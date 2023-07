Pubblicità in concessione a Google

Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. Ecco tutte le opportunità di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Candidati alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

E’ possibile candidarsi per le opportunità di lavoro tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro a Taranto e Provincia per settore

Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

RIS.ISCR.AMBITO TERRITORIALE DI TA PROGETTISTA ELETTRICO

Azienda con attività di progettazione,installazione,montaggio e manutenzione di impianti elettrostrumentali e meccanici industriali ricerca la figura professionale di progettista elettrico. E’ indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

RIS.ISCR.AMBITO TERRIT-DI TA SALDATORI ELETTRICI ED A NORME ASME

Azienda con attività di progettazione,installazione,montaggio, manutenzione di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca la figura professionale di saldatore elettrico ed a norme ASME- E’ indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

RIS. ISCR.AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Azienda con attività di progettazione,installazione,montaggio,manutenzione di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca la figura professionale di Elettricista industriale. E’indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRIT. DI TA CARPENTIERE TUBISTA INDUSTRIALE

Azienda con attività di progettazione,installazione,montaggio,manutenzione di impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca la figura professionale di Carpentiere tubista Industriale. E’ indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa. Taranto (TA)

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA STRUMENTISTA ELETTRONICO

Azienda con attività di progettazione, installazione,montaggio,manutenzione di impianti

elettrostrumentali e meccanici industriali ricerca n°1 Strumentista Elettronico. E’ indispensabile l’esperienza pregressa. Taranto (TA)

RIS.ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TA CARPENTIERE IN FERRO

Azienda con attività di progettazione,installazione,manutenzione di impianti elettrostrumentali meccanici ed industriali ricerca n° 1 Carpentiere in ferro. Tipologia contrattuale applicabile: Tempo determinato – Apprendistato. Taranto (TA)

RIS.ISCR. AMBITO TERRIT. DI TA TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Azienda con attività economica di progettazione,installazione,montaggio,manutenzione di

impianti elettro strumentali e meccanici industriali ricerca n°1 Tecnico della sicurezza sul lavoro. Tipologia contrattuale possibile: tempo determinato mesi 7, contratto di apprendistato. Taranto (TA)

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

TECNICO INFORMATICO Rif. 187/2023

La risorsa si occuperà di elaborazione dati commerciali, utilizzando il data base MS ACCESS-EXCELL. Deve avere un’ottima conoscenza tecnica informatica.

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO Rif. 186/2023

La risorsa si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione degli ordini di importazione.

Deve avere un’ottima padronanza del pacchetto office, navigazione in internet e gestione della posta elettronica. Ottima conoscenza della lingua inglese relativamente alla capacità di lettura, scrittura e espressione orale. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO/A CONTABILE RIF. 185/2023

La risorsa si occuperà do contabilità generale, prima nota, versamenti, adempimenti fiscali Iva, F24, ecc.ecc. Martina Franca (TA)

GRAFICO

Per un’azienda che opera nel settore dei servizi socio-educativi, con sede in Leporano (TA),

siamo alla ricerca di un Grafico. Il candidato contribuirà a svolgere le seguenti attività: Revisioni grafiche e realizzazione modelli grafici per l’immagine aziendale; Creazione materiale espositivo (brochure e depliant); Sviluppo immagini e contenuti grafici per campagne pubblicitarie; Creazione contenuti web; Aggiornamento e gestione delle pagine social. Leporano (TA)

ADDETTO E-COMMERCE Rif. 189/2023

La risorsa si aggiungerà a quelle già esistenti coadiuvando le attività su diverse piattaforme

online, nello specifico: – evasione ordini – creazione contenuti web – costumer care Competenze richieste: – capacità di utilizzo del PC e degli strumenti di Microsoft Office (excel in primis) – capacità di utilizzo di posta elettronica – navigazione internet in generale per ricerche di mercato – capacità di problem solving – attitudine a lavorare sotto stress Esperienze pregresse nella stessa mansione saranno considerate un plus. I profili in linea con quanto richiesto saranno contattati per un colloquio. Martina Franca (TA)

IMPIEGATO OPERATORE DI SPORTELLO

Si ricerca operatore di sportello per attività di pagamento bollettini, raccomandate, pacchi.

Palagiano (TA)

ADDETTA/O SOCIAL MEDIA MANAGING Rif. 183/2023

La risorsa dovrà gestire un portafoglio clienti, magazzino pratiche, dovrà imparare l’uso della piattaforma DGENERATION WI3, curare e aggiornare le pagine facebook, linkedin e vari profili sociale occuparsi dell’animazione commerciale telefonica. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

APPRENDISTA ADDETTO AL BANCO MACELLERIA Rif. 190/2023

La risorsa ricercata con un’età dai 18 ai 29 anni dovrà apprendere la preparazione di bombette e salsiccia, la preparazione dei vari prodotti per la vendita e l’utilizzo dei vari attrezzi utilizzati tipo affettatrice, tritacarne e la macchina per la preparazione degli hamburger. Martina Franca (TA)

MECCANICI

Si ricerca per autofficina con sede in Monteiasi, una persona addetta alle mansioni di Meccanico e riparatore di mezzi pesanti. La risorsa si occuperà di diagnostica, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi (tra i quali mezzi commerciali e mezzi pesanti), lavorando sulle componenti meccaniche ed elettriche. Monteiasi (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MURATORE SPECIALIZZATO

Azienda edile ricerca muratori specializzati da impiegare nella costruzione e manutenzione di strade e condotte di alimentazione (elettricità, acqua, gas) o di evacuazione per fognature e pozzi neri. Rotondella (MT)

SALDATORE

Impresa edile ricerca addetto saldatore in grado di eseguire lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali: acciaio, alluminio, rame, nichel, titanio. Rotondella (MT)

MAGAZZINIERE Rif. 188/2023

La risorsa si occuperà del carico e scarico merci con sistemazione dei magazzini e consegna ai privati (Non giornaliera), preparazione degli ordini. Martina Franca (TA)

ELETTRICISTA

Azienda edile ricerca n. 2 elettricisti specializzati impiegati nella installazione degli impianti

elettrici civili e industriali in nuovi edifici e costruzioni, come il passaggio dei cavi e la cablatura dei quadri, interagendo con gli altri operai e tecnici presenti in cantiere come muratori e idraulici. Rotondella (MT)

OPERAIO EDILE COMUNE

Azienda edile operante nel settore delle infrastrutture di trasporto, energia rinnovabile, edilizia civile ed industriale ricerca 2 operai edili comuni per lavori edili stradali nell’ambito edilizio. Rotondella (MT)

ESCAVATORISTA

Azienda edile operante nel settore delle infrastrutture di trasporto, energia rinnovabile, edilizia civile ed industriale ricerca 2 manovratori edili escavatoristi per lavori edili stradali nell’ambito edilizio. Rotondella (MT)

ESCAVATORISTA

Si ricerca n. 1 profilo di ESCAVATORISTA con esperienza da impiegare nelle seguenti attività: Verifiche preliminari per la realizzazione dello scavo (terreno e macchine), esecuzione scavi, movimentazione del terreno, movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta. La risorsa sarà impiegate per commesse da eseguire su tutto il territorio nazionale. Carosino (TA)

PIASTRELLISTI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, con sede a Leporano, cerca n. 2 Piastrellisti. Il lavoro si svolgerà in provincia di Taranto e Leporano. Leporano (TA)

IMBIANCHINI

Azienda di Leporano (Ta), operante nel settore dell’ELeporano (TA)dilizia, ricerca n.2

Imbianchini per svolgere lavori in cantieri siti in provincia di Taranto e a Leporano.

MURATORI / MANOVALI EDILI

Azienda di Leporano (Ta), operante nel settore dell’Edilizia, ricerca n.2 Muratori/Manovali Edili da adibire a lavori di cantiere che si trovano in provincia di Taranto e a Leporano. Leporano (TA)

ELETTRICISTI

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica elettrica, civile e industriale, che opera nel territorio di Taranto e Provincia, si ricercano n. 2 ELETTRICISTI. Le figure da integrare

nell’organico aziendale si occuperanno della installazione, della riparazione e della

manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili e/o industriali, o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati. Taranto (TA)

CARPENTIERI IN FERRO SALDATORI Rif. 180/2023

L’azienda è alla ricerca di 5 risorse Montatori di carpenteria metallica principalmente disponibili alle trasferte in Francia.

INSTALLATORE ELETTRICO / ELETTRONICO Rif. 181/2023

Le risorse n. 2 si occuperanno dell’ installazione di automazioni e meccaniche industriali.

Locorotondo (BA)

GEOMETRA Rif. 182/2023

Il candidato si occuperà della gestione dell’ufficio tecnico, elaborazione preventivi. Locorotondo (BA)

Ristorazione e Turismo

ANIMATRICI/ANIMATORI PER EVENTI

Per realtà di Leporano operante nel settore socio-educativo, stiamo ricercando animatori/animatrici per feste ed eventi. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, creative,

motivate ed abituate a gestire bambini in gruppo con giochi ed attività ricreative e laboratoriali. Leporano (TA)

AIUTO CUOCO

Si ricerca un aiuto cuoco con almeno 6 mesi di esperienza per ristorante. La risorsa ricercata deve Preparare gli ingredienti necessari per i piatti, Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco, Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie, Gestire dispense. Taranto (TA)

LAVAPIATTI

Si ricerca un lavapiatti per ristorante che si occupi del lavaggio e dell’asciugatura di stoviglie, piatti, pentole e posate. Taranto (TA)

CAMERIERI/E DI RISTORANTE

Si ricercano n.2 camerieri/e per ristorante, avente sede a Leporano (TA), addetti a preparare e riordinare la sala, servire cibi e bevande, collaborare con il reparto cucina, consigliare i clienti. Leporano (TA)

PIZZAIOLO A MANDURIA

Attività ristorativa, di nuova apertura, con sede di lavoro a Manduria (TA) ricerca un pizzaiolo da inserire nel proprio staff. La risorsa si occuperà di tutte la fasi relative alla preparazione delle pizze e alla cottura in forno. Si offre contratto a tempo determinato, full-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BARISTA

Ristorante Lounge Bar di nuova apertura a Montescaglioso (MT) ricerca da subito n.1 Barman per stagione estiva. Si richiede minima esperienza nella mansione. Montescaglioso (MT)

CAMERIERE

Ristorante Lounge Bar di nuova apertura a Montescaglioso (MT) ricerca n.1 Cameriere/a per la stagione estiva. E’ preferibile esperienza, anche minima, nella mansione. Montescaglioso (MT)

LAVAPIATTI

Ristorante Lounge Bar di nuova apertura a Montescaglioso (MT) ricerca n.1 LAVAPIATTI per la stagione estiva. E’ preferibile esperienza, anche minima, nella mansione.

Istruzione

INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA

Per Scuola dell’Infanzia con sede a San Giorgio Ionico, ricerchiamo insegnante laureato/a in

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA o in possesso di DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l’anno 2000-2001. San Giorgio Ionico (TA)

Per candidarsi ai vari profili clicca https://drive.google.com/file/d/1hOEg37Vc6sxKRE_ILhaztYDKu36IUH9g/view