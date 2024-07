Meteo: Taranto scende da 42 a 37° C. Più fresco a Martina Franca, la massima non supererà i 31° C e la minima sarà di 17

Pubblicità in concessione a Google

Il grande caldo giunge ad una graduale diminuzione della sua potenza per il Meteo a Taranto e Provincia, l’anticiclone africano già dal week end ha cominciato ad allentare la sua presa.

La settimana inizia all’insegna della variabilità e dell’instabilità, dopo i temporali e le piogge in parte imprevisti e improvvisi di ieri, si prevedono giorni in cui potrebbe essere assicurata una breve pausa dal caldo torrido e afoso delle scorse settimane.

La giornata odierna presenta con alternanza di nuvolosità e spazi soleggiati, potrebbe verificarsi qualche pioggia nel primissimo pomeriggio o ad inizio serata ma sarà di breve durata e in veloce risoluzione.

Nei prossimi giorni sarebbe previsto un generale calo termico, con qualche episodio di variabilità e nuvolosità, ma saranno comunque garantite giornate di bel tempo. Le temperature sembrano concedere una leggera tregua: a Taranto si passerà dai 42°C della scorsa settimana a valori massimi attorno ai 37° C, tra 33°C e 35°C invece le massime nella maggior parte dei comuni della Provincia, tra cui Grottaglie, Massafra, Pulsano, Castellaneta. Più Fresca Martina Franca con massime tra 30° e 31° C, Le minime previste invece saranno comprese tra i 21°C e i 23°C in circa tutte le zone, tranne a Martina, dove il valore più fresco sarà attorno ai 17°C.

Un nuovo cambio di condizioni meteo potrebbe verificarsi nel fine settimana, con l’anticiclone che potrebbe ripresentarsi con un nuovo rialzo termico. Presto nuovi aggiornamenti.