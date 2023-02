Pubblicità in concessione a Google

Non c’è cappotto che basti, in questi giorni di freddo gelido e neve in Puglia. Oggi in particolare sarà la giornata più fredda dell’anno.

Pubblicità in concessione a Google

Giubbotto pesante, sciarpa, guanti, cappello per affrontare le attività quotidiane che siamo soliti svolgere in un clima solitamente a noi familiare, e non di freddo eccezionale, come sta accadendo in questi giorni.

Neve in Puglia e temperature glaciali

L’aria gelida che in questi giorni ha avvolto la Puglia, portando gelo e neve anche a bassissime quote, non accenna a mollare la presa ancora per alcuni giorni. Il netto calo termico verificatosi nella notte tra sabato e domenica permarrà ancora, determinando temperature vicine a 0° C e in molte zone anche con valori negativi, si scenderà infatti fino a -4° C, le temperature massime non andranno oltre i 5° C.

Complice e responsabile di questo fronte freddo è l’ingresso di correnti fredde dai Balcani, che portano forti raffiche di vento, in particolare sulle coste.

Allerta rientrata

Molta preoccupazione anche per un possibile allarme tsunami emanato alla prime ore del mattino a seguito del grave evento sismico avvenuto in Turchia. Allarme che per fortuna è rientrato, quindi al momento risulta scongiurato il rischio di maremoto sulle coste pugliesi.

La previsione

La giornata di oggi è cominciata con cieli molto nuvolosi, temperature molto rigide e nevicate anche in pianura. Proseguirà allo stesso modo fino al tardo pomeriggio sera, quando i cieli cominceranno a rasserenarsi.

La giornata di domani prevede invece un generale rasserenamento, con solo nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite. Le temperature resteranno invece glaciali, saranno in risalita solo i valori massimi, ma giusto di uno o due gradi rispetto ad oggi.

Questa irruzione gelida durerà comunque per circa tutta la settimana con alternanza di variabilità e instabilità, temperature ben al di sotto delle medie solite del periodo e permarrà la neve in Puglia, con fiocchi anche a quote basse. Siamo in un vero e proprio inverno!