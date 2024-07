Pubblicità in concessione a Google

Il caldo è al suo picco massimo in questi giorni per il Meteo a Taranto e Provincia, le temperaure altissime e l’afa soffocante non hanno concesso alcuno sconto, ma la situazione dovrebbe cambiare a breve e virare verso valori più miti.

La giornata odierna prevede ancora una situazione simile ai giorni scorsi, con Taranto che farà registrare valori di 40° C e si confermerà ancora in testa come città più calda della Puglia. Valori di alcuni gradi più bassi nelle varie zone della Provincia, ma comunque ancora elevati.

A partire dal week end che arriva, l’anticiclone africano comincerà a diminuire la sua forza e l’ingresso di correnti più fresche da nord concederanno un lieve calo termico. Per il week end sarà ancora garantito bel tempo soleggiato, ma con l’arrivo di nuvolosità.

Le temperature resteranno comunque piuttosto elevate, ma molto probabilmente i valori più caldi si assesteranno attorno ai 38° C nella città di Taranto; attorno ai 35°C le zone di Grottaglie, Massafra, Pulsano, Leporano, Manduria, San Giorgio, San Marzano e molti altri comuni. I valori più miti saranno a Martina Franca, attorno ai 33°C, assieme a Torricella, Maruggio, Campomarino.

Le temperature minime restano comunque con valori piuttosto alti, tra 22°C e 26°C, quindi permarranno le notti tropicali, ma sembrerebbe, con meno afa.