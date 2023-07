Nuovi lavori Strade in Provincia di Taranto. Ecco dove

Pubblicità in concessione a Google

Si registra una nuova accelerata nell’ambito del piano di interventi destinati a riqualificare

numerose arterie viarie e strade della Provincia di Taranto dei versanti occidentale ed orientale.

Preso atto della relazione tecnica formulata dal Settore Viabilità dell’Ente, il presidente

dell’Amministrazione provinciale ionica, Rinaldo Melucci, tramite distinti decreti, ha

approvato dieci progetti definitivi che riguardano l’esecuzione di opere di manutenzione del piano stradale, della segnaletica e delle barriere metalliche di protezione.

Le strade in provincia di Taranto interessate dai lavori

Programmati per garantire all’utenza tarantina collegamenti più sicuri e funzionali, i lavori saranno effettuati nei territori di Ginosa, lungo la “S.P. 2” e lungo la “S.P. 3”, nei territori di Laterza, lungo la “S.P. 18” e la “S.P. 19” (l’importo complessivo stanziato per queste quattro opere è superiore ai tre milioni di euro); nel territorio di Martina Franca, lungo la “S.P. 64”; nel territorio compreso fra Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, lungo la “S.P. 87”; nel territorio fra Manduria, Avetrana e Nardò (in provincia di Lecce), lungo la “S.P. Ex S.S. 174”; nel territorio di Castellaneta Marina, lungo la “S.P. 11”; nel territorio di Mottola, lungo la “S.P. 29”; nel territorio di Maruggio, lungo la “S.P. 136”.

“L’intera provincia– ha dichiarato il presidente Melucci- ha necessità di poter contare su

infrastrutture stradali in grado di garantire collegamenti sicuri e, come ho avuto modo di

sostenere in più di una circostanza, il miglioramento e l’ottimizzazione delle condizioni di

viabilità della rete viaria sono fra le priorità dell’Amministrazione che presiedo.

Allo scopo di perseguire bene ed in tempi ragionevoli i nostri obiettivi, sin dai primi mesi di

insediamento abbiamo provveduto a tracciare un cronoprogramma di interventi. A questo

sono seguite l’approvazione dei progetti e l’indizione delle gare d’appalto, dopodiché si è

proceduto ad affidare lavori per l’esecuzione di opere non più differibili fornendo in tal

modo un’immediata risposta alle esigenze dei numerosissimi utenti della rete viaria provinciale.

L’andamento dei lavori già avviati è sempre monitorato e da un paio di mesi sto provvedendo a verificarlo recandomi personalmente presso i cantieri allestiti sia nel

versante orientale, sia in quello occidentale.”

Previste nell’ambito del Programma Straordinario di manutenzione della rete viaria della

Provincia di Taranto ed ammesse a finanziamento con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le opere i cui progetti sono stati approvati risultano destinatarie di uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro complessivi e potranno essere eseguite senza ricorrere all’acquisizione di terreni privati.