Fine settimana all’insegna del tempo nuvoloso per il Meteo a Taranto e Provincia. Già dalla giornata odierna, molte nubi intervallate da schiarite transiteranno nei cieli.

Oggi trascorrerà con l’alternanza di nuvolosità anche fitta e spazi di sereno, venti moderati e umidi manterranno le temperature stabili, con qualche lieve risalita di qualche grado.

Il week end procederà indicativamente allo stesso modo con alternanza di nubi e sereno, tempo migliore nella giornata di domenica.

Atteso un nuovo netto calo termico nella giornata di lunedì, con una diminuzione di circa 5-6 punti sia nei valori minimi che nei massimi, quindi si registreranno temperature tra 5° e 13° C a Taranto e Provincia, ad eccezione di Martina Franca, dove notoriamente fa più freddo, che si avvicinerà di nuovo agli 0 gradi con minime di 2° C e massime di 9° C.