Freddo in arrivo per il Meteo a Taranto e Provincia. In questo week end, a partire da questa sera, avremo il primo vero assaggio di inverno. Ci sarà il sole, ma l’ingresso di correnti fredde porteranno forti venti e un deciso calo delle temperature.

Queste correnti porteranno venti da moderati a forti, con raffiche fino a 70-80 km/h. Si attende un netto calo termico che porterà una diminuzione brusca delle temperature sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Il Meteo a Taranto e Provincia

In particolare nella giornata di sabato e soprattutto domenica i valori delle temperature saranno circa tra 4°C e 11° C in località come Martina Franca, Crispiano, Mottola; tra 6° e 15° a Taranto, Grottaglie, Massafra, Manduria e in maniera simile negli altri comuni della Provincia.

A causa del vento freddo la temperatura percepita sarà anche inferiore al valore reale: la sensazione di freddo sarà rimarcata da un particolare fenomeno denominato effetto windchill: al contatto con il vento, la temperatura percepita dal nostro corpo risulta minore di quella reale.

Sarà un assaggio di inverno comunque breve e circoscritto per il Meteo a Taranto e Provincia, potrebbe durare solo fino a lunedì; da martedì l’ingresso di correnti più umide porterà nuvolosità e una nuova perturbazione; le temperature risaliranno e il brutto tempo potrebbe durare per tutta la settimana.