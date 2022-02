Pubblicità in concessione a Google

I Consiglieri Comunali Francesco Donatelli, Giovanni Marinelli, Ottavio Orlando, Maria Santoro, Alfredo Traversa, Ciro Gianfreda, Massimo Carrieri, Vincenzo Lenti, tornano a richiedere una convocazione urgente della 2^ commissione consiliare “assetto del territorio e ll.pp.” , per discutere del parco giochi sulla strada di San Marzano

“Le istituzioni non sono proprieta’ private! ignorate le richieste di otto consiglieri comunali” è quanto comunicano i succitati Consiglieri Comunali, che hanno diffuso la loro richiesta attraverso la seguente nota, inviata ai media:

“Premesso che, in data 20/12/2021, i Consiglieri Comunali Francesco DONATELLI, Giovanni MARINELLI, Ottavio ORLANDO, Maria SANTORO, Alfredo TRAVERSA, Ciro GIANFREDA, Massimo CARRIERI, Vincenzo LENTI, componenti della 2^ Commissione Consiliare “Assetto del Territorio e LL.PP.” inviavano, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, una richiesta di convocazione urgente della Commissione per esaminare la documentazione inerente il progetto “Nuova realizzazione di parco attrezzato per gioco bimbi, completamente recintato, dotato di attrezzature e servizi per un funzionamento autonomo in massima sicurezza, con punto ristoro, guardiania, da costruire su area destinata dal PRG vigente a zona omogenea “E”, ossia destinata ad usi agricoli” ed oggetto di una Conferenza dei Servizi;

Constatato che alla data odierna non è stata ancora convocata la 2^ Commissione Consiliare, né è pervenuta alcuna comunicazione in merito; Considerato che l’art. 6 (5° comma) del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti prescrive che “il Presidente della Commissione provvede a riunirla entro e non oltre sette giorni dalla richiesta”, con la presente e a nome dei Consiglieri Comunali richiedenti, il sottoscritto Francesco Donatelli, Presidente del Gruppo Consiliare del PD CHIEDE la convocazione urgente della seconda Commissione Consiliare per discutere gli argomenti oggetto della richiesta del 20 dicembre scorso che si allega.”

Ecco quanto precedente richiesto: