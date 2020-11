Come ampiamente annunciato da alcuni giorni sono chiuse a Grottaglie le piazze e le aree giochi. Nastro rosso per delimitare le zone in cui non è possibile accedere. La decisione è stata presa dal sindaco ed è stata formalizzata con l’ordinanza n. 164 del 17 novembre 2020. Nella stessa il primo cittadino ha sospeso il mercato settimanale nelle giornate di giovedì 19 e 26 novembre 2020 e ha chiuso il cimitero fino al 30 novembre.