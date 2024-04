Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 15° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 71 annunci, relativi a 166 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 11 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita i posti a disposizione sono 8 e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti sono 3.

Si trovano inoltre 131 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 6 nel settore della Sanità, 5 nel settore delle Pulizie e servizi alla persona ed 1 nel settore dell‘Agricoltura. 1 posizione è rivolta esclusivamente a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 22 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68.99-

TARANTO-OPERAIO ADDETTO SERVIZI PULIZIE INDUSTRIALI – Rif. Offerta 6082/2024

Azienda con attività economica di Pulizie Industriali ricerca n.1 Operaio Addetto

Servizi Pulizia Industriale. Tipologia Contrattuale: Tempo determinato mesi 8

tempo pieno. E’gradita l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. San

Marzano Di San Giuseppe (TA)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADD.CONTABILITA’ Rif. 126/2024 – Rif. Offerta 5867/2024

Importante azienda ricettiva nella zona di Crispiano ricerca un addetto/a alla contabilità che sappia utilizzare il computer, gestire posta elettronica Outlook, terminali POS, utilizzare pacchetti software alberghieri e che comunque abbia una buona conoscenza del pacchetto office. Crispiano (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI – Rif. Offerta 5881/2024

Si ricercano n. 7 consulenti assicurativi per importante e nota agenzia assicurativa, avente sede a Grottaglie, operante nel territorio. Il candidato o la candidata ideale dovrà essere dotato/a di dinamicità e di una spiccata propensione al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Richiesta apertura P. IVA. Grottaglie (TA)

3 COMMESSI DI VENDITA – Rif. Offerta 5859/2024

Azienda attiva nel settore caseario, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 3 commessi di vendita. Le risorse verranno impiegate nell’attività di vendita di latticini, formaggi, salumi e pane. Si richiede conoscenza nell’uso di bilancia, affettatrice e utilizzo del registratore di cassa, orientamento alla clientela, buone capacità organizzative e relazionali, flessibilità oraria. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato della durata di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

TECNICO COMMERCIALE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 5443/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico industriale, ricerca n. 01 TECNICO COMMERCIALE, specializzato in impianti antincendio e normative progettuali estere. Conoscenza delle normative NFPA nel campo antincendio, Api. Taranto (TA)

IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – Rif. Offerta 5705/2024

Per una nota società che svolge attività di consulenza alle imprese , con sede operativa in Massafra, ricerca la figura professionale di un impiegato/a di segreteria amministrativa, che si occupa della gestione del back e front office, delle pratiche amministrative e della redazione di documenti di vario tipo inerenti all’attività amministrativa aziendale. Costituiscono requisiti indispensabili il possesso del diploma di istituto tecnico commerciale o laurea in settore economico, la conoscenze del Pacchetto Office e la pregressa esperienza lavorativa in ambito amministrativo. Massafra (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

EXPOJOB – VERNICIATORE CARROZZIERE – Rif. offerta 6278/2024

Si ricerca un verniciatore carrozziere, con almeno 2 anni di esperienza, per azienda con sede di lavoro a Grottaglie. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 e sabato 20 aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Grottaglie (TA)

INSTALLATORE DI INFISSI E SERRAMENTI – Rif. Offerta 5820/2024

Azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di serramenti, scale, tettoie, cancelli e di strutture in ferro in genere, ricerca n. 1 installatore di infissi e serramenti. La risorsa si occuperà dello smontaggio e dismissione di vecchi serramenti, messa in opera di nuovi e delle attività di manutenzione degli stessi. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibilità a valutare l’inserimento con contratto di apprendistato di giovani fino a 29 anni. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

CARPENTIERE IN FERRO – Rif. Offerta 5821/2024

Azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di serramenti, scale, tettoie, cancelli e di strutture in ferro in genere, ricerca n. 1 carpentiere in ferro da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibili a valutare anche contratti di Apprendistato con giovani fino a 29 anni. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

MECCANICO RIPARAZIONE AUTOMOBILI – Rif. Offerta 5744/2024

Per officina meccanica si ricerca operaio specializzato o qualificato che si occupi di riparazione di automobili. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL RICOVERO DEL BESTIAME Rif.110/2024 DEC.FLUSSI DPCM.

27/09/23 – Rif. Offerta 5169/2024

La risorsa ricerca attraverso il decreto flussi si occuperà della pulizia e della cura del bestiame. Si cerca una persona che dovrà imparare l’uso degli attrezzi e macchinari da lavoro, con titolo di studio di licenza media. Si offre assunzione a tempo determinato agricolo con un full time di 39 ore settimanali. Crispiano (TA)

ADDETTO/A ALLE VENDITE Rif. 123/2024 – Rif. Offerta 5674/2024

La risorsa dovrà utilizzare computer e registratore di cassa. Si occuperà della vendita di prodotti di candele profumate, the, zaini fatti con plastica riciclata ed eco-gioielli. I requisiti richiesti sono il possesso del diploma, conoscenza buona parlata della lingua inglese e un’età dai 20 ai 50 anni. Si offre un contratto a tempo di 12 mesi con possibilità di trasformare a tempo indeterminato. Martina Franca (TA)

INSTALLATORE DI INFISSI E SERRAMENTI – Rif. offerta 6289/2024

Addetto al montaggio di serramenti su infissi PVC, inclusa assistenza in sede di installazione infissi. Cisternino (BR)

FABBRO – Rif. Offerta 6291/2024

Fabbro serramentista in ferro. Cisternino (BR)

Costruzioni – Impianti – Logistica

EXPOJOB – ELETTRICISTA – Rif. Offerta 6285/2024

Si ricerca n.1 elettricista per azienda della provincia di Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

EXPOJOB – STRUMENTISTA IDUSTRIALE – Rif. offerta 6287/2024

Si ricerca n.1 strumentista per azienda della provincia di Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

EXPOJOB – CABLATORE – Rif. Offerta 6288/2024

Si ricerca n.1 cablatore per azienda della provincia di Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

EXPOJOB – ADDETTO AL BAR – Rif. Offerta 6280/2024

Si ricercano n.12 addetti al bar per varie attività ricettive della provincia di Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

EXPOJOB – AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 6281/2024

Si ricercano n.12 aiuto cuoco per varie attività ricettive della provincia di Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00, venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 6274/2024

Hotel, ricerca n. 6 Baristi, per l’accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Pulsano (TA)

BARISTA Rif.165/2024 – Rif. Offerta 6271/2024

Addetto al banco vendita e servizio ai tavoli per caffetteria, pasticceria e

gelateria, in supporto ad altri addetti. Martina Franca (TA)

ANIMATORI TURISTICI Rif.141/2024 – Rif. Offerta 6097/2024

Agenzia di animazione ricerca per i propri villaggi in Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo animatori turistici. La risorsa ricercata deve svolgere diverse attività a seconda delle esigenze dei turisti della struttura in cui sta lavorando. Ad esempio l’animatore deve organizzare tornei, proporre giochi per bambini, organizzare feste e spettacoli musicali, intrattenere i turisti con la sua simpatia. I ruoli ricercati sono: L’animatore contattista (o animatore di contatto): ha il compito di entrare in contatto con i clienti e familiarizzare con loro, informarli sul programma della giornata e iscrivere chi desidera partecipare a qualche attività; collabora con il resto dello staff a organizzare i vari momenti di intrattenimento, sia diurni che serali L’animatore sportivo: ha il compito di organizzare attività sportive e tornei di vari sport: calcetto, beach- volley, aerobica, nuoto, carte o giochi da tavolo, a seconda della tipologia di ospiti da intrattenere L’animatore per bambini e ragazzi (0-16 anni): ha il

compito di organizzare le attività del mini club (e del teen club) intrattenendo i bambini e i ragazzi secondo un programma prestabilito. Fanno parte dell’équipe di animazione anche altre figure che collaborano con gli animatori e li supportano nel lavoro: ad esempio le hostess di animazione e diversi Performer come ballerini, musicisti, cabarettisti, cantanti, DJ, fotografi, oltre che tecnici luci e audio-video, indispensabili per la realizzazione degli spettacoli serali. Italia (UE)

AIUTO CUOCO Rif.170/2024 – Rif. Offerta 6273/2024

Si propone contratto di somministrazione a tempo determinato stagionale full time. Luogo di lavoro: provincia di Taranto. Le attività possono comprendere: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera. Può essere specializzato nella decorazione di alcuni piatti e incaricato della manutenzione di una parte delle stoviglie. Taranto (TA)

AIUTO BARISTA – Rif. Offerta 6279/2024

Supporto al banco vendita e servizio ai tavoli per caffetteria, pasticceria e

gelateria e gestione postazione lavaggi. Martina Franca (TA)

BARTENDER / BARLADY – Rif. Offerta 6282/2024

Il Candidato, massimo 30enne e residente preferibilmente nei pressi di San Pietro in Bevagna (Luogo di lavoro), deve occuparsi della preparazione di cocktail e long drink. Si richiede esperienza nella mansione. Maruggio (TA)

CAMERIERI/E Rif.171/2024 – Rif. Offerta 6283/2024

Si propone contratto in somministrazione a tempo determinato stagionale full time. Luogo di lavoro: provincia di Taranto. Le attività possono comprendere: accogliere e far accomodare i clienti; illustrare il menù; prendere le ordinazioni; comunicare le ordinazioni in cucina; servire ai tavoli piatti e bevande, nel rispetto delle indicazioni ricevute, ottimizzando i tempi e assistendo la clientela; ordinare la sala, in base alle prescrizioni ricevute, effettuando le attività di riassetto, pulizia e allestimento. Taranto (TA)

CAMERIERE Rif.142/2024 – Rif. Offerta 6101/2024

Le risorse ricercate devono accogliere i clienti con calore, professionalità e un sorriso, facendoli sentire immediatamente a proprio agio. Presentare il menù, consigliare piatti e bevande in base alle preferenze dei clienti e alle specialità della casa, dimostrando conoscenza dei prodotti offerti. Prendere ordini con precisione e comunicarli efficacemente alla cucina. Servire piatti e bevande con attenzione e cura, assicurando che ogni cliente riceva esattamente ciò che ha ordinato, nel modo più impeccabile possibile. Monitorare la soddisfazione dei clienti durante il pasto, offrendo assistenza, rispondendo a domande e gestendo eventuali richieste speciali o esigenze alimentari. Gestire il conto alla fine del pasto, assicurando un’esperienza di pagamento fluida e piacevole. Mantenere pulizia e ordine nell’area di servizio, inclusa la preparazione e la sistemazione dei tavoli per i futuri clienti. Cerchiamo una persona dinamica, con eccellenti capacità comunicative e un genuino interesse per il benessere dei clienti. La capacità di lavorare efficacemente in team, un atteggiamento positivo e la disponibilità a imparare sono essenziali. Esperienza precedente nel ruolo e conoscenza di una lingua straniera saranno considerati un plus. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif.143/2024 – Rif. Offerta 6104/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come cuoco, preferibile una minima esperienza. Martina Franca (TA)

AIUTO PIZZAIOLO Rif.133/2024 – Rif. Offerta 5932/2024

Importante azienda settore ricettivo ricerca personale nel settore ristorativo. La risorsa ricercata deve essere un aiuto pizzaiolo che si occuperà di affiancare e supportare il pizzaiolo nell’attività di preparazione delle pizze e prodotti da forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3/24 mesi. Preferibilmente Diplomati settore alberghiero con età dai 18 ai 50 anni. Martina Franca (TA)

PIZZAIOLO Rif.134/2024 – Rif. Offerta 5966/2024

Importante aziende settore ricettivo cerca pizzaiolo professionista specializzato nella preparazione della pizza – dalla scelta degli ingredienti fino alla farcitura e alla cottura in forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi. I requisiti richiesti sono il possesso preferibilmente del titolo di studio alberghiero o esperienza consolidata nella mansione richiesta. Crispiano (TA)

RECEPTIONIST Rif.136/2024 – Rif. Offerta 5968/2024

La risorsa da inserire in una nuova struttura tra Martina Franca e Alberobello si occuperà dell’accoglienza cliente, check in e check out. I requisiti richiesti sono un’ottima conoscenza della lingua inglese e l’uso dei sistemi informatici. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif.135/2024 – Rif. Offerta 5967/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come Aiuto cuoco, minima esperienza di almeno 1/2 . Età richiesta 18/50 anni. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi. Crispiano (TA)

CAMERIERA/E DI SALA Rif.137/2024 – Rif. Offerta 5969/2024

La risorsa da inserire in una nuova struttura tra Martina Franca e Alberobello si occuperà dell’accoglienza del cliente nella sala delle colazioni, servizio ai tavoli, approvvigionamento del Buffet e riordino della cucina. Martina Franca (TA)

CUOCO Rif.138/2024 – Rif. Offerta 5970/2024

Le responsabilità principali includeranno: Creazione e sviluppo del menù, sperimentando nuovi piatti e sapori, con l’obiettivo di sorprendere e soddisfare i palati più esigenti, mantenendo al contempo l’identità e la filosofia del nostro ristorante. Gestione e formazione del personale di cucina, assicurando un alto livello di competenza tecnica, motivazione e collaborazione tra i membri del team. Supervisione della selezione e dell’acquisto degli ingredienti, privilegiando prodotti di alta qualità, stagionalità e sostenibilità, stabilendo rapporti solidi con fornitori affidabili. Mantenimento degli standard più elevati di pulizia, ordine e sicurezza in cucina, conformemente alle normative vigenti in materia di igiene e salute. Controllo dei costi di cucina, ottimizzando le risorse e minimizzando gli sprechi, per garantire l’efficienza operativa e la sostenibilità economica del ristorante. Collaborazione con il team di sala e con la direzione per assicurare un servizio eccellente e coeso, che contribuisca a creare un’esperienza complessivamente indimenticabile per i clienti. Cerchiamo uno chef con esperienza comprovata, capace di portare una visione innovativa e un’impronta distintiva alla nostra offerta culinaria. È essenziale avere ottime capacità di leadership, creatività, e una profonda passione per la gastronomia. Cisternino (BR)

AIUTO CHEF Rif.140/2024 – Rif. Offerta 5972/2024

La posizione di aiuto cuoco nel nostro ristorante rappresenta un’opportunità entusiasmante per entrare nel mondo della cucina professionale e contribuire attivamente alla creazione di piatti straordinari. Lavorando a stretto contatto con il nostro team di cuochi esperti, l’incarico si concentra sul supportare le operazioni quotidiane della cucina, garantendo l’eccellenza e la qualità in ogni piatto servito. Le responsabilità includeranno: Preparazione degli ingredienti necessari per le ricette del giorno, dalla pulizia alla sminuzzatura, assicurando che tutto sia pronto per essere utilizzato dai cuochi. Assistenza nella cottura dei piatti secondo le direttive dello chef, imparando tecniche e processi per garantire risultati di alta qualità. Mantenimento degli standard di pulizia e igiene nella cucina, seguendo rigorosi protocolli per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e sanitario. Gestione delle scorte di ingredienti, verificando la freschezza e la disponibilità delle scorte e comunicando eventuali necessità di rifornimento. Collaborazione stretta con il resto del team di cucina per ottimizzare i tempi di preparazione e garantire che ogni piatto esca perfetto e in tempo. Apprendimento continuo sulle tecniche di cucina, sui piatti del menu e sulle pratiche di sicurezza alimentare, con l’obiettivo di crescere professionalmente all’interno del team. Cisternino (BR)

CAMERIERE Rif.139/2024 – Rif. Offerta 5971/2024

Le responsabilità includeranno: Accogliere i clienti con calore, professionalità e un sorriso, facendoli sentire immediatamente a proprio agio. Presentare il menù, consigliare piatti e bevande in base alle preferenze dei clienti e alle specialità della casa, dimostrando conoscenza dei prodotti offerti. Prendere ordini con precisione e comunicarli efficacemente alla cucina. Servire piatti e bevande con attenzione e cura, assicurando che ogni cliente riceva esattamente ciò che ha ordinato, nel modo più impeccabile possibile. Monitorare la soddisfazione dei clienti durante il pasto, offrendo assistenza, rispondendo a domande e gestendo eventuali richieste speciali o esigenze alimentari. Gestire il conto alla fine del pasto, assicurando un’esperienza di pagamento fluida e piacevole. Mantenere pulizia e ordine nell’area di servizio, inclusa la preparazione e la sistemazione dei tavoli per i futuri clienti. Cerchiamo una persona dinamica, con eccellenti capacità comunicative e un genuino interesse per il benessere dei clienti. La capacità di lavorare efficacemente in team, un atteggiamento positivo e la disponibilità a imparare sono essenziali. Esperienza precedente nel ruolo e conoscenza di una lingua straniera saranno considerati un plus. Cisternino (BR)

AIUTO BARISTA Rif.130/2024 – Rif. Offerta 5871/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa dovrà occuparsi della preparazione di bevande calde, quali caffè e cappuccini e preparazione di bevande fredde; gestione caffetteria; gestione del banco; carico frigo; preparazione delle colazioni; servizio ai tavoli; rapporto con la clientela. I requisiti richiesti sono: ottime capacità relazionali e orientamento al cliente; predisposizione al lavoro in team. Possesso Preferibilmente del titolo di studio di alberghiero, conoscenza buona parlata della lingua inglese, preferibilmente in possesso delle seguenti certificazioni: BLSD – HACCP – PRIMO SOCCORSO. Età richiesta dai 18 ai 50 anni e residenza a Crispiano o paesi limitrofi. Possesso della patente B e automunito. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi, full time o part time. Crispiano (TA)

BARISTA Rif.131/2024 – Rif. Offerta 5872/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa ricercata deve preparare caffè e altre bevande: il compito fondamentale che spetta al barista è la preparazione dei prodotti richiesti dalla clientela. Deve essere in grado di soddisfare le richieste in modo rapido ed efficiente. Dovrà allestire il bancone: ed è sua responsabilità garantire la pulizia e l’ordine del bancone, lavando con accuratezza bicchieri, tazze, macchinari e disponendoli in un modo piacevole dal punto di vista estetico, ma anche funzionale al suo lavoro. Deve saper preparare anche aperitivi e guarnizioni per drink. I requisiti richiesti sono esperienza nella mansione oppure corsi di formazioni o titoli scolastici nel settore alberghiero, età dai 18 ai 50 anni, preferibilmente in possesso dei seguenti attestati: HACCP, BSLD, PRIMO SOCCORSO. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi full time o part time. Crispiano (TA)

ANIMATORI TURISTICI – Rif. Offerta 6163/2024

Si ricercano n.50 animatori ed animatrici per villaggi turistici in Puglia/Basilicata/Calabria che si occupino di intrattenimento sportivo, fitness e miniclub. Martina Franca (TA)

PASTICCERE Rif.132/2024 – Rif. Offerta 5873/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa con la mansione di pasticciere dovrà occuparsi della creazione di prodotti di pasticceria, sia fresca che secca. Oltre a preparare e cucinare dolci, si occuperà anche di curarne la presentazione, in modo che risultino attraenti anche dal punto di vista estetico. I requisiti richiesti sono esperienza nella mansione oppure corsi di formazioni o titoli scolastici nel settore alberghiero, età dai 18 ai 50 anni, preferibilmente in possesso dei seguenti attestati: HACCP, BSLD, PRIMO SOCCORSO. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi full time o part time. Crispiano (TA)

CAMERIERA AI PIANI Rif.128/2024 – Rif. Offerta 5869/2024

La risorsa ricercata deve essere responsabile della pulizia, dell’igiene e dell’ordine delle camere e degli spazi comuni in struttura ricettiva. Si occuperà di svolgere le pulizie delle camere, di riassettare e mettere in ordine le stanze nel rispetto degli spazi e degli oggetti del cliente, in particolare al momento del cambio degli ospiti nella struttura. Garantisce l’igiene delle camere e dei bagni, oltre che delle parti comuni ai piani come corridoi e scale, ascensori, uffici, spogliatoi, rispondendo alla governante. L’azienda offre un contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi. Si ricerca una figura dai 18 ai 50 anni con un minimo di esperienza e preferibilmente minima conoscenza della lingua inglese. Crispiano (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif.129/2024 – Rif. offerta 5870/2024

La risorsa ricercata dovrà svolgere un ruolo fondamentale poiché rappresenta il primo punto di contatto con i clienti e deve contribuire a creare l’atmosfera del ristorante. Insomma, deve essere il vero e proprio biglietto da visita di ogni servizio di ristorazione. Il suo ruolo sarà quello di comprende una serie di responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente, sarà responsabile della gestione e della organizzazione degli spazi del ristorante: è suo compito sarà quello di presiedere alla preparazione dei tavoli. che per questa mansione si richiede professionalità e massima cura e attenzione ai dettagli. Crispiano (TA)

CUOCO Rif.125/2024 – Rif. offerta 5866/2024

La risorsa ricercata sarà responsabile della cucina, competente in tutti gli

aspetti della preparazione del cibo: incaricato della creazione del menù e della

realizzazione delle ricette, ed è il punto di riferimento per tutto lo staff in

cucina. Le mansioni del cuoco sono principalmente operative: prima di tutto

cucinare, gestire gli approvvigionamenti e le scorte alimentari, tenere in ordine

la cucina. L’azienda offre un contratto a tempo determinato che può partire dai

3 mesi ai 24 mesi. I requisiti richiesti sono l’età 18/50 anni, preferibile il

possesso dei seguenti titoli BSLD – HACCP – PRIMO SOCCORSO – Titolo di

studio Alberghiero – residenza comune di Crispiano e zone limitrofe. Crispiano

(TA)

CAMERIERE/A DI SALA – Rif. Offerta 6065/2024

Ristorante con sede a Grottaglie (TA), ricerca n. 1 Cameriere/a di sala con

esperienza pregressa nella mansione. La figura ricercata si occuperà di allestire

la sala, prendere le prenotazioni e servizio ai tavoli. Si offre contratto a tempo

determinato o apprendistato (full-time o part-time). Si richiede anche una

disponibilità a lavorare su turni. Grottaglie (TA)

ADDETTI AL BANCO/FRIGGITORIA – Rif. Offerta 5860/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna, ricerca n. 2

addetti al banco per la stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi della

preparazione di insalate, allestimento di piatti a base di carne e dell’utilizzo

della friggitrice. Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo, pazienza,

attenzione e cura dei dettagli, orientamento alla clientela. Si offre contratto di

lavoro full time a tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Manduria (TA)

BANCONISTA – Rif. Offerta 5660/2024

Attività con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), operante nel

settore della ristorazione, ricerca n. 1 banconista. La risorsa si occuperà della

preparazione di panini Gourmet, della pulizia e riordino della postazione di

lavoro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, 30ore.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

2 ADDETTI ACCOGLIENZA/RUNNER – Rif. Offerta 5657/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 2 addetti all’accoglienza per la stagione estiva. La

risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, assistenza e accompagnamento

ai tavoli, presentazione del menù, allestimento, pulizia e riordino dei luoghi di

consumazione. Si offre contratto di lavoro part time 30 ore, a tempo

determinato della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Maruggio (TA)

2 ADDETTI CUCINA – Rif. Offerta 5659/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 aiuto-cucina per la stagione estiva

con esperienza lavorativa nella mansione. Le risorse saranno adibite alle

seguenti attività: preparazione linea antipasti e insalate e impiattamento dei

cibi ordinati, riassetto e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di lavoro. Si

richiede capacità di utilizzo di piastre e lavastoviglie. Si offre contratto di lavoro

part time, 30 ore settimanali, tempo determinato della durata di 4 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BARMAN Rif.118/2024 – Rif. Offerta 5611/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione e miscelazione più o meno

complesse di bevande, realizzando, per esempio, cocktail e long drink, alcolici

e analcolici. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma,

preferibilmente una formazione specifica o corsi come Barman, minima

esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base informatica e lingua buona

parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

CAMERIERE AI PIANI Rif.109/2024 – Rif. Offerta 5171/2024

La cameriera ai piani sarà responsabile della pulizia, dell’igiene e dell’ordine

delle camere e degli spazi comuni nella struttura ricettiva, inoltre si occuperà

anche della pulizia della cucina. Alberobello (BA)

CAMERIERE Rif.119/2024 – Rif. Offerta 5629/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura

con una certa responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il

cliente, inoltre avrà la responsabile della gestione e della organizzazione degli

spazi del ristorante e sarà suo compito, per esempio, presiedere alla

preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista

massima cura e attenzione ai dettagli.. I requisiti richiesti dall’azienda sono il

possesso di un Diploma, preferibilmente una formazione specifica o corsi come

cameriere, minima esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base

informatica e lingua buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

LAVAPIATTI Rif.120/2024 – Rif. Offerta 5632/2024

La risorsa ricercata si occuperà della pulizia di piatti, bicchieri, posate, padelle,

pentole utilizzate. Deve occuparsi di lavare, risciacquare e asciugare ogni

utensile adoperato durante la preparazione delle pietanze, ma anche tutte le

stoviglie usate per il servizio al tavolo ai clienti… I requisiti richiesti

dall’azienda sono il possesso di esperienza lavorativa di almeno 1 o 2 anni nella

mansione richiesta. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi

part time 25ore settimanali dalle ore 12:00 alle ore 16:00 con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Locorotondo (BA)

AIUTO CUOCO Rif.121/2024 – Rif. offerta 5645/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al

cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto

richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e

pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da

cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere

ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di

un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come cameriere,

minima esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base informatica e lingua

buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

ADDETTO/A AL RICEVIMENTO Rif.124/2024 – Rif. Offerta 5675/2024

La risorsa da inserire in una importante struttura nella zona di Crispiano dovrà

occuparsi di tutte le pratiche relative all’arrivo e alla partenza dei clienti:

accogliere i clienti in hotel, ricevere le prenotazioni, controllare i documenti

necessari, organizzare il check-in e il check-out e si occuperà della gestione del

front office e delle richieste dei clienti. Inoltre, sarà sua responsabilità fornire

tutte le informazioni necessarie ai clienti riguardo all’hotel, alle camere e a tutti

i servizi offerti, soprattutto in fase di accoglienza. Sarà la persona di

riferimento per tutto ciò che accade agli ospiti in quel particolare momento del

loro soggiorno. I requisiti richiesti sono il titolo di studio preferibilmente settore

alberghiero, esperienza lavorativa certificata, patente B automunito, patentini

o certificazioni BSLD, PRIMO SOCCORSO. Una fascia di età dai 23 ai 50 anni,

residenza a Crispiano o paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato

dai 3 mesi con proroghe fino a 24 mesi. Crispiano (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif.114/2024 – Rif. Offerta 5568/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura

con una certa responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il

cliente, inoltre avrà la responsabile della gestione e della organizzazione degli

spazi del ristorante e sarà suo compito, per esempio, presiedere alla

preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista

massima cura e attenzione ai dettagli. Martina Franca (TA)

CUOCO Rif.115/2024 – Rif. Offerta 5577/2024

La risorsa ricercata sarà responsabile della cucina, competente in tutti gli

aspetti della preparazione del cibo: incaricato della creazione del menù e della

realizzazione delle ricette, ed è il punto di riferimento per tutto lo staff in

cucina. Le mansioni del cuoco sono principalmente operative: prima di tutto

cucinare, gestire gli approvvigionamenti e le scorte alimentari, tenere in ordine

la cucina. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Età richiesta 20/35 anni.

Martina Franca (TA)

PIZZAIOLO Rif.116/2024 – Rif. Offerta 5586/2024

La risorsa ricercata deve essere un pizzaiolo professionista specializzato nella

preparazione della pizza – dalla scelta degli ingredienti fino alla farcitura e alla

cottura in forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi

con possibilità di trasformazione. Martina Franca (TA)

CAMERIERE Rif.122/2024 – Rif. Offerta 5673/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura

con conoscenza dei vini in quanto deve consigliare e conoscere le qualità e

proprietà del prodotto che andrà a indicare e suggerire alla clientela con una

certa responsabilità. In primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente. Il

requisito richiesto dall’azienda è preferibilmente il possesso di un Diploma in

enologia o corsi mirati al settore della conoscenza del Vino, minima esperienza

di almeno 1/2 anni, lingua inglese buona parlata. Età richiesta 18/30 anni.

Locorotondo (BA)

AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 5028/2024

Ristorante sito in Castellaneta Marina cerca n. 1 AIUTO CUOCO / A . Si offre

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi a

partire dal 01/06/2024. La risorsa si occuperà di preparazione piatti, servizio e

pulizia ambiente cucina. Si richiede diploma di istituto alberghiero, esperienza

anche minima nella mansione e possesso certificato HACCP. La residenza a

Castellaneta o in paesi limitrofi sarà considerato requisito preferenziale.

Castellaneta (TA)

CAMERIERE – Rif. Offerta 4770/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.5 camerieri per ampliamento

dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto di lavoro a tempo

pieno e determinato a partire dal 01/06/2024. Ginosa (TA)

ASSISTENTE BAGNANTI – Rif. Offerta 4762/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.3 assistenti bagnanti con brevetto

per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto

di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 20/05/2024. Ginosa (TA)

RESPONSABILE DI SALA – Rif. Offerta 4748/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.2 responsabili di sala per

ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto di

lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 01/06/2024. Ginosa (TA)

Pulizie e servizi alla persona

EXPOJOB – ADDETTO ALLE PULIZIE – Rif. Offerta 6284/2024

Si ricerca n.1 addetto alle pulizie per attività ricettiva della provincia di

Taranto. Per la presente offerta, l’azienda svolgerà i colloqui di lavoro durante

ExpoJob, la fiera del mercato del lavoro del Salento nel quartiere fieristico di

Miggiano per tutta la durata dell’evento: giovedì 18 dalle 15.00 alle 19.00,

venerdì 19 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Taranto (TA)

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif.127/2024 – Rif. Offerta 5868/2024

La persona ricercata si occuperà di mantenere l’igiene e la pulizia degli

ambienti, in struttura ricettiva. Deve saper applicare le norme di sicurezza e

igiene, usare attrezzature specifiche (aspirapolvere, lucidatrice, ecc.),

maneggiare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche e i prodotti

necessari alla pulizia degli ambienti, utilizzare i dispositivi di protezione

individuale che possono essere necessari (come ad esempio i guanti o le

mascherine), e saper gestire lo smaltimento dei rifiuti. L’azienda offre un

contratto a tempo determinato da 3 a 24 mesi Full Time. Crispiano (TA)

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif.117/2024 – Rif. Offerta 5592/2024

La persona ricercata si occuperà di mantenere l’igiene e la pulizia degli

ambienti, in strutture case vacanze. Deve saper applicare le norme di sicurezza

e igiene, usare attrezzature specifiche (aspirapolvere, lucidatrice, ecc.),

maneggiare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche e i prodotti

necessari alla pulizia degli ambienti, utilizzare i dispositivi di protezione

individuale che possono essere necessari (come ad esempio i guanti o le

mascherine), e saper gestire lo smaltimento dei rifiuti. L’azienda offre un

contratto a tempo determinato di 6/8 mesi oppure un contratto di lavoro

intermittente, orario di lavoro Full-time o part-time con una retribuzione

prevista come da contratto. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif.108/2024 – Rif. Offerta 5170/2024

L’aiuto cuoco deve fornire supporto al cuoco: fa parte della brigata di cucina e

deve lavorare a stretto contatto con lo chef e i cuochi. i compiti principali

saranno quelli eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello

chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici,

utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri,

affettatrici), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. L’aiuto

cuoco a volte si occupa anche di rifornire la dispensa e le celle frigorifere

secondo le indicazioni del cuoco, portare gli ingredienti in cucina, confezionare

e conservare gli alimenti rispettando le norme igieniche e di sicurezza

alimentare. Requisiti richiesti sono esperienza di 1/2 anni una fascia di età dai

20 ai 50 anni e la residenza ad Alberobello o nei paesi limitrofi . Si offre un

contratto a tempo determinato di 6 mesi full time. Alberobello (BA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.107/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23

– Rif. Offerta 4732/2024

La risorsa con conoscenza della lingua Inglese e bangladese deve occuparsi

delle pulizie della casa, avere un’ottima conoscenza informatica patente B e

automunito. Martina Franca (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 5559/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 5556/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. offerta

5562/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali

e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo

equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02. Avetrana (TA)

Agricoltura

OPERAIO AGRICOLO OTD Rif.111/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif.

Offerta 5430/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente

mansione di Operai agricoli OTD che si occuperanno della raccolta di ortaggi.

Brindisi (BR)