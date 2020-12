Domenica prossima in vari centri della provincia di Taranto, capoluogo compreso, negozi aperti per il consueto appuntamento con lo shopping di Natale.

Il nuovo Dpcm, ha iniziato a rallentare le restrizioni che bloccavano le attività del commercio. Le due novità principali riguardano la possibilità di prolungare l’orario di chiusura serale dei negozi (aperti sino alle 21), e la ristorazione con asporto consentita sino alle 22.

Queste in sintesi le principali novità dell’atteso decreto Natale per quanto riguarda il settore del commercio. Per ora la Puglia rimane in fascia arancione, entro qualche settimana sarà valutato, se la curva epidemiologica lo consentirà, l’ingresso in fascia gialla.

Restano vietati: dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli spostamenti tra Regioni; nei giorni 25 e 26 dic. e 1 gennaio gli spostamenti tra comuni; coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 (il 31 dicembre divieto prolungato sino alle ore 7).

Orari e giorni di apertura dei negozi

Riepilogando: per quanto concerne i negozi dal 4 dic. e sino al 6 gennaio, possono restare aperti sino alle 21; i centri commerciali: chiusi nei festivi e prefestivi, eccetto beni essenziali (alimentari, parafarmacie, tabacchi, edicole).

Strutture ricettive

Gli hotel e le attività ricettive sempre aperte, ma non è possibile organizzare cene il 31 gennaio. I ristoranti possono fare l’attività di asporto dalle 5 alle 22; consentita sempre la consegna a domicilio.

Aperture domenicali

Con la apertura di domenica 6, si avvia dunque la maratona delle aperture domenicali di dicembre, quest’anno in un clima di grande attesa per le attività del commercio dopo un periodo di limitazioni su gli orari e sulla mobilità. E’ una ripartenza graduale che, si auspica, veda prevalere il buon senso e la responsabilità da parte di tutti al fine di evitare che la catena dei contagi possa riprendere il sopravvento.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, i negozi del capoluogo e della maggior parte delle città della provincia saranno aperti.