Ritorna domani, nella zona A3, il servizio di pulizia e spazzamento delle strade a Grottaglie. Il servizio è partito il 5 gennaio e prevede un lavaggio programmato e meccanizzato. Per consentire un ottimale servizio, sono stati installati in questi mesi i segnali di divieto di sosta fissi e per gli specifici giorni di spazzamento con interdizione nelle vie e piazze indicate.

Quali strade sono interessate nella zona A3

“Confidiamo molto sulla collaborazione dei cittadini affinché liberino le strade e permettano interventi rapidi ed efficaci con l’obiettivo comune di avere le strade e la città sempre più pulita.” E’ quanto comunica Maurizio Stefani, Assessore all’ambiente presentando il servizio.

L’elenco delle vie interessate dalla pulizia nella zona A3, il primo e terzo lunedì del mese

via Allende Salvador

via Amalfi

via Ancona

via Bachelet

via Bakunin

via Brunelleschi

via Cagliari

via Cantore Decio

via Capri

via Capriglia

via Caserta

via Coniugi Curie

via Don Minzoni

via Foggia

via Giolitti

via Gorki

via Gramsci (dal n. 81 – 89)

via Guido Rossa

via La Malfa

via Lavoisier

via Lecce

via Ligabue

via Longo

via Marseglia

via Marzabotto

via Matera

via Nenni Pietro

via Nobel

via Osvaldo Cantore

via Otranto

via Palerm

via Parenzan

via Pelo Stefano

via Pescara

via Petrone Benedetto

via Picasso

via Pordenone

via Portella delle ginestre

via Primo Maggio

via Radicchio Biagio

via Renoir

via Santa Margherita

piazzale Santa Maria di Leuca

via Sassari

via Silone

via Sironi

via Stresa

via Togliatti Palmiro

via Trentino

via Turati

via Urbino

via VIII Marzo