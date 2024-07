Pubblicità in concessione a Google

A seguito di una breve tregua dal caldo torrido, con temperature in leggera discesa per qualche giorno per il Meteo a Taranto e Provincia, ritorna a farsi sentire l’anticiclone africano, con caldo torrido e afa in graduale aumento.

Il fine settimana sarà all’insegna del bel tempo con tanto sole ma sarà anche accompagnato dal ritorno del grande calore, che nel fine settimana e soprattutto ad inizio prossima settimana farà nuovamente assestare i termometri su valori prossimi ai 40°C.

Il cambio di temperatura si farà sentire nettamente nella giornata di domenica 28 luglio, per continuare comunque nella settimana prossima e molto probabilmente potrebbe anche perdurare oltre.

I picchi più intensi si toccheranno come di consueto a Taranto, che arriverà a 40°C. Seguono Grottaglie, Manduria, Massafra, Pulsano, Lizzano, Leporano, Crispiano con 37°-38°C. Le altre zone saranno tutte attorno ai 36°C circa. Non è da meno Martina Franca, che seppur più mite, vedrà massime di 35°-36°C. Presto nuovi aggiornamenti.