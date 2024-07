Pubblicità in concessione a Google

La settimana comincia con un ritorno dell’anticiclone africano per il Meteo a Taranto e Provincia. La previsione purtroppo lascia presagire che sarà una settimana a 40°C.

A partire da oggi e per i prossimi giorni si prevederebbe una nuova ondata di caldo afoso, che garantirà bel tempo e sole ma non farà mancare molta a afa e umidità che permarranno anche nelle ore notturne, quando il buio sembrerebbe non garantire alcun refrigerio.

La variabilità dei giorni scorsi lascerà spazio a un repentino aumento delle temperature, e quindi nuovi picchi di calore vicini ai 40° C. Caldo intenso soprattutto in pianura e nei centri cittadini, un po’ più mite sulle zone costiere, ma comunque caldo e afa saranno protagonisti.

Come di consueto Taranto sarà la città più calda con temperature massime di 40° C per circa tutta la settimana. Seguono le zone di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Crispiano, San Marzano, Manduria con 38-39°C. Qualche grado in meno per Grottaglie, Fragagnano, San Giorgio, Lizzano, Pulsano, Leporano: saranno previsti picchi di 37°C circa. Un po’ più mite Martina Franca, con 36°C e decisamente più gradevoli le temperature a Maruggio, Torricella dove si assesteranno attorno ai 34°C.

Questo super caldo non mollerà nemmeno di notte, quando le temperature non scenderanno mai sotto i 20° C . Presto nuovi aggiornamenti.