, Manduria, Fragagnano, Lizzano, Montemesola, Monteiasi, Avetrana.

A Martina Franca si scende sotto lo 0, mentre sabato si oscillerà tra 2 ° C e 7° C, domenica si andrà a -2° C; situazione analoga si avrà a Mottola, Crispiano, Statte, Ginosa, Laterza e Castellaneta, tutte tra -1°C e 10°; eccezione per Maruggio e Torricella che andranno da 5° C a 12° C.