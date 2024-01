Pubblicità in concessione a Google

Giorni all’insegna della variabilità per il Meteo a Taranto e Provincia. Già da inizio settimana e ancora per i prossimi giorni si prevede variabilità e instabilità, poi potrebbe verificarsi un possibile ritorno della pioggia e del freddo nel week end.

I cieli saranno oggi e fino a venerdì parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio, quando potrebbe verificarsi anche qualche debole pioggia nel pomeriggio e in serata.

Le temperature si presentano con valori miti durante il giorno e sono in graduale risalita le massime, che arriveranno anche a 19° C. Le minime non sono bassissime, tuttavia si avvertirà forte differenza termica tra le ore diurne e quelle serali e notturne, quando si scenderà intorno ai 7° C. Ad accentuare la sensazione di freddo è l’arrivo di aria più umida.

Lo scenario però potrebbe cambiare drasticamente nel fine settimana: si prevede un nuovo arrivo di aria gelida che farà scendere nuovamente le temperature.